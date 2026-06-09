Ni Luis Enrique, ni Simeone ni Mourinho: el mejor entrenador del mundo según Iker Casillas

El exportero del Real Madrid Iker Casillas (Europa Press)

Casillas vuelve a dejar claro que no quiere a Mourinho en el Real Madrid. El exportero madridista, que coincidió con el técnico portugués durante tres temporadas en el Santiago Bernabéu, ha vuelto a ser protagonista en un vídeo de redes sociales del influencer Adri Contreras, donde el creador de contenido le exponía una serie de técnicos y él tenía que elegir uno de los dos.

Pero la primera respuesta marcó el tono del vídeo. Ante el duelo entre José Bordalás y José Mourinho, el exportero del Real Madrid no dudó: “Bordalás”.

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El recorrido del test fue tan llamativo como su inicio. Bordalás eliminó a Mourinho en primera ronda y después hizo lo mismo con Arbeloa. Sin embargo, cayó ante Andoni Iraola, que avanzó en una cadena que siguió con Cesc Fàbregas, Xabi Alonso, Unai Emery, Jürgen Klopp y Pep Guardiola, hasta que Carlo Ancelotti se impuso como elección final.

José Bordalás. (Europa Press)

“No le quiero en el Real Madrid”

Las declaraciones recientes de Casillas sobre Mourinho ayudan a entender el ruido generado. El exportero ha insistido en varias ocasiones en matizar su relación con el portugués, aunque su postura sobre un posible regreso al banquillo blanco ha sido clara. “No tengo ningún problema con Mourinho, me parece un gran profesional”. Sin embargo, acto seguido dejó clara su postura: “No le quiero en el Real Madrid, creo que otros entrenadores estarían mejor capacitados para entrenar en el club de mi vida. Opinión personal, nada más”.

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Una postura que ya había generado discusión previamente y que ahora vuelve a escena con el test viral.

Una imagen de José Mourinho e Iker Casillas

Un recorrido en cadena… y un final con Ancelotti

El vídeo también mostró el criterio de Casillas en el resto de emparejamientos. Iraola cayó ante Cesc Fàbregas, que a su vez fue superado por Xabi Alonso. Más adelante, Unai Emery eliminó a Xabi, Klopp hizo lo propio con Emery y Guardiola terminó imponiéndose antes de que Ancelotti fuera finalmente el elegido.

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Un recorrido que refleja una mezcla de generaciones y estilos, desde técnicos emergentes hasta algunos de los nombres más consolidados del fútbol europeo.

Carlo Ancelotti. (AP Foto/Cesar Cebolla)

Una relación que viene de lejos

La conexión entre Casillas y Mourinho ha sido uno de los episodios más tensos de la etapa reciente del Real Madrid. La pérdida de la titularidad del portero durante la etapa del técnico portugués marcó un punto de inflexión en su relación deportiva. Según el entrenador, Diego López le parecía ”mejor portero” que el reciente campeón del mundo y de Europa. Años después, Casillas ha intentado rebajar el tono en público, pero sin ocultar su opinión sobre el papel de Mourinho en el club.

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Años después, Casillas compartió en su propio pódcast una visión más reflexiva sobre aquella etapa, reconociendo, en conversación con DjMario, que la gestión pudo haber sido diferente: “Lo que tenía que haber hecho es hablar con él en su despacho, y de eso me arrepiento”, admitió el exportero, haciendo autocrítica respecto a la falta de un diálogo claro en los momentos más delicados. También recalcó su esfuerzo por no avivar los conflictos en público: “Intenté no hacer más circo del que había”.

La versión de Mourinho también ha girado con el paso del tiempo, reconociendo él mismo que la comunicación entre ambos resultó insuficiente: “La comunicación entre ambos no fue muy importante”, deslizó el técnico portugués. Esta falta de entendimiento fue, según ambos, el origen de muchas de las tensiones que dividieron al plantel y al entorno.

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