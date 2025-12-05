España Deportes

Noruega, al Mundial 2026 tras 28 años sin participar en uno: cómo se clasificó y las figuras de la selección

El equipo noruego llevaba 28 años sin participar en un Mundial hasta ahora, ya que consiguió su plaza tras golear a Italia por 1-4

Los jugadores de Noruega (Cornelius Poppe / REUTERS)

28 años después, Noruega vuelve a participar en un mundial, en el que se jugará su pase a la siguiente fase desde el Grupo I contra Francia, Senegal y una selección sorpresa internacional que se conocerá en la repesca.

Noruega selló su clasificación para el Mundial 2026 durante el partido ante Italia. Los noruegos comenzaron por debajo en el marcador tras un gol de Esposito en el minuto 10. Lejos de bajar los brazos, consiguieron darle la vuelta al marcador y endosar una amplia goleada al conjunto italiano de 1-4. Una victoria que permitió a los nórdicos conseguir el billete para la cita mundialista tras 28 años sin participar.

Las aspiraciones noruegas para esta edición están fundamentadas en el potencial individual de varios de sus jugadores y en una serie de resultados positivos recientes. Desde la dirección técnica y entre los aficionados se considera que Noruega está en condiciones de acceder, como mínimo, a los octavos de final. A partir de ese punto, el recorrido estará condicionado por el nivel de los rivales que depare el cuadro de eliminatorias, marcado por la imprevisibilidad que suelen presentar los cruces directos en este tipo de torneos.

¿Cómo llegó al Mundial 2026?

Los resultados más recientes consolidan la confianza del conjunto noruego. En septiembre, doblegó a Finlandia en un amistoso y goleó a Moldavia en Eliminatorias. En octubre, venció de forma contundente a Israel en partido oficial y empató contra Nueva Zelanda con un equipo alternativo. Noviembre trajo nuevos triunfos frente a Estonia y una conquista histórica en Italia, donde Noruega se impuso 4-1 en San Siro, certificando el pase al Mundial.

¿Quién es el seleccionador?

En el banquillo se sienta Stale Solbakken, quien fue internacional noruego y participó como futbolista en Francia 1998, última presencia de Noruega en una Copa del Mundo. Su carrera sufrió un brusco parón en 2001 a consecuencia de un ataque cardíaco, que le obligó a abandonar el fútbol en activo. Posteriormente, desarrolló una carrera como entrenador, gran parte de la cual la llevó a cabo en el FC Copenhague, donde ganó tres títulos de liga y fue designado mejor entrenador de la historia del campeonato danés.

Tomó el control del combinado noruego en 2020 y su perfil se vio reforzado tras manifestarse de forma crítica ante las autoridades qataríes en relación a la situación de los trabajadores que construyeron los estadios del último Mundial. No logró la presencia de Noruega en Qatar, pero ahora dirige al equipo en una nueva oportunidad para competir entre las mejores selecciones del mundo.

El jugador de Noruega Erling Haaland (Cornelius Poppe/AP)

¿Cómo juega la selección de Noruega?

En el aspecto táctico, Noruega explota las características físicas de su plantilla, compuesta en su mayoría por jugadores de elevada estatura y potencia. Tradicionalmente, se les identificaba con un juego directo, concentrado en el aprovechamiento de jugadas aéreas y poca posesión del balón. Sin embargo, Stale Solbakken ha introducido matices con esquemas como el 4-4-2 y el 4-3-3, buscando un mayor dinamismo colectivo. Haaland actúa como referencia ofensiva e imán en el área, mientras la presión alta y sincronizada complica la circulación de los adversarios.

Las figuras del equipo

Dentro del plantel, destacan nombres propias del fútbol europeo de primer nivel. El principal es Erling Haaland, delantero del Manchester City, cuya efectividad ante portería es ampliamente reconocida, situándose su promedio de goles a nivel de selección por encima de uno por encuentro. Le acompañan figuras como Martin Odegaard, quien se ha consolidado como capitán y referente en el Arsenal, y Alexander Sorloth, atacante con presente en el Atlético de Madrid. Ellos forman la columna vertebral de un seleccionado que cuenta con una base sólida de jugadores que asumen un rol de apoyo para facilitar el protagonismo de las estrellas.

Entre las nuevas promesas destaca Antonio Nusa, extremo de 20 años que milita en el RB Leipzig. Sus condiciones le han valido el apodo de “el Neymar escandinavo”, en alusión a su capacidad para desenvolverse por ambas bandas y a su agilidad en el uno contra uno. Su irrupción en la Champions con el Brujas le convirtió en el segundo goleador más joven en la historia de la competición, y desde hace dos temporadas es habitual en las convocatorias de la selección.

La Copa del Mundo va tomando color y se dieron a conocer a los personajes que animarán la competencia en Estados Unidos, México y Canadá

Historial en Mundiales

En cuanto al historial, Noruega debutó en el Mundial de 1938 y protagonizó un encuentro memorable ante la vigente campeona Italia, que necesitó la prórroga para imponerse. En 1994 regresó a la máxima cita, consiguió una victoria sobre México, pero no superó la fase de grupos. En Francia 1998 llegó hasta octavos de final, donde, una vez más, fue Italia la que puso fin a su recorrido. Ahora, con una plantilla renovada y figuras internacionales, Noruega busca ampliar el legado en su cuarta participación y consolidarse como un equipo competitivo en el escenario mundial.

