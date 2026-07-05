Luis de la Fuente: "Lamine siempre está dispuesto a trabajar más"

El seleccionador nacional de fútbol, Luis de la Fuente, reconoció que han visto varias veces la final de la Liga de Naciones perdida contra Portugal antes del cruce de octavos de final del Mundial 2026 de este lunes, confiando en que el equipo luso tendrá que estar "más pendiente" de los atacantes españoles que al revés.

"No es el motivo solo si tienen una gran banda izquierda o derecha (cambios en el lateral de Porro o Llorente). Lo que tienen es un gran equipo, hay que estar pendiente de todos, cuando no tengamos el balón. Lo que queremos es que ellos estén más ocupados con nuestra banda derecha", dijo este domingo en rueda de prensa en Dallas, escenario del encuentro.

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El preparador de 'La Roja' fue preguntado varias veces por la superioridad de Nuno Mendes y compañía, como ya demostraron en esa final, y por el trabajo que igual tiene que hacer Lamine en defensa. "Lamine siempre está dispuesto a trabajar más. Tiene que seguir trabajando más porque sabe que su crecimiento pasa por esos aspectos. Estamos encantados con lo que nos da", afirmó.

"Yo le sugeriría que haga sufrir más al defensa, para que esté más pendiente de él, es lo que vamos a tratar, que los rivales estén más pendientes de nosotros, que nosotros de ellos. También tendrán ellos la iniciativa, y habrá que sufrir todos, no solo Lamine. Trabajar de manera coral, de sensación de equipo, más de un jugador, el equilibrio se da desde todas las zonas", añadió.

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"Le veo cada día más motivado, con más ganas. Sé que a Lamine le encanta este tipo de encuentros, estar en el foco, este tipo de partidos, llevar la iniciativa, esto tiene que estar aparte de la ansiedad. Cero ansiedad y 100 de motivación. Porque en una ocasión un defensa haya sido superior a ti no lo va a ser toda la vida. Lamine ha hecho pasar noches desagradables a muchos defensores. Es muy tranquilo, que esté seguro, que no tenga ansiedad, que disfrute", insistió sobre ese posible duelo con Mendes en la banda.

De la Fuente, que no dio pistas del once y apuntó que Nico Willimas podría tener minutos, reconoció que han visto en video la final perdida de la Nations. "Hemos visto la final en varias ocasiones, pero especialmente en esta última semana. Por tener más conocimiento de detalles del rival. Cuanto mejor conozcamos al rival, mejor, menos margen de sorpresa. Estar muy pendiente de todas las fortalezas y buscar los puntos débiles", comentó.

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"Roberto pensará igual de sus jugadores. Yo hablo de los míos desde el respeto a los rivales. Me permito el lujo de pensar que los míos son los mejores del mundo. Nos enfrentamos dos equipos de unas características muy similares, en todos los aspectos, en el aspecto defensivo, presionamos rápido, y en el dominio, veremos quién al final se decanta la balanza a su favor. Va a ser un partido de detalles que hay que estar muy pendiente", añadió.

Por otro lado, el técnico riojano fue preguntado por Cristiano Ronaldo. "Ya he dicho que soy un admirador de Cristiano, de futbolistas y personas como él. Con carácter, con ambición, con ganas de crecer, ganas de ser mejor cada día. Un ejemplo de valores. Me rindo ante Cristiano, todavía va a seguir dejando más cosas. Es un jugador que hay que estar pendiente de él. No hay que hacer un marcaje individual, pero en determinadas zonas del campo hay que estar pendiente de él. En cualquier momento, en esas zonas donde se decide el partido, es el mejor. Prefiero que no juegue, pero creo que va a jugar. Disfrutaremos del espectáculo", comentó.

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Además, De la Fuente se mostró seguro con la pareja Pau Cubarsí y Aymeric Laporte. "Con Cristiano no se puede estar tranquilo. Ahora, tengo absoluta confianza en los jugadores de la línea defensiva. Cubarsí o Laporte son jugadores de un nivel excepcional y capaces de superar a cualquier rival. Son jugadores que tienen un control de las emociones y de las situaciones del juego. Eso es lo que marca la diferencia cuando un jugador de 19 años parece que lleva toda la vida jugando. Hemos conseguido un equilibrio, la experiencia te da la serenidad en un momento puntual", zanjó.