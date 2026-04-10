El sueño del fútbol español: así funcionaba la red que estafaba futbolistas latinoamericanos con un equipo de élite de LaLiga

Detenido un hombre por estafar a jóvenes futbolistas sudamericanos con la promesa de jugar en equipos de élite del fútbol español

Todo empezaba lejos de España. Jóvenes con aspiraciones de convertirse en futbolistas profesionales recibían información, normalmente a través de su entorno deportivo, sobre una persona que decía tener contactos en clubes españoles. El detenido este viernes por la Policía Nacional en Madrid se presentaba como un intermediario capaz de facilitar su llegada al fútbol de élite.

El contacto era directo. A los jugadores les aseguraba que podía facilitar “tanto su incorporación a esos equipos como la obtención de documentación necesaria para su permanencia en el país”, según el comunicado compartido por las autoridades. La primera incluía un club profesional y, con el tiempo, acceder a contratos.

Sin embargo, no era gratis. Para realizar estas gestiones, el detenido pedía una suma cercana a los 3.000 euros. Muchos de los jóvenes, de escasos recursos, asumían dicho coste recurriendo a los préstamos familiares o personales en su país de origen.

Los primeros pasos de la estafa

Para dar apariencia de veracidad, el detenido enviaba a las víctimas documentos denominados “compromisos de invitación”, supuestamente emitidos por clubes españoles. En ellos se indicaba la incorporación del jugador al primer equipo durante un periodo de tres meses, así como la asunción de los gastos de estancia por parte de la entidad.

Sin embargo, la investigación policial ha confirmado posteriormente, junto a responsables de distintos clubes, que dichos documentos eran falsos. Ninguna de las entidades deportivas reconocía su emisión.

Con esos papeles, el siguiente paso era preparar el viaje. El investigado proporcionaba los billetes de avión y orientaba a los jugadores sobre cómo actuar en los controles fronterizos. Debían declarar que viajaban a España por motivos deportivos y mostrar la documentación falsa junto con imágenes de su actividad como futbolistas.

Terminal del aeropuerto de Barajas. (AENA/Europa Press)

La llegada a Madrid

Una vez en España, el propio detenido recogía a los jugadores en el aeropuerto de Madrid. Allí les hacía firmar contratos de representación mediante los cuales se reservaba un 10% de los ingresos futuros en caso de lograr un contrato profesional.

Después, los trasladaba a clubes de categorías inferiores para llevar a cabo pruebas deportivas. La realidad, sin embargo, se alejaba de lo prometido: los jóvenes quedaban lejos de los equipos de élite que se les habían ofrecido inicialmente.

En ciertos casos, los clubes proporcionaban alojamiento y manutención de forma temporal durante el periodo de pruebas. Sin embargo, esa ayuda era limitada y dependía exclusivamente de la duración de dichas pruebas deportivas.

El final del proceso

Al concluir las pruebas, los jugadores no podían tramitar las licencias federativas necesarias para continuar vinculados a los clubes. Sin esa documentación, se veían obligados a abandonar las instalaciones deportivas.

En ese momento, el detenido los trasladaba a hostales y cortaba el contacto. Según la investigación, varias víctimas quedaron “en situación de desamparo, sin recursos económicos ni apoyo”. Algunas llegaron a dormir en la calle al no contar con alternativas inmediatas.

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La investigación

El caso se abrió tras la denuncia de dos testigos que alertaron a la Policía Nacional sobre posibles irregularidades en la captación de jóvenes futbolistas. A partir de esa información, los agentes identificaron al menos seis víctimas que describieron un mismo patrón de actuación.

Las investigaciones apuntan también a que el método podría haberse repetido con jugadores destinados a otros países europeos, como Italia, con un esquema similar de captación y traslado. El detenido ha sido arrestado en Madrid y está acusado de estafa, falsedad documental y favorecimiento de la inmigración ilegal.