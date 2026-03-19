La preparación de Ilia Topuria para el combate en la Casa Blanca: “Trabajo duro y dedicación”

El luchador hispanogeorgiano Ilia Topuria (FE/Sergio Pérez)

Ilia Topuria ha construido su carrera en las artes marciales mixtas bajo un principio claro: el valor del trabajo constante y el esfuerzo. Este enfoque, repetido en numerosas ocasiones tanto en entrevistas como en sus publicaciones en redes sociales, ha sido el motor de su exitoso recorrido profesional, que hasta el momento cuenta con un impresionante récord: 17 victorias y ninguna derrota. Ahora, el luchador hispanogeorgiano afronta un reto que se perfila como uno de los más importantes en la historia de la UFC. El escenario será la Casa Blanca, donde tendrá lugar su primera defensa del cinturón de peso ligero. Su rival será Justin Gaethje, luchador estadounidense que llega a esta cita como campeón interino de la división tras haber superado a Paddy Pimblett.

A través de sus redes sociales, Topuria ha compartido algunos aspectos de su preparación. En una de sus publicaciones más recientes, escribió: “Lo que se ve es solo una parte. Lo que no se ve… es lo que gana los combates. No improvisamos, porque conocemos el verdadero secreto: el trabajo duro y la dedicación“. Un texto al que acompaña una rosa, un elemento que se ha convertido en un signo distintivo de su personalidad y su marca. El mensaje va acompañado de imágenes y vídeos en los que se observa a Topuria trabajando diferentes aspectos de su entrenamiento, como por ejemplo el striking o la realización de flexiones.

La preparación para el combate del 14 de junio está en pleno desarrollo, algo que también destacó Javi Climent, uno de los preparadores de Topuria, al dejar un mensaje en el que afirma: “El 14 de junio seguimos haciendo historia”. La cuenta atrás para el evento ya está en marcha y tanto el luchador como su equipo quieren dejar claro que el trabajo previo es fundamental para llegar en las mejores condiciones posibles al enfrentamiento.

El luchador hispanogeorgiano Ilia Topuria (Europa Press)

En los materiales audiovisuales compartidos por Topuria, también se le ve entrando el ground and pound, una técnica que consiste en golpear al rival mientras está en el suelo. Esta faceta del entrenamiento podría resultar determinante en la pelea frente a Gaethje, un rival que, salvo en su enfrentamiento ante Holloway, rara vez ha sido noqueado de forma definitiva. Por ello, existe la posibilidad de que Topuria deba buscar la victoria a través de una finalización en el suelo, utilizando técnicas que ha estado perfeccionando en las sesiones de entrenamiento.

El entrenamiento de Topuria

El método de entrenamiento de Topuria es compartido por muchos equipos de referencia internacional, como el de Khabib Nurmagomedov. El luchador daguestaní, considerado uno de los mejores grapplers de la historia reciente, ha explicado en varias ocasiones que si un luchador termina con los brazos cansados, es señal de que no está utilizando correctamente las piernas. De ahí que en los entrenamientos del equipo de Khabib se trabaje de forma sistemática la fuerza y la resistencia en el tren inferior, un aspecto que también Topuria y su equipo han incorporado en su preparación.

Entrevista a Ilia Topuria.

Así, de cara a su enfrentamiento con Gaethje, Ilia Topuria mantiene su enfoque centrado en la disciplina y la dedicación, mostrando solo una parte de su trabajo al público y reservando los detalles más exigentes para el entrenamiento diario. El combate del 14 de junio ya se perfila como uno de los eventos más destacados de la UFC, y Topuria llega con la convicción de que la clave de su éxito reside en el esfuerzo invisible a los ojos de la mayoría, pero fundamental en cada victoria que ha conseguido hasta ahora.