Alex Albon continuará con Williams en 2027

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Redacción Deportes, 18 ago (EFE).- El piloto británico de origen tailandés Alex Albon renovó este lunes su contrato con el equipo Williams para la temporada de 2027, informó la escudería.

"Nuestra historia aún no ha terminado, así que estoy totalmente centrado en hacer lo que sea necesaria para que volvamos a subir en la parrilla", dijo Albon en declaraciones al equipo Williams, al que llegó en 2022 y con el que ha disputado 100 carreras en el Mundial de fórmula uno.

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Williams calificó a Alex Albon como una "figura clave" en la transformación del equipo tanto dentro como fuera de la pista y aseguró que la renovación de su contrato es fruto de la "confianza" que existe entre ambos.

Albon es el piloto con más carreras en la historia de la escudería Williams, que en 2027 cumplirá 50 años, tras alcanzar las cien en el Gran Premio de Budapest, donde superó el récord del británico Nigel Mansell.

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"Un año difícil no refleja la imagen completa, y solo me da más motivación para seguir construyendo y esforzándome junto con la fábrica y nuestros aficionados para lograr grandes cosas", subrayó Albon. EFE