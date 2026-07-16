El día que Pep Guardiola predijo que Rodri volvería a su mejor nivel en el Mundial 2026 tras su lesión de rodilla

Pep Guardiola y Rodri (Reuters/Jason Cairnduff )

El rendimiento de Rodri en el torneo ha sido el mismo que el de la selección española: de menos a más. Las recaídas del centrocampista debido a su lesión de rodilla han lastrado su actuación en el terreno de juego y su continuidad. Ahora en la cita mundialista ha vuelto a sonreír. Con Bélgica ya consiguió mostrar un nivel más acorde a lo que suele acostumbrar. Ante Francia volvió la mejor versión de Rodri, un partido sin peros del jugador al que acompañó la actuación de La Roja, que brilló con luz propia. Solo una persona supo el momento exacto en que el futbolista recuperaría su

El recorrido de Rodri hacia el Mundial estuvo marcado por contratiempos físicos, especialmente por una lesión grave en la rodilla sufrida la campaña anterior. Durante meses, el mediocampista tuvo que lidiar con recaídas y períodos de inactividad, lo que le impidió alcanzar la regularidad habitual en el Manchester City. Cada vez que parecía estar recuperado, alguna molestia le obligaba a parar, retrasando su retorno definitivo a los terrenos de juego. Esta situación alimentó el escepticismo en torno a su presencia en la lista final de convocados para el Mundial y, aún más, sobre su nivel real para afrontar partidos ante rivales de primer orden.

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A pesar del panorama complicado, desde el entorno del club inglés siempre existió una voz de aliento y confianza. Pep Guardiola, entrenador del Manchester City y uno de los técnicos más influyentes de la última década, se mostró convencido de que Rodri recuperaría su mejor versión justo cuando más lo necesitara la selección española. Lejos de la opinión generalizada, Guardiola defendió la capacidad de Rodri para superar las adversidades físicas y volver a brillar con la camiseta nacional. El técnico español lanzó su premonición el 3 de octubre de 2025, cuando el futbolista atravesaba uno de los momentos más delicados de su carrera.

El jugador de la selección española Rodri (Europa Press)

En ese encuentro con los medios, Guardiola fue claro y directo: “Rodri es un jugador impresionante, pero no se trata de jugar tras 6, 7 u 8 meses y volver a ser el jugador que era antes, no. ¿Sabéis cuándo lo será? En el Mundial con España. En el Mundial veremos al mejor Rodri”. Con estas palabras, el técnico catalán disipó cualquier duda sobre el potencial de su pupilo, subrayando que la verdadera recuperación no es inmediata tras una larga ausencia, sino que requiere tiempo, paciencia y confianza.

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El mejor Rodri ha vuelto

El paso de las semanas confirmó el pronóstico de Guardiola. Ya durante la concentración previa al inicio del torneo, Rodri dejó muestras de que había vuelto. Había recuperado la sonrisa, solo faltaba recuperar el nivel sobre el terreno de juego. Partido a partido el futbolista fue dejando muestras de que todavía tenía mucho fútbol en sus botas. Aunque sin llegar a firmar una actuación como la de la Eurocopa 2024. Trabajó con ese objetivo, volver a ser el que era para cuando más le necesitara España. Dicho y hecho.

Mundial 2026 - España 2 - Francia 0 - ES

Durante el partido ante Bélgica, se vio un Rodri sólido, recuperado. Su mejor versión estaba estaba a punto de llegar. La del partido ante los diablos rojos fue una que se le parecía mucho. Pero España, que conoce bien la pasta de la que están hechos sus jugadores, pidió más de él y Rodri respondió. Ante la selección francesa, llegó. Ni un pero a la actuación del capitán español, que se echó al equipo a la espalda y comandó el centro del campo. Con el nivel ya recuperado, afronta la final del Mundial ante Argentina. Que Rodri haya recuperado su mejor versión solo puede significar una cosa, que España brilla con luz propia.

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