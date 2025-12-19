“El equipo que mejor nos trataba siempre era el Real Madrid”, afirma un exárbitro en el debate sobre el caso Negreira

El exlinier de Primera División, César Noval (x/@AcentoRobinson)

El caso Negreira ha vuelto a situarse en el centro del debate futbolístico tras las recientes declaraciones judiciales de Joan Laporta, Ernesto Valverde y Luis Enrique, lo que ha reavivado la controversia en torno a los pagos del FC Barcelona a José María Enríquez Negreira durante su etapa como vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA).

En este contexto, la intervención de César Noval, exárbitro asistente de LaLiga que ejerció durante la etapa de Negreira, ha aportado una perspectiva inesperada y relevante sobre la supuesta influencia del exdirigente arbitral y el trato recibido por los colegiados por parte de los principales clubes implicados.

Noval, que también es cirujano plástico, ha defendido que, en su experiencia, Negreira no ejerció influencia alguna sobre las decisiones arbitrales y ha destacado el trato especialmente favorable que, según su testimonio, dispensaba el Real Madrid a los árbitros.

La influencia de Negreira

En una entrevista concedida a El Chiringuito de Jugones, César Noval ha afirmado que “Negreira nunca tuvo ningún tipo de influencia sobre cómo debía arbitrar”. El exjuez de línea ha reconocido que puede haber aspectos extraños en los pagos realizados, pero ha insistido en que “a los árbitros de campo no nos afectó de ninguna manera”.

Noval ha explicado que la relación de los colegiados con Javier Enríquez, hijo de Negreira, se limitaba a encuentros previos a los partidos en los que mantenían conversaciones ligeras sobre coaching deportivo. “Lo único que teníamos relacionado con Negreira era algún discurso de su hijo, que era un coach fantástico”, ha relatado Noval.

Noval en su entrevista con El Chiringuito (X/@elchiringuitotv)

El exárbitro ha detallado que el sistema de puntuación de los árbitros en cada partido permitía cierto margen de maniobra a Negreira, pero ha descartado cualquier tipo de instrucción directa. “Tenemos una puntuación en cada partido. Indica quiénes han sido los peores, los mejores, quiénes suben... Siempre hay un índice corrector que él podía regular. Sinceramente, puedes favorecer relativamente eligiendo un árbitro que sea más permisivo, menos permisivo. Pero más allá de eso, influencia directa, decir ‘en este partido tienes que’, de verdad que no”, ha explicado Noval.

Además, ha subrayado que el comportamiento de Negreira y su entorno con los árbitros era completamente normal, insistiendo en que “no había nada extraño” en la presencia de su hijo antes de los partidos.

El trato de los clubes a los árbitros

Más allá de la cuestión de la influencia de Negreira, César Noval ha sorprendido al referirse al trato recibido por los árbitros por parte de los clubes. En este sentido, ha destacado que “el equipo que mejor nos trataba como árbitros siempre era el Real Madrid”.

Noval ha explicado que, cuando los colegiados solicitaban entradas para familiares, el club blanco no solo facilitaba el acceso al Estadio Santiago Bernabéu, sino también a otros estadios, incluyendo el palco del Emirates Stadium, campo del Arsenal. “Si les decíamos que nuestros padres querían ir a los partidos, nos regalaban las entradas, no solo del Estadio Bernabéu, sino también de otros campos. Mis padres estuvieron en el palco del Emirates -el campo del Arsenal”, ha relatado Noval.

El exárbitro ha añadido que otros clubes, como el Athletic Club, también tenían gestos de cortesía, como recoger a los árbitros en el hotel y acompañarles al estadio, y que en ocasiones algunos equipos rusos llegaban a regalar relojes de alta gama. Sin embargo, ha insistido en que “nadie les cuidó tanto como el Real Madrid”, según ha subrayado.