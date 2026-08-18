Espana agencias
Agregar Infobae enGoogle

Alex Albon continuará con Williams en 2027

Guardar

Redacción Deportes, 18 ago (EFE).- El piloto británico de origen tailandés Alex Albon renovó este lunes su contrato con el equipo Williams para la temporada de 2027, informó la escudería.

"Nuestra historia aún no ha terminado, así que estoy totalmente centrado en hacer lo que sea necesaria para que volvamos a subir en la parrilla", dijo Albon en declaraciones al equipo Williams, al que llegó en 2022 y con el que ha disputado 100 carreras en el Mundial de fórmula uno.

PUBLICIDAD

Williams calificó a Alex Albon como una "figura clave" en la transformación del equipo tanto dentro como fuera de la pista y aseguró que la renovación de su contrato es fruto de la "confianza" que existe entre ambos.

Albon es el piloto con más carreras en la historia de la escudería Williams, que en 2027 cumplirá 50 años, tras alcanzar las cien en el Gran Premio de Budapest, donde superó el récord del británico Nigel Mansell.

PUBLICIDAD

"Un año difícil no refleja la imagen completa, y solo me da más motivación para seguir construyendo y esforzándome junto con la fábrica y nuestros aficionados para lograr grandes cosas", subrayó Albon. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Óscar Puente ofrece a Ayuso hacerse cargo de los Cercanías de Madrid tras sus continuas críticas a la gestión del Gobierno: “Se quejan pero no los quieren”

El ministro de Transportes asegura que ya planteó la transferencia a la presidenta madrileña y a Juanma Moreno tras sus reproches a la gestión estatal y defiende que las comunidades puedan asumir unos servicios que son de proximidad

Óscar Puente ofrece a Ayuso hacerse cargo de los Cercanías de Madrid tras sus continuas críticas a la gestión del Gobierno: “Se quejan pero no los quieren”

La bebida de limón antiinflamatoria que es perfecta para reducir la hinchazón abdominal: puedes prepararla en menos de 10 minutos

La combinación de ingredientes saludables es fundamental por su alto contenido de vitamina C, la presencia de fibra, lo que favorece el tránsito intestinal, y el bajo aporte calórico

La bebida de limón antiinflamatoria que es perfecta para reducir la hinchazón abdominal: puedes prepararla en menos de 10 minutos

Receta de flan de albaricoque, una versión veraniega y afrutada del postre más tradicional

El albaricoque es una de las grandes frutas por excelencia de la temporada de verano, muy apreciada en repostería por su sabor dulce y delicado

Receta de flan de albaricoque, una versión veraniega y afrutada del postre más tradicional

Avance de ‘Sueños de libertad’ del miércoles 19 de agosto: Pablo recibe una mala noticia y Begoña advierte a Andrés

La ficción de Antena 3 afronta los peores momentos de Perfumerías De la Reina

Avance de ‘Sueños de libertad’ del miércoles 19 de agosto: Pablo recibe una mala noticia y Begoña advierte a Andrés

Juanma Serrano, el hombre que puso su Mercedes al servicio de Pedro Sánchez para que volviese a Ferraz y cuyo móvil guarda miles de mensajes que intercambió con Leire Díez

El que fuera jefe de gabinete del líder socialista durante su travesía de vuelta a Ferraz acabó al frente de Correos, donde la UCO sostiene que participó en la contratación de la exmilitante socialista en 2021

Juanma Serrano, el hombre que puso su Mercedes al servicio de Pedro Sánchez para que volviese a Ferraz y cuyo móvil guarda miles de mensajes que intercambió con Leire Díez
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Óscar Puente ofrece a Ayuso hacerse cargo de los Cercanías de Madrid tras sus continuas críticas a la gestión del Gobierno: “Se quejan pero no los quieren”

Óscar Puente ofrece a Ayuso hacerse cargo de los Cercanías de Madrid tras sus continuas críticas a la gestión del Gobierno: “Se quejan pero no los quieren”

Juanma Serrano, el hombre que puso su Mercedes al servicio de Pedro Sánchez para que volviese a Ferraz y cuyo móvil guarda miles de mensajes que intercambió con Leire Díez

Francia prioriza los drones, la guerra eléctrica o la industria nacional y da más control al Estado en la actualización de su ley militar

El cambio de sexo no sirve para que los maltratadores eludan sus condenas: el Supremo avala que no permite anular una sentencia previa de violencia de género

La Policía arresta a un hombre en la Feria de Málaga que habría apuñalado a un joven por intentar ligar con su novia

ECONOMÍA

Esto es lo que cuesta dormir con el ventilador puesto durante un mes

Esto es lo que cuesta dormir con el ventilador puesto durante un mes

Un obrero con experiencia te explica por qué decidir los azulejos y el váter antes de empezar las obras en la vivienda baja el gasto de la reforma

Renfe inicia la homologación de sus trenes en Portugal tras años atascada en la expansión a Francia

La reforma del Gobierno para repartir dinero entre las autonomías no gusta a los economistas: “Puede dejar al Estado en precario”

El precio más bajo de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 18 de agosto

DEPORTES

El FC Barcelona baraja opciones para encontrar un delantero: de la estrella argentina a recurrir al mercado y buscar un plan B

El FC Barcelona baraja opciones para encontrar un delantero: de la estrella argentina a recurrir al mercado y buscar un plan B

Las broncas y mejores secretos guardados del vestuario de Pep Guardiola, al descubierto: “Como vea a alguien triste, os mato”

Rodri aterriza en Barcelona a la espera de que se haga oficial su fichaje: “Es un sueño estar aquí”

Empieza el cambio generacional en el equipo español de la Copa Davis: Jódar, Landaluce y Mérida se apuntan a los clasificatorios

Los motivos detrás de los abucheos de los alemanes a Cucurella durante su primer partido con el Real Madrid ante el Schalke 04