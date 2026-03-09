España Deportes

Edu Aguirre, el primero boxeador de la Velada del Año VI: es íntimo amigo de Cristiano Ronaldo y sigue una dieta muy estricta

El periodista deportivo ha sorprendido a todos con su aparición la presentación del evento

Edu Aguirre, participante de la
Edu Aguirre, participante de la Velada del Año VI (Ibai)

La presentación de la Velada del Año 6 ha comenzado y, desde el primer momento, ha llegado llena de sorpresas. De hecho, el primer participante que se ha anunciado es Edu Aguirre, algo que ha impactado a la mayoría de los espectadores.

Aguirre es un periodista deportivo español, conocido principalmente por su trabajo en televisión y por ser uno de los colaboradores habituales del programa El Chiringuito de Jugones, donde comenta la actualidad del fútbol y suele formar parte de acalorados debates. Además, también ha trabajado como reportero y presentador en distintos formatos deportivos, lo que le ha convertido en una figura reconocible dentro del periodismo deportivo en España.

Amigo íntimo de Cristiano Ronaldo

Además de su trabajo como periodista deportivo, Edu Aguirre es conocido por su estrecha relación con Cristiano Ronaldo, una amistad que se remonta a la etapa en la que el delantero portugués jugaba en el Real Madrid. Lo que comenzó como una relación profesional terminó convirtiéndose en una relación personal muy cercana, hasta el punto de que ambos han reconocido públicamente que sus familias también mantienen contacto.

A lo largo del tiempo, el periodista ha conseguido varias entrevistas exclusivas con el astro portugués, incluida una de las más personales de su carrera en el programa Los amigos de Edu, donde conversaron sobre su vida, su carrera y su etapa en Arabia Saudí. En esa charla, el propio Ronaldo recibió al periodista en su casa y ambos mantuvieron una conversación con un tono mucho más cercano de lo habitual en entrevistas deportivas.

Parásitos es la película favorita de Ibai Llanos

La relación entre ambos también se ha visto fuera del ámbito profesional. Aguirre ha contado en distintas ocasiones anécdotas de viajes y vacaciones compartidas, como una noche en la que, tras cenar durante unas vacaciones, Ronaldo propuso jugar un partido de pádel de madrugada. Además, han coincidido en celebraciones y fechas especiales junto a sus respectivas familias, e incluso llegaron a pasar juntos el fin de año en Dubái.

De hecho, el propio Edu Aguirre ha explicado en la presentación del evento que ha hablado con Cristiano Ronaldo. “Se lo conté a Cristiano comiendo hace dos semanas”, explica el periodista. Ante esta situación, el futbolista portugués le contestó contundentemente con un “aplástale”.

Cardio, pesas y una vida activa

De cara a su participación en la Velada del Año 6, Edu Aguirre ha reconocido que mantiene una rutina deportiva habitual, aunque no está especializada en el boxeo. Durante la presentación del evento explicó entre risas que su preparación física se basa principalmente en cardio y trabajo de pesas, una combinación que forma parte de su día a día para mantenerse en forma. “Hago cardio y pesas, pero boxeo no”, confesó ante el público, dejando claro que tendrá que adaptarse a una disciplina completamente nueva si quiere rendir en el ring.

Como periodista deportivo y habitual de los platós de televisión, Aguirre ha mostrado en distintas ocasiones que cuida su forma física y mantiene una vida activa. Sus entrenamientos suelen combinar ejercicios de resistencia con trabajo de fuerza, algo que le permite mantener un buen estado físico pese a su intensa agenda profesional. Ahora, con el reto de la Velada del Año, es probable que tenga que añadir sesiones específicas de boxeo a su rutina.

