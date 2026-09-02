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Vuelta al cole 2026-2027 en la Región de Murcia: calendario del curso, festivos y consejos

Los alumnos murcianos de Infantil y Primaria volverán a las aulas el próximo 8 de septiembre

Dos niños el primer día de colegio, a 9 de septiembre de 2024, en Madrid. (Eduardo Parra / Europa Press)
Dos niños el primer día de colegio. (Eduardo Parra / Europa Press)
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La cuenta atrás para el inicio del nuevo año escolar ha comenzado. Las aulas de la Región de Murcia volverán a abrir sus puertas en apenas unos días para recibir a miles de alumnos en una vuelta al cole caracterizada por la incorporación escalonada de las distintas etapas educativas. Además, este año se incrementa el esfuerzo financiero de los hogares, que afrontarán un gasto medio de 429,28 euros por estudiante, un 1,73% más que en el ejercicio anterior.

El calendario fijado por la Consejería de Educación establece que el alumnado de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Especial sea el primero en reincorporarse a las aulas el martes 8 de septiembre. Solo dos días después, el jueves 10 de septiembre, arrancará la actividad lectiva para los estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), Bachillerato, Formación Profesional de Grado Básico y Educación de Personas Adultas.

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Por su parte, la última incorporación corresponderá a los ciclos de FP de Grado Medio y Superior, cuyo inicio oficial queda marcado para el lunes 14 de septiembre. Respecto al cierre del año académico, las etapas de Infantil, Primaria y Especial finalizarán las clases el 22 de junio de 2027, mientras que Secundaria, Bachillerato, FP y Adultos despedirán el curso el 21 de junio.

Varios niños a su llegada al colegio, a 11 de septiembre de 2023 en Valencia. (Jorge Gil / Europa Press)
Varios niños a su llegada al colegio. (Jorge Gil / Europa Press)

Festivos y periodos de descanso

El curso escolar 2026-2027 en la Región de Murcia contará con bloques de vacaciones unificados para todo el territorio. Las vacaciones de Navidad arrancarán de forma efectiva el miércoles 23 de diciembre, declarado día no lectivo por la Dirección General de Centros Educativos, y se prolongarán oficialmente del 24 de diciembre al 6 de enero de 2027, ambos inclusive.

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En el segundo trimestre, las vacaciones de Semana Santa se desarrollarán entre el 22 y el 29 de marzo de 2027. Tras este parón, encarando ya el tramo final del año escolar en el tercer trimestre, los alumnos no contarán con grandes periodos de descanso continuados, dando paso a la recta final de las lecciones hasta el cierre oficial de las aulas en el mes de junio.

A estos periodos lectivos generales se añaden las festividades nacionales, las autonómicas y las fechas no lectivas aprobadas para cada municipio en la resolución oficial del calendario escolar, como ocurre en la capital murciana con la festividad de la Virgen de la Fuensanta (15 de septiembre), el festejo de Carthagineses y Romanos en Cartagena (25 de septiembre) o la festividad de San Clemente en Lorca (23 de noviembre).

Se acerca el reinicio de las clases y aquí están algunas claves para volver

Consejos para preparar la vuelta al cole

Hacer frente al arranque de septiembre requiere una planificación por parte de las familias. Las asociaciones de consumidores sugieren realizar un consumo responsable que frene el impulso de estrenar todo el material. Revisar lo que se conserva en casa del año anterior y dar una segunda vida a mochilas, estuches o reglas en buen estado permite amortiguar de forma considerable el gasto de inicio de curso.

A nivel de hábitos, los especialistas en pediatría aconsejan ir adaptando los horarios de descanso varios días antes de la vuelta a las aulas. Adelantar progresivamente las horas de acostarse y levantarse ayuda a que el reloj biológico del alumnado se reajuste sin sobresaltos, evitando el cansancio acumulado durante las primeras jornadas de clase.

Para la adquisición del material didáctico, la recomendación principal es esperar a que los propios centros docentes distribuyan los listados definitivos de necesidades, los cuales suelen publicarse en sus plataformas digitales a finales de agosto. Por último, de cara a la selección de actividades extraescolares, se aconseja mantener cierta moderación y no sobrecargar la agenda de los menores para garantizar una transición equilibrada y libre de estrés durante el arranque del curso.

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