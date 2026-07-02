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España golea a Austria y se mete en octavos de final del Mundial 2026: el resumen y los goles, en vídeo

Luis de la Fuente acierta de nuevo con el mismo once que sacó contra Arabia Saudí

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Mundial 2026 - España 3 - Austria 0 - ES

España ya está en octavos de final del Mundial 2026. La Selección superó la ronda extra con una actuación convincente ante una Austria que no renunció a su identidad. Luis de la Fuente volvió a mover el once. A los cambios de Pedro Porro y Dani Olmo respecto al partido contra Uruguay se unieron las entradas de Álex Baena y Lamine Yamal. Y la apuesta funcionó. Al igual que contra Arabia Saudí.

La Roja salió enchufada. Tanto que la primera ocasión llegó nada más empezar. Lamine Yamal robó el balón cerca de su propia área, condujo, se asoció con Baena y acabó la jugada con el primer disparo raso a las manos de Alexander Schlager. También firmó el primer centro, recibió la primera falta... y protagonizó la primera acción polémica: el extremo cayó dentro del área tras un contacto, pero ni el árbitro ni el VAR vieron penalti. Austria respondió fiel a su estilo. Recuperó en el centro del campo y, en apenas dos pases, se plantó ante Unai Simón. El centro de Sabitzer cruzó el área por milímetros sin encontrar la cabeza de Gregoritsch. Fue el primer aviso serio.

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España entendió entonces que debía bajar el ritmo. Empezó a monopolizar la posesión y a enlazar ataques con paciencia, aunque sin generar demasiado peligro. Tras el primer parón para hidratarse, el encuentro ya estaba donde quería la Selección. Pocos minutos después de la reanudación, en un saque de esquina, nació la segunda polémica. Tras un balón suelto en el área, Cucurella cazó una volea que acabó en la red. El tanto fue anulado por una falta previa de Cubarsí sobre el guardameta austriaco.

España no tardó en encontrar otra oportunidad. Oyarzabal avisó primero con un disparo que obligó a intervenir a Schlager, pero a la segunda no perdonó. Pedri encontró el desmarque de Álex Baena entre líneas. El nuevo fichaje del Madrid puso un centro raso al punto de penalti y allí apareció el delantero para definir con un toque sutil ajustado al palo izquierdo.

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Control y sentencia tras el descanso

Rangnick movió el banquillo en busca de una reacción, pero España siguió mandando. Oyarzabal tuvo la primera ocasión de la segunda parte y la Selección continuó llegando con peligro, aunque Dani Olmo y Lamine pecaron de individualistas en un par de acciones con superioridad. Austria empezó a jugar con más ansiedad y dureza, mientras Baena y Pedri sufrían varias entradas. La mejor oportunidad de los centroeuropeos llegó con Kalajdzic nada más entrar, pero remató alto.

El partido quedó prácticamente sentenciado poco después. Una nueva combinación acabó con Cucurella abriendo para Baena, cuyo centro encontró la llegada de Pedro Porro para hacer el 2-0. En el tramo final, España administró la ventaja sin sobresaltos. Ferran Torres rozó el tercero, Alaba evitó otro gol bajo palos y Lamine se marchó ovacionado antes del debut de Marc Pubill. El broche llegó la acción de la noche: Pedri abrió para Cucurella, el lateral puso el pase atrás y Oyarzabal firmó su doblete para cerrar el 3-0. El lunes espera el vencedor del Croacia-Portugal.

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