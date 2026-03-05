Carlos Alcaraz y Jannik Sinner se pronuncian sobre el conflicto de Oriente Medio que ha dejado a algunos jugadores atrapados

Los tenistas Carlos Alcaraz y Jannik Sinner (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

Carlos Alcaraz afronta el inicio del Masters 1000 de Indian Wells en California como líder del ranking mundial y con una racha perfecta en lo que va de 2026. El tenista español se ha consolidado como protagonista absoluto del circuito tras sumar dos títulos importantes en los primeros meses del año. En enero, logró imponerse en el Open de Australia y, pocas semanas después, se llevó el trofeo del ATP 500 de Doha. Con estos éxitos recientes, Alcaraz busca ahora conquistar por tercera ocasión el torneo californiano, tras sus victorias consecutivas en 2023 y 2024. En medio de su aventura estadounidense, el tenista español ha hablado sobre la situación en Oriente Medio.

El circuito ATP traslada la acción a Estados Unidos para disputar dos torneos en poco más de un mes: Indian Wells y Miami,ambos de categoría Masters 1.000. Estos campeonatos, que se celebran con apenas unas semanas de diferencia, constituyen lo que se conoce como elSunshine Double, un logro con el que muy poco tenistas han conseguido alzarse. La doble conquista solo ha estado al alcance de Novak Djokovic, Roger Federer, Andre Agassi, Marcelo Ríos, Pete Sampras, Michael Chang y Jim Courier. Carlos Alcaraz se suma ahora a la lista de candidatos que aspiran a igualar una marca reservada a los grandes nombres del tenis masculino.

La actualidad internacional también ha impactado al circuito de tenis, y Alcaraz se refirió a la guerra en Oriente Medio que estalló el pasado sábado, poco después de su triunfo en Doha. El español relató su sorpresa ante la noticia y comentó que varios jugadores y miembros del staff de la ATP se encuentran bloqueados en Dubái, ciudad en la que terminó otro torneo la semana pasada. “Ver a los jugadores bloqueados me ha preocupado un poco. Espero que puedan viajar y venir aquí rápidamente. Sigo concentrado para competir al máximo nivel, aunque todos estamos preocupados por la situación”, afirmó. Algunos, como Daniil Medvedev, lograron salir de los Emiratos Árabes Unidos a última hora del martes.

Las palabras de Jannik Sinner

El tenista italiano Jannik Sinner también ha hablado sobre la situación que se está viviendo en Oriente Medio. “Hay ciertas cosas que no podemos controlar, esta es una de ellas. En la ATP todo el mundo está tratando de tomar las mejores decisiones para sentirse lo más seguro posible”, aseguró en la previa de Indian Wells. Sinner remarcó que cuando la seguridad está en juego, el deporte pasa a un segundo plano: “Obviamente, espero que todos estén a salvo y puedan venir a jugar, o al menos irse a casa. Trato de concentrarme, pero te das cuenta de que hay cosas muchas más importantes en la vida que jugar al tenis”.

La diferencia entre quienes ya se encuentran en California y los que siguen sin poder salir de Oriente Medio es notoria. Mientras algunos jugadores ya han comenzado con los entrenamientos en las pistas del desierto californiano, otros, como Medvedev o Rublev, permanecen en sus hoteles por cuestiones de seguridad. Sinner también hizo hincapié en el relativo privilegio y la protección de quienes están en Indian Wells, aunque mostró empatía por sus colegas: “Siendo jugadores tenemos una buena protección, espero que los demás sientan lo mismo”.

Carlos Alcaraz cierra otro año como número uno

Entre las incógnitas que sobrevuelan la previa del torneo, destaca la posibilidad de que la organización deba modificar el cuadro principal si los tenistas atrapados no consiguen viajar. Lo cierto es que las circunstancias excepcionales hacen que este primer Masters 1000 del año quede marcado por un contexto muy diferente al habitual, donde la seguridad y la incertidumbre comparten protagonismo con el tenis.