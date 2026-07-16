Cómo limpiar el agua verde de la piscina paso a paso

Una persona con guante blanco vierte un líquido desde un vaso medidor al agua de una piscina para su limpieza y mantenimiento.

Encontrar agua verde en la piscina puede arruinar cualquier jornada de verano. La aparición de este problema es habitual y suele indicar la presencia de algas, algo que, según la revista digital ‘Idealista’, tiene solución con los pasos adecuados y un poco de paciencia.

El color verdoso y la turbidez suelen ir acompañados de un olor desagradable y una sensación de suciedad. Las causas más comunes son las altas temperaturas, un tratamiento insuficiente de desinfección, fallos en el sistema de filtrado o un desajuste químico en el pH. Por eso, actuar con rapidez y de forma metódica es la mejor manera de recuperar el agua y disfrutar de la piscina.

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Pasos para eliminar el agua verde y restaurar la piscina

El primer paso es una limpieza física de toda la piscina. Hay que cepillar a fondo las paredes y el fondo, retirando cualquier resto de suciedad o algas visibles. Esta acción facilita que los productos químicos resulten más eficaces y disminuye el riesgo de que el problema se repita en poco tiempo.

A continuación, en Idealista recomiendan realizar una cloración de choque, utilizando entre 30 y 50 gramos de cloro por metro cúbico de agua. Este producto debe disolverse previamente en un cubo de agua y verterse preferiblemente al atardecer, ya que la luz solar puede reducir su efectividad. El objetivo es eliminar la mayor parte de los microorganismos responsables del color verde.

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Unas horas después, se aplica un producto antialgas para evitar que los microorganismos vuelvan a proliferar. Este paso es importante sobre todo cuando la piscina ha estado desatendida o tras un aumento repentino de temperatura. La combinación de cloro y antialgas suele ser suficiente para la mayoría de los casos.

Durante este proceso, el sistema de filtrado debe funcionar de forma continua durante al menos 24 a 48 horas. El filtro se encarga de eliminar las partículas muertas y repartir uniformemente los productos químicos. Si, después de este tiempo, el agua sigue turbia, se puede emplear un floculante. Este producto agrupa las partículas en suspensión y las lleva al fondo, donde se pueden retirar fácilmente con un limpiafondos.

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Medir el pH del agua es fundamental. El rango óptimo está entre 7.2 y 7.4. Si el pH es demasiado alto o bajo, la eficacia del cloro disminuye y las algas pueden reaparecer. Es recomendable revisar este parámetro de manera regular y corregirlo con los productos adecuados, siguiendo siempre las indicaciones del fabricante.

La recuperación completa del agua puede tardar entre 24 y 48 horas si el problema es leve. En los casos más complicados, la limpieza y los tratamientos pueden alargarse hasta cinco días, dependiendo de la extensión de las algas y el estado general de la piscina.

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Consejos y productos para mantener el agua limpia y evitar el verde en la piscina

Evitar que el agua vuelva a ponerse verde requiere una rutina de mantenimiento constante. Según Idealista, hay que revisar el pH y el nivel de cloro al menos una vez por semana, especialmente cuando aumentan las temperaturas o si la piscina se utiliza menos.

El filtrado debe mantenerse en funcionamiento entre seis y ocho horas diarias para impedir la acumulación de microorganismos. Utilizar productos antialgas de manera preventiva, sobre todo en los días de calor, ayuda a mantener el agua más tiempo cristalina. Limpiar las paredes y el fondo con regularidad también es clave para prevenir la formación de algas.

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Un equipo de limpieza de piscinas que incluye una manguera y una caja de herramientas

Para el cuidado diario, Idealista recomienda contar con un kit para medir el pH y el cloro, cloro rápido o de choque, incrementador o reductor de pH, antialgas y floculante cuando sea necesario. Sin olvidar el cepillo para paredes y el limpiafondos, imprescindibles para eliminar cualquier resto que pueda quedar adherido.

La combinación de estos cuidados y productos asegura que la piscina se mantenga lista para el baño durante toda la temporada, minimizando el riesgo de problemas y facilitando el mantenimiento regular.

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En Idealista subrayan la importancia de la constancia y la atención a los detalles: limpieza física, aplicación adecuada de productos y control periódico de los parámetros del agua son la mejor garantía para disfrutar de una piscina limpia y segura.