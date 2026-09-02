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Jordi Cruz, chef Michelin, explica el mejor método para asar ajos: “Corta la parte superior, coloca un taquito de mantequilla y un poquito de sal”

El cocinero da las claves para conseguir una textura tierna y jugosa

Este es el método del chef para hacerlos asados
Jordi Cruz junto a varios ajos. (Montaje Infobae)
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El ajo es uno de esos ingredientes que no suelen faltar en la cocina. Su sabor intenso y característico permite utilizarlo para dar un toque diferente a todo tipo de elaboraciones, desde guisos y salsas hasta carnes, pescados o verduras. Además, se trata de un alimento muy versátil que puede prepararse de diferentes maneras en función del resultado que se busque.

Aunque una de las formas más habituales de utilizarlo es picado o laminado como base de numerosos platos, el ajo también puede cocinarse confitado, frito o asado. Cada una de estas técnicas modifica su textura y sabor, por lo que una misma cabeza de ajos puede convertirse en un ingrediente completamente diferente según su método de preparación.

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Precisamente sobre una de estas formas de cocinado ha hablado Jordi Cruz, chef estrella Michelin, que ha compartido en redes sociales el mejor método para asar los ajos.

Cómo asar los ajos

Para conseguir que el ajo pierda parte de su intensidad y adquiera un sabor diferencial, Jordi Cruz propone asarlo lentamente. El objetivo es conseguir que el ajo mantenga todo su sabor, pero con una textura y un gusto más suaves.

Para ello, lo primero es coger una cabeza de ajos y cortar la parte superior. El corte debe ser suficiente para dejar el interior al descubierto, pero sin retirar demasiada carne. A continuación, se coloca un pequeño trozo de mantequilla sobre la parte superior de la cabeza y se añade un poco de sal antes de introducirla en el horno.

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El ajo fino de Chinchón, la variedad autóctona que una chef madrileña lucha por recuperar: “Queremos que sea un producto gourmet”.

El chef recomienda utilizar el horno previamente precalentado y cocinar los ajos durante aproximadamente 30 minutos a una temeratura entre 160 y 165 grados. Durante este tiempo, la mantequilla se fundirá y penetrará en el interior de la cabeza, mientras los ajos se van cocinando lentamente.

Transcurrida esa primera media hora, Cruz recomienda dar la vuelta a las cabezas de ajo y continuar con la cocción durante otros 30, 35 o incluso 40 minutos, manteniendo una temperatura de entre 165 y 170 grados. De esta forma, los ajos absorben la mantequilla y adquieren una textura muy tierna y cremosa.

El resultado, según explica el cocinero, es una especie de compota de ajos que puede utilizarse en numerosas elaboraciones. Una vez fuera del horno, recomienda dejar que se enfríen o se atemperen ligeramente antes de manipularlos. Después, basta con apretar la cabeza para que los dientes de ajo, ya completamente cocinados, salgan con facilidad.

Cómo aprovechar los ajos asados

Una de las opciones que propone Jordi Cruz es utilizar estos ajos para preparar una mayonesa casera. Para ello, explica que basta con triturar una cabeza entera de ajos asados junto con un huevo, aceite suave y sal hasta conseguir una salsa cremosa.

Otra posibilidad es emplearlos para preparar una crema de ajo. El cocinero propone triturarlos con un poco de caldo hasta obtener una elaboración suave que también puede utilizarse como base para una sopa. Incluso de una forma más sencilla, los ajos asados pueden convertirse en un acompañamiento para el pan.

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