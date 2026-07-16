Batido de kiwi antiinflamatorio: es una receta refrescante, sencilla y se prepara en 5 minutos

Batido de kiwi. (Magnific)

El verano es una de las épocas del año en las que nuestro cuerpo tiende a hincharse más. Este fenómeno no ocurre al azar y, de hecho, el motivo está en la biología. Cuando las temperaturas aumentan, el organismo activa mecanismos para regular el calor corporal.

Uno de ellos consiste en dilatar los vasos sanguíneos, un proceso conocido como vasodilatación, que facilita la pérdida de calor a través de la piel. Sin embargo, esta respuesta también hace que parte del líquido contenido en la sangre se filtre con mayor facilidad hacia los tejidos, especialmente en las piernas, los tobillos y los pies debido al efecto de la gravedad.

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Si quieres combatir este efecto, hay varias medidas que puedes adoptar. Una de ellas es preparar este batido de kiwi con ingredientes antiinflamatorios. Es una receta sencilla, rápida y muy refrescante para sobrellevar los días de más calor.

Ingredientes

2 kiwis maduros 1 manzana verde 1 trocito pequeño de jengibre fresco 1 cucharada de miel 120 ml de agua fría o cubitos de hielo

Cómo hacer batido de kiwi antiinflamatorio con miel, paso a paso

Pela los kiwis y córtalos en trozos medianos para que sean más fáciles de triturar y el batido quede con una textura uniforme. Lava bien la manzana, retira el corazón y córtala en dados. Si lo prefieres, puedes dejar la piel, ya que aporta más fibra y nutrientes. Introduce en el vaso de la batidora los trozos de kiwi, la manzana y el jengibre previamente pelado y rallado o troceado. Añade la miel y vierte el agua bien fría o incorpora unos cubitos de hielo si prefieres un batido más refrescante. Tritura todos los ingredientes durante uno o dos minutos, hasta conseguir una mezcla completamente homogénea, suave y cremosa, sin grumos. Sirve el batido en un vaso frío para disfrutar de todo su sabor. Si prefieres que sepa más dulce, añade un poco más de miel.

Consejos clave:

Usa fruta bien madura para potenciar el sabor y el dulzor natural.

El jengibre es opcional, pero potencia el efecto antiinflamatorio.

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¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta da para dos vasos. Si deseas preparar más, aumenta las cantidades de forma proporcional para no perder el sabor original de la receta.

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¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 70 kcal

Hidratos de carbono: 16 g

Fibra: 3 g

Proteínas: 1 g

Grasas: 0,2 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos y las cantidades exactas.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Lo más recomendable es consumir este batido justo después de prepararlo, ya que así conserva mejor su sabor, textura y parte de sus vitaminas. Si sobra, puedes guardar esta preparación en la nevera un máximo de 48 horas.

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Antes de beberlo, remuévelo o agítalo bien, ya que es normal que los ingredientes se separen miebntras está en reposo. No se aconseja congelarlo, porque puede modificar su textura y hacer que pierda frescura.