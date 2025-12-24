El Real Madrid pide acceder a información económica y la investigación interna del Barça en el 'caso Negreira'

El Real Madrid, en el marco de su personación como acusación particular en el ‘caso Negreira’, ha presentado una solicitud formal al juez a cargo de la investigación para acceder a informes de auditoría, expedientes internos y un extenso conjunto de documentos relacionados con pagos realizados por el FC Barcelona y otros aspectos económicos del club catalán. La petición, presentada el 22 de diciembre, incluye requerimientos no solo sobre la fiscalización interna, sino también sobre informes elaborados a petición de la directiva azulgrana y comunicaciones vinculadas a entidades y personas investigadas, según publicó el medio y excolegiado Xavier Estrada Fernández en su perfil oficial en ‘X’.

Estrada Fernández, quien ejerce como una de las acusaciones populares en el expediente judicial, expuso que la reciente solicitud del Real Madrid busca que sean incorporados a la causa todos los papeles y documentos que reflejen la justificación de los pagos millonarios al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, José María Enríquez Negreira, y empresas asociadas a su entorno familiar. De acuerdo con lo revelado por el propio Estrada Fernández y recogido por el medio, el club presidido por Florentino Pérez ha solicitado la revisión completa de las auditorías y los informes económicos, así como tener acceso a más de 600 documentos ya aportados por el FC Barcelona en julio de 2023.

La petición abarca, además, la investigación interna encargada por la actual directiva del Barcelona a un despacho externo, cuyos informes y conclusiones –tanto provisionales como definitivas– se solicitan junto con toda la documentación de respaldo: desde entrevistas efectuadas hasta la información analizada y los procedimientos implementados. El Real Madrid requiere que el club aporte, en un plazo de diez días, el expediente completo de la investigación, incluidos los resultados y comprobaciones efectuadas para esclarecer los hechos específicos objeto del proceso judicial.

Entre los puntos centrales, la solicitud amplía su alcance al requerir a las firmas de auditoría ‘KPMG’, ‘PWC’, ‘Deloitte’ y ‘Kroll’ la entrega de todos los informes de ‘due diligence’ y auditorías ‘forensic’ realizados entre 2010 y 2021 sobre la gestión económica del FC Barcelona, especificando que estos análisis fueron encargados bien por la Junta Directiva o por directivos específicos de la entidad azulgrana, según consigna el citado medio.

El Real Madrid ha solicitado la digitalización e incorporación al expediente del voluminoso archivo documental entregado previamente por el Barcelona, para asegurar su puesta a disposición de todas las partes en el proceso, reportó Estrada Fernández. Además, se exige al FC Barcelona la presentación de los presupuestos anuales elaborados entre los años 2010 y 2018, periodo durante el cual se habrían realizado pagos a distintas sociedades: ‘Dasnil 95, S.L.’, ‘Nilsad, S.C.P.’, ‘Soccercam, S.L.’, ‘Best Norton, S.L.’, ‘Tresep 2014, S.L.’ y ‘Radamanto, S.L.’, todas ellas vinculadas a Negreira o su hijo Javier, según informó el propio medio.

Los requerimientos también incluyen las auditorías internas llevadas a cabo en el club catalán durante esos años que permitan identificar, analizar y validar la naturaleza de los pagos a las mencionadas entidades. En línea con esto, se exigen las cuentas anuales del Barcelona y los informes de auditoría independiente formulados y aprobados sobre los ejercicios correspondientes, además de las actas de las reuniones del comité encargado de la gobernanza fiscal en el club, particularmente aquellas en las que se hubiera evaluado la fiscalidad de estos pagos.

El Real Madrid dirige una petición paralela a ‘Camps Legal Advisors, S.L.P.’, despacho legal que gestionó comunicaciones y reclamaciones –jurisdiccional o extrajudicialmente– en representación de ‘Dasnil 95, S.L.’ y José María Enríquez Negreira hacia el FC Barcelona y la Real Federación Española de Fútbol. El club blanco solicita la incorporación a la instrucción de todas las comunicaciones y documentación facilitadas por estas entidades y personas vinculadas con reclamaciones interpuestas, detalla el informe de Estrada Fernández.

Finalmente, el club presidido por Florentino Pérez ha pedido la comparecencia adicional de Carlos Naval, delegado actual del primer equipo del Barcelona, para prestar testimonio en relación a los hechos investigados en la causa. Según detalló Estrada Fernández, la intención es clarificar el origen, la finalidad y la legalidad de los pagos efectuados bajo sospecha, así como conocer los mecanismos internos implementados en el club para su fiscalización y validación desde diversas perspectivas, incluidas la económica y la fiscal.

A lo largo del proceso, el Real Madrid ha insistido en que todas las partes tengan acceso a la mayor cantidad de documentación relevante posible para aclarar de manera transparente el destino y la justificación de los fondos en cuestión, según recogió el citado medio. Por su parte, la solicitud oficial presentada por la entidad madrileña y las imágenes de la documentación adjunta, publicadas por Estrada Fernández, muestran un esfuerzo por impulsar la transparencia y la supervisión integral de los procedimientos internos, financieros y administrativos desarrollados en el FC Barcelona durante el periodo investigado.