Honda traza la hoja de ruta para solucionar los problemas de Aston Martin y del monoplaza de Fernando Alonso, pero explica que “llevará tiempo”

Las expectativas en torno a Fernando Alonso y Aston Martin para la temporada 2026 de Fórmula 1 eran altas al comenzar el año. El piloto español aspiraba a disponer de un monoplaza competitivo, desarrollado junto a Honda, que le permitiera luchar por la victoria en el primer Gran Premio de la temporada. Sin embargo, los resultados obtenidos durante la pretemporada han resultado ser un serio revés para el equipo de Silverstone, que no ha logrado la fiabilidad deseada en su nuevo coche. El principal punto crítico reside en la unidad de potencia, desarrollada por Honda, que ha supuesto un verdadero desafío tanto para los ingenieros británicos como para los japoneses.

El recorrido de Aston Martin en las pruebas previas al arranque del campeonato se ha visto marcado por las dificultades técnicas. A lo largo de la pretemporada, la escudería ha sido la que menos vueltas ha acumulado sobre la pista, quedando rezagada respecto al resto de equipos por los constantes problemas en la fiabilidad del motor. En las sesiones disputadas en Baréin, el equipo tan solo consiguió completar 26 vueltas consecutivas bajo condiciones de simulación de carrera. El monoplaza de Alonso sufrió una avería repentina que le obligó a detenerse en la curva 5 del circuito de Sakhir, interrumpiendo el programa previsto y evidenciando la gravedad de las complicaciones técnicas.

La explicación oficial sobre el origen de estos fallos llegó a través de los máximos responsables de Honda Racing Corporation. Durante una comparecencia ante los medios, el director general Takeishi detalló que la avería se produjo a raíz de una potente vibración en el motor. Esta vibración no solo afectó a elementos mecánicos, sino que también provocó daños importantes en el sistema de baterías del coche. “La vibración causó daños en la batería, por lo que no podemos decir si el problema es la batería en sí”, señaló Takeishi, dando a entender que el diagnóstico final aún no está completamente definido.

Honda tiene la solución al problema

En paralelo, el presidente de HRC, Koji Watanabe, concedió una entrevista al Diario AS en la que reiteró las explicaciones proporcionadas durante el invierno. Aunque las dificultades han sido notables, Watanabe subrayó que el equipo ya ha identificado cuáles son los puntos críticos sobre los que deben trabajar para mejorar la fiabilidad y las prestaciones del motor. “Ahora sabemos dónde tenemos que mejorar en cuanto a fiabilidad y también en lo relativo a las prestaciones de la unidad de potencia. Nuestra prioridad es cerrar la desventaja en estas dos áreas tanto como sea posible”, declaró el directivo japonés. Este reconocimiento apunta a que Honda y Aston Martin se encuentran en pleno proceso de análisis y desarrollo para intentar revertir la situación cuanto antes.

En el entorno del equipo de Silverstone, la incertidumbre predomina en los días previos al Gran Premio de Australia. Ni el propio equipo ni sus socios técnicos pueden asegurar todavía si el coche será capaz de completar la distancia de carrera en Albert Park. Esta inseguridad refleja la delicada situación en la que se encuentra la escudería, que se ve obligada a priorizar los problemas de mayor gravedad en el motor e ir resolviéndolos de manera progresiva.

Koji Watanabe admitió que no será posible solucionar todos los inconvenientes de inmediato. Según explicó, cada carrera del arranque de la temporada se aprovechará como una oportunidad para aprender más sobre la integración de la unidad de potencia en el chasis y sobre la gestión de la energía. “Esto será un trabajo continuo que llevará algo de tiempo. Nos tomaremos cada carrera del inicio de la temporada como una manera de aprender de la unidad de potencia, su integración en el chasis y cómo podemos optimizar la gestión de la energía”, explicó en declaraciones recogidas por el mismo medio. De este modo, el equipo no se marca plazos cerrados para la resolución de los fallos, sino que opta por avanzar paso a paso, adaptando las soluciones a medida que avanza la temporada y se recaba información en pista.

A pesar del complicado escenario, tanto Aston Martin como Honda mantienen su compromiso en la búsqueda de soluciones. El objetivo es claro: lograr que el monoplaza de Fernando Alonso recupere la fiabilidad y el nivel competitivo necesarios para aspirar a los buenos resultados a lo largo del año. Mientras tanto, el equipo afronta cada gran premio como un examen y una oportunidad para progresar en el desarrollo de su proyecto conjunto.