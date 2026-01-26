Rafael Louzán confirma que la final del Mundial 2030 se disputará en España

El presidente de la RFEF Rafael Louzán (Europa Press)

El presidente de la RFEF, Rafael Louzán, anunció que la final de la Copa Mundial de la FIFA 2030 se disputará en España, estableciendo al país como líder del evento futbolístico internacional, según declaró durante la gala de premios de la Asociación de la Prensa Deportiva de Madrid.

En un contexto donde Marruecos también aspiraba a albergar la final en uno de sus nuevos estadios, Louzán afirmó que “España liderará el Mundial de 2030 y aquí se celebrará la final”. El dirigente destacó que esta edición contará con “la copa del centenario”, subrayando el peso simbólico del torneo.

*Noticia en ampliación