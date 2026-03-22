El hermano de Carlos Alcaraz sigue los pasos del número del mundo y gana el challenger de Murcia sub-15

Jaime, el hermano pequeño de Carlos Alcaraz (Europa Press)

El apellido Alcaraz suma un nuevo éxito al tenis español. Este domingo, Jaime Alcaraz se ha proclamado campeón del sub-15 del challenger, consolidando su presencia en el circuito juvenil y confirmando la continuidad de la saga en el deporte de raqueta. Jaime, hermano menor de Carlos Alcaraz, consiguió la victoria en una final disputada frente a Rodrigo Burgos, sumando así otro título a su corta pero prometedora trayectoria. El triunfo llega apenas un año después de que Carlos, su hermano mayor, levantara por segunda vez el trofeo de Roland Garros, mientras Jaime celebraba en aquel momento su propio éxito en el torneo regional de Murcia.

La progresión de Jaime en el tenis empieza a atraer miradas, no solo por su rendimiento sino también por las comparaciones inevitables con Carlos, actual número uno del mundo. En cada partido, el joven Alcaraz muestra una evolución que recuerda a la de su hermano mayor, tanto en la forma de moverse por la pista como en el estilo de golpear la pelota. El parecido físico entre ambos se hace más evidente a medida que Jaime crece y adquiere mayor fortaleza, y quienes siguen sus partidos destacan que la forma de ejecutar los golpes es cada vez más similar a la de Carlos.

El trabajo en equipo entre el entrenador Ramón y Carlos Alcaraz padre ha sido fundamental en la formación de Jaime. La supervisión atenta y la experiencia acumulada por la familia en el mundo del tenis han permitido que el proceso de aprendizaje de Jaime sea constante y metódico. Esta combinación de orientación profesional y apoyo familiar resulta clave para el desarrollo de un joven deportista que, pese a su corta edad, ya tiene experiencia frente a rivales exigentes.

Carlos Alcaraz junto a su familia

Durante la pasada temporada, Carlos y Jaime coincidieron en el torneo Conde de Godó. Mientras el mayor competía con los profesionales, Jaime formaba parte del cuadro sub-14. La relación y el seguimiento entre ambos quedó reflejada cuando Carlos, con siete grandes en su palmarés, dedicó tiempo a grabar con su móvil algunos puntos de su hermano menor, observando detenidamente las evoluciones de Jaime en la pista. Este gesto subraya el vínculo familiar y el interés por el progreso de Jaime, que cada día suma nuevas herramientas a su juego.

La familia de Carlos Alcaraz

La historia de los hermanos Alcaraz ya tiene un capítulo compartido sobre la pista. En abril de 2022, ambos participaron juntos en un partido de dobles en Atenas, en el marco del torneo internacional juvenil IMG Future Stars. Aquella imagen de los dos defendiendo el mismo lado de la red en una competición internacional juvenil dejó huella, y alimenta la ilusión de verles juntos en algún momento del circuito profesional. La experiencia de ese encuentro, aunque puntual, mostró la complicidad y la coordinación que puede existir entre dos hermanos formados bajo los mismos valores y métodos de trabajo.

Carlos Alcaraz cierra otro año como número uno

Por ahora, Jaime Alcaraz sigue sumando trofeos y experiencia en el circuito juvenil, siempre bajo la atenta mirada de su entorno y con la referencia constante de Carlos. El futuro dirá si los dos hermanos vuelven a unir fuerzas en dobles o si Jaime logra forjar su propio camino en el tenis profesional, pero la base y el apoyo no le faltan. Los éxitos recientes, tanto en Murcia como en el challenger sub-15, refuerzan la idea de una saga familiar con una proyección que va más allá de un solo nombre y que promete seguir generando noticias en el deporte español.