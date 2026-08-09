Juan Manuel, adiestrador canino: “Adoptar un perro implica tiempo y que tengas ganas de informarte y aprender porque vas a vivir muchos años con ellos”. (Canva)

Guardar

Como siempre se dice, el perro es el mejor amigo del hombre. A lo largo de la historia, el vínculo entre humanos y este tipo de animales ha demostrado una capacidad única para crear lazos de confianza y cuidado mutuo, convirtiendo a estos últimos en aliados fundamentales en la vida diaria de las personas. Así, son considerados por muchos como parte de la familia, ofrecen compañía constante, afecto incondicional y una energía que favorece el bienestar emocional de quienes los rodean.

Sin embargo, la presencia de una mascota condiciona la vida cotidiana de millones de personas. Tomar la decisión de adoptarlo requiere más que buena voluntad. Aun así, los perros son uno de los animales de compañía más habituales en los hogares españoles. Según los datos del Ministerio de Derechos Sociales, en nuestro país hay 7.562.893, lo que representa el 50% de todos los animales de compañía registrados en el pasado año.

PUBLICIDAD

“Generalmente vas a vivir muchos años con ellos”, como dice en uno de los últimos vídeos que ha subido a su cuenta de TikTok el adiestrador canino Juan Manuel (@filosofia.animal), que publica este tipo de contenido en redes sociales. Por este motivo, es importante saber cómo cuidarlos y cómo saber actuar en los distintos casos que pueden suceder.

Paseos, rutinas y enriquecimiento ambiental

“Adoptar un perro implica tiempo y que la persona se interese por informarse y aprender sobre la especie”, comienza advirtiendo el adiestrador canino Juan Manuel. Ni un balcón en un piso ni un jardín amplio reemplazan la necesidad de que los perros salgan a pasear todos los días. “Incluso si vives en una casa grande, recomendamos que los perros tengan salidas diarias”, afirma el adiestrador. Cuenta que el aburrimiento es una de las principales causas de muchos problemas de comportamiento, ya que la falta de estimulación puede provocar estrés y derivar en actitudes indeseadas.

PUBLICIDAD

Una mujer pasea con su perro por un barrio residencial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Los perros se aburren si no tienen novedades en su entorno y eso puede llevar a que desarrollen estrés o conductas destructivas”, explica. Por eso, recomienda implementar rutinas de enriquecimiento ambiental dentro y fuera de la vivienda. “Un perro necesita rutinas diarias de paseos y actividades fuera del hogar, más allá del espacio físico disponible”, insiste. Estas pueden incluir juguetes interactivos, juegos de olfato, cambios en el recorrido de los paseos y la interacción con otros perros o personas.

Además, recalca que el tiempo que se dedica diariamente al animal es determinante para su salud emocional y física. El compromiso, según el adiestrador, debe ir acompañado de una actitud activa hacia el aprendizaje sobre la especie. “No se trata solo de cubrir necesidades básicas, sino de tener ganas de entender a la otra especie”, enfatiza Juan Manuel.

PUBLICIDAD

Cómo entender lo que te quiere transmitir tu perro

Interpretar el lenguaje corporal y las señales de comunicación de un perro es esencial para fortalecer el vínculo y evitar malentendidos de convivencia en el hogar. Los gestos, posturas e, incluso, los ladridos permiten conocer el estado emocional del animal, identificar si siente alegría, miedo, incomodidad o curiosidad. Prestar atención a detalles como la posición de la cola, las orejas y la mirada facilita anticipar sus reacciones y responder de manera adecuada a sus necesidades.

Los perros también expresan emociones. (Pexels)

Además del lenguaje corporal, comprender los hábitos y rutinas propias de cada perro ayuda a detectar cambios de conducta que pueden indicar estrés o malestar. Observar su comportamiento cotidiano, sus preferencias de juego, descanso y alimentación permite a los cuidadores ajustar el entorno y las actividades para promover el bienestar del animal.

PUBLICIDAD