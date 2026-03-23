“No puedo más”: Alcaraz explota en Miami tras caer ante un Korda disfrazado de “Federer” y distintas voces del circuito sugieren un descanso

El tenista español Carlos Alcaraz (Geoff Burke / Reuters)

Carlos Alcaraz, a sus 22 años, se enfrenta a uno de los momentos más exigentes de su joven pero intensa carrera profesional. La temporada apenas ha comenzado y ya se perfila cargada de desafíos para el tenista murciano, que debe compaginar un calendario repleto de torneos con la presión de mantenerse en lo más alto del ranking ATP. A ello se suma el hecho de que Jannik Sinner está al acecho de un fallo del español para intentar acercarse al número uno del ranking. Miami fue testigo de ese exigente calendario al que está sometido Carlitos.

El pasado fin de semana, en el torneo de Miami, Alcaraz protagonizó dos partidos que llamaron la atención de los observadores y especialistas del tenis. El sábado se midió ante João Fonseca. Logró la victoria, pero su actitud sobre la pista fue diferente respecto a lo que suele mostrar. Los habituales gestos de energía, confianza y alegría que caracterizan a Alcaraz estuvieron ausentes. En su lugar, se vio a un jugador visiblemente cansado, menos comunicativo y con dificultades para mantener el ritmo, una imagen que despertó inquietud entre los expertos y seguidores.

Las sospechas de que algo no marchaba bien se confirmaron al día siguiente, cuando Alcaraz se enfrentó a Sebastian Korda. En un momento del partido, la tensión y el agotamiento afloraron en una escena poco habitual para el español. Alcaraz, frustrado, se giró hacia su entrenador Samu López y le gritó desde la pista: “¡No puedo más! ¡Me quiero ir a mi casa!”. Estas palabras reflejaron el momento de saturación que atraviesa el jugador y pusieron sobre la mesa el debate acerca de la presión a la que se ven sometidos los jóvenes talentos en el tenis de élite.

El tenista español Carlos Alcaraz (Geoff Burke / Reuters)

Varios nombres destacados del mundo del tenis ofrecieron su punto de vista sobre el episodio. Patrick Mouratoglou, entrenador francés que ha trabajado con figuras como Serena Williams y Naomi Osaka, interpretó el gesto de Alcaraz como un síntoma de hastío y desmotivación. “Creo que Alcaraz está aburrido... El chico ya tiene 7 Grand Slams y ya ha ganado bastantes Masters 1.000, pero me da la sensación de que ya no está muy interesado ni motivado. Realmente pienso eso, y creo que puede ser un peligro para él en los próximos años”, comentó Mouratoglou, poniendo el foco en la dificultad de sostener la ambición cuando los grandes objetivos parecen ya alcanzados a una edad tan temprana.

Según el técnico francés, la clave de la situación de Alcaraz está en la diferencia de nivel que existe actualmente entre él y la mayoría de sus rivales. “Luego mucha gente dirá que ‘este año en Roland Garros, Wimbledon y US Open no está jugando bien en las primeras rondas...’. Pero no juega bien porque está aburrido, tiene muchísimo margen respecto al resto. Cuando el partido es demasiado fácil, pierde la concentración porque en el fondo sabe que es mejor y puede darle la vuelta en cualquier momento. Creo que él acepta, no de forma consciente, que puede recibir breaks y perder la concentración y ese puede ser un peligro para él”, añadió Mouratoglou, quien advierte que este tipo de relajación puede convertirse en un obstáculo para el desarrollo a largo plazo de Alcaraz.

El saludo de La Reina Sofía a Carlos Alcaraz en Miami

Carlos Alcaraz ya necesitó un descanso la pasada temporada

A las palabras de Mouratoglou se sumó la reflexión de Boris Becker, una de las leyendas del tenis mundial. El extenista alemán recordó, a través de su cuenta de X, que el propio Alcaraz ya vivió una situación similar el año pasado y optó por tomarse un descanso para recargar energías. “Recuerdo que el año pasado, por estas fechas, Carlos se tomó un descanso y se fue a México con su familia para recargar las pilas... ¡Supongo que funcionó!”, escribió Becker. Su comentario apunta a la importancia de gestionar adecuadamente los tiempos de descanso y desconexión, algo fundamental para mantener la motivación y la frescura en una temporada tan exigente.

Algo similar es lo que el tenista murciano hará tras caer eliminado del Masters 1000 de Miami ante Sebastian Korda. Carlitos detalló que volverá a casa para aprovechar los pocos días libres que tiene para pasar tiempo en familia y descansar antes de tener que regresar a las pistas y afrontar la temporada de tierra batida.