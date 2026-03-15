Alcaraz dice adiós a su racha de victorias tras caer en semifinales de Indian Wells ante Medvedev

El tenista español, Carlos Alcaraz (Jayne Kamin-Oncea / Reuters)

La destacada racha de victorias consecutivas de Carlos Alcaraz finalizó este sábado en las semifinales del Masters 1000 de Indian Wells. El tenista español, que había logrado encadenar dieciséis triunfos durante la presente temporada, fue derrotado por Daniil Medvedev en un encuentro que se resolvió por 6-3 y 7-6(3), con una duración total de 1 hora y 37 minutos. De esta forma, Carlitos dice fin al torneo californiano y a su imbatibilidad.

Medvedev, con este resultado, se convierte en el primer jugador capaz de superar a Alcaraz en la temporada. Además, el ruso alcanza la final del torneo californiano, donde se enfrentará a Jannik Sinner en busca del título. El triunfo de Medvedev no solo pone fin a la serie de victorias de Alcaraz, sino que también significa una especie de revancha personal para el tenista de Moscú, quien había caído ante el español en las finales de Indian Wells en los años 2023 y 2024.

La actuación de Medvedev fue clave para cortar la progresión de Alcaraz, recordando al nivel que lo llevó a la cima del circuito masculino y a impedir que Novak Djokovic completara el Grand Slam en el US Open de 2021. Por otro lado, Alcaraz vio interrumpida su impresionante racha en pistas duras al aire libre, donde había acumulado 34 victorias consecutivas, igualando así la marca histórica de Pete Sampras. El partido comenzó de forma contundente para Medvedev, quien rápidamente se adelantó en el marcador con un parcial de 4-1 en tan solo veinte minutos. Durante ese tramo del encuentro, el entrenador de Alcaraz, Samu, buscó motivar a su jugador con indicaciones y consejos desde la grada: “Irás a más. Puedes cambiar un poco la velocidad de alguna”, le dijo a su pupilo.

El tenista Daniil Medvedev (Jayne Kamin-Oncea / Reuters)

En el sexto juego, Alcaraz sufrió un pequeño percance al perder una zapatilla mientras disputaba un punto que lo dejó 0-30 en contra. Medvedev se mantenía firme, dominando los intercambios y mostrándose muy sólido en el fondo de la pista, pegando la bola antes de la línea blanca. Alcaraz, por su parte, intentaba animarse repitiendo “Vamos, vamos”, después de recortar distancias en el marcador. El español mostraba un semblante serio, propio de las jornadas complicadas, aunque lejos de ser habitual en su caso. No perdía un partido desde la final de las ATP Finals de Turín celebrada el pasado 16 de noviembre.

Carlitos pierde en el segundo set

En la segunda manga, Alcaraz logró situarse por primera vez por delante con el 1-0 inicial. Más adelante, firmó un break que le dio una ventaja de 3-1, tras un error de revés de Medvedev. Sin embargo, el murciano no terminaba de sentirse cómodo en la pista, incluso cuando llevaba la iniciativa. Esta incomodidad fue aprovechada por Medvedev, quien recuperó la rotura en el siguiente juego.

La igualdad marcó el tramo final del set, llegando al 4-4 y 40-40, momento en el que Alcaraz fue amonestado por Mohamed Lahyani por excederse en el tiempo al saque. Pese a ello, logró ponerse 5-4 arriba. Desde el banquillo, Samu le animaba: “Tira del público”, consciente del respaldo de los aficionados. Alcaraz dispuso de dos bolas de set, pero ambas fueron salvadas por Medvedev gracias a su saque. Finalmente, la muerte súbita definió el pase a la final en favor del ruso.

Carlos Alcaraz cierra otro año como número uno

Carlos Alcaraz abandona Indian Wells sumando los mismos 400 puntos que consiguió en la edición anterior. Su próxima cita será el Miami Open, donde podrá competir sin la presión de mantener la imbatibilidad y buscará sumar puntos para conservar el número uno del ranking ATP. Por su parte, Daniil Medvedev regresa al ‘top10’ mundial tras alcanzar una nueva final.