Griezmann aprovecha el parón de selecciones para cerrar el próximo paso de su carrera: viaja a Estados Unidos y ultima el contrato con su nuevo club

El jugador del Atlético de Madrid Antoine Griezmann (Europa Press)

Antoine Griezmann, referente del Atlético de Madrid, está cada vez más cerca de concretar su deseo de jugar en la Major League Soccer (MLS), un objetivo que ha manifestado en varias ocasiones a lo largo de su carrera. El club colchonero le ha dado el visto bueno para viajar a Estados Unidos durante el actual parón de selecciones. Este permiso le permitirá desplazarse a Orlando y aprovechar esos días para ultimar los detalles de su fichaje con el Orlando City, con vistas a incorporarse al club de Florida a partir de la próxima temporada.

La gestión para cerrar su traspaso se ha acelerado tras el derbi madrileño, último encuentro oficial antes del receso internacional. El plan diseñado busca que Griezmann pueda dejar firmado su nuevo contrato con tranquilidad, sin interferir en el tramo decisivo que encara el Atlético en la temporada. Desde la entidad rojiblanca consideran que facilitar la formalización del acuerdo es la mejor manera de liberar al futbolista de incertidumbres y permitirle concentrarse plenamente en los compromisos más importantes del calendario, en los que el club sigue compitiendo por objetivos clave.

El delantero tiene contrato vigente con el Atlético de Madrid hasta el año 2027, pero la insistencia del Orlando City en incorporarlo ha situado su futuro en el centro de rumores durante varias semanas. El club estadounidense mostró su interés incluso antes del cierre del mercado de la MLS, marcado para el 26 de marzo, y presionó para intentar que el fichaje se produjera de manera inmediata. Griezmann llegó a considerar esa opción, aunque finalmente optó por permanecer en el Atlético hasta el final de la presente campaña, en la que el equipo aún está inmerso en la lucha por asegurarse una plaza en la Champions League y con la final de la Copa del Rey como otro de los grandes alicientes.

El jugador del Atlético de Madrid Griezmann (Europa Press)

El acuerdo que se perfila entre Griezmann y Orlando City contempla que el internacional francés recale en la MLS a partir del próximo verano. El traspaso se concretará tras la conclusión de la temporada europea, respetando así su compromiso con el Atlético hasta el final. Todo apunta a que Griezmann firmará por dos años y que lo hará bajo la figura de jugador franquicia, lo que implica un salario de alto nivel dentro del campeonato norteamericano. Orlando City, por su parte, prepara un papel protagonista para el delantero, con el objetivo de convertirlo en el rostro principal de la institución y en uno de los reclamos más destacados de la liga.

El futuro de Griezmann

La inminente operación zanja varios meses de especulaciones, negociaciones y alternativas, incluyendo la posibilidad de que Griezmann cambiara de equipo antes del cierre del mercado de marzo. El propio futbolista nunca ocultó su interés por la cultura y el fútbol estadounidense, ni tampoco su aspiración de terminar su carrera en la MLS, una meta profesional que ha reiterado en diferentes oportunidades.

El 2-0 de Griezmann ante el Barcelona

El viaje a Orlando, previsto para estos días, supone el paso definitivo hacia esa nueva etapa, aunque Griezmann no aterrizará en la MLS antes de concluir su actual ciclo en el Atlético de Madrid. En el club madrileño, la confirmación de su salida dejará un sentimiento de nostalgia por el adiós de su máximo goleador histórico, pero también reconocimiento por una trayectoria que ha marcado una era en la entidad.

Mientras tanto, Griezmann afronta este periodo con la responsabilidad de asegurar su futuro en Estados Unidos y, al mismo tiempo, exprimir al máximo sus últimas semanas como jugador rojiblanco. Su objetivo es despedirse del Atlético levantando algún título, sabiendo que su legado en la institución quedará en la memoria de la afición y que su próximo desafío será liderar el proyecto de Orlando City y convertirse en una de las grandes figuras de la MLS.