Carlos Sainz carga contra la estrategia de Williams para el GP de Mónaco: “Hemos empezado a jugar con las ruedas”

El piloto español Carlos Sainz (REUTERS/Florion Goga)

Carlos Sainz, piloto español de Williams, afrontaba con preocupación el Gran Premio de Mónaco tras quedar eliminado en la Q2 de la sesión clasificatoria del sábado, lo que lo relegará a partir desde la undécima posición. En declaraciones posteriores a la clasificación, Sainz expresó su frustración tanto con su rendimiento individual como con las decisiones estratégicas tomadas por el equipo, las cuales tuvieron un impacto en su desempeño durante la clasificación.

“En la Q1 tenía ritmo de sobra para entrar a la Q3; estaba cómodamente entre los seis o siete primeros en cada vuelta. Pero en la Q2 todo cambió”, comentó Sainz. El piloto sostiene que la pérdida de ritmo en la segunda tanda estuvo directamente vinculada al manejo de los neumáticos. “Cuando se comenzó a cambiar las ruedas, mi rendimiento decayó. Pasar de luchar por los primeros puestos a estar al límite de la Q3 nos privó de una posición crucial en un circuito como este”, subrayó.

La decepción del piloto madrileño radica en el tipo de circuito que representa el trazado urbano de Mónaco. En una pista donde adelantar es prácticamente imposible, comenzar desde fuera del top 10 reduce drásticamente las posibilidades de avanzar posiciones en carrera. Esta clasificación marca un serio contraste respecto a los buenos resultados que Sainz había conseguido en las últimas tres competiciones en circuitos más convencionales.

Adicionalmente, Sainz manifestó que no se ha sentido cómodo con el monoplaza durante todo el fin de semana en Montecarlo. “Todo el progreso que logramos en circuitos normales no se refleja aquí. Necesito entender qué podemos ajustar en el coche para encontrar mayor confianza en este tipo de trazados”, explicó. Según el piloto, la falta de comodidad se traduce en un rendimiento más inestable en un circuito que no admite errores. Este escenario ha llevado al equipo de Ferrari a encontrarse en una posición atípica, sometiéndose a análisis internos mientras buscan optimizar el equilibrio del auto.

Las sensaciones de Carlos Sainz al volante

El madrileño también señaló que uno de los mayores problemas radicó en sus sensaciones al volante durante la Q2. “No es tanto la posición, sino el sentimiento que tuve. En Q1 competía para estar en la Q3; en la Q2, todo cambió cuando empezamos con las ruedas. Ha sido un fin de semana complicado, principalmente por sentirme fuera de ritmo con el coche en un circuito tan particular como este”, agregó.

Sobre sus expectativas para la carrera, Sainz mantiene cautela, pero no renuncia a la posibilidad de remontar. “Mónaco siempre es difícil para adelantar, pero la estrategia puede jugar un papel clave. Es probable que veamos varias paradas, y debemos estar listos para aprovechar cualquier oportunidad, especialmente si algo inesperado ocurre en la pista”, indicó. Resaltó que el trabajo durante la tarde previa a la carrera estará centrado en analizar qué enfoque puede dar mayor ventaja al equipo en un trazado tan restrictivo como Montecarlo.

El piloto dejó en manos de los estrategas de Ferrari la responsabilidad de diseñar una táctica que maximice sus opciones. “Esas decisiones son fundamentales, y confío en que el equipo encontrará una solución que nos permita atacar. De mi parte, me centraré en estar listo para exprimir al máximo las oportunidades que se presenten”, concluyó. Aunque Mónaco es un desafío extremo, tanto el piloto como el equipo trabajarán para revertir una situación complicada y, con suerte, terminar el domingo obteniendo un resultado positivo en uno de los escenarios más icónicos de la Fórmula 1.