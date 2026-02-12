España Deportes

Los problemas de un Aston Martin al que “le falta un poco de todo” y desesperan a Fernando Alonso: el piloto lanzó los guantes al suelo

El AMR26 no ha cumplido con las expectativas que el equipo había depositado en él tras la temporada anterior

Guardar
El piloto español Fernando Alonso
El piloto español Fernando Alonso (Gary A. Vasquez / REUTERS)

El inicio de la pretemporada de Fórmula 1 en Sakhir ha puesto en evidencia los problemas que enfrenta Aston Martin con su monoplaza AMR26. El propio Lance Stroll, piloto canadiense del equipo, fue claro al analizar la situación. Según sus palabras: “Al Aston Martin le falta un poco de todo: motor, balance, agarre… y una buena parte se debe al propulsor”. Stroll no dudó en señalar que una parte importante de estas limitaciones proviene del propulsor, lo que compromete el potencial competitivo de la escudería.

La decepción dentro de Aston Martin es palpable. El AMR26 no ha cumplido con las expectativas que el equipo había depositado en él tras la temporada anterior. Fernando Alonso, quien comparte filas con Stroll, ha podido completar un número elevado de vueltas, acercándose al centenar durante la jornada de pruebas en el circuito de Sakhir. Sin embargo, para asegurar la fiabilidad del monoplaza, los técnicos han tenido que recurrir a soluciones de emergencia. Entre ellas, destaca la realización de múltiples orificios en la carrocería para evitar el sobrecalentamiento de la mecánica. Este procedimiento, aunque efectivo para controlar la temperatura, ha tenido un impacto negativo en la aerodinámica, afectando el comportamiento general del coche sobre la pista.

A pesar de los obstáculos, Alonso ha logrado extraer información valiosa para los ingenieros de Aston Martin. Su trabajo a lo largo del día se ha orientado a proporcionar datos sobre el funcionamiento del motor y el comportamiento de los neumáticos duros, aunque sus registros han quedado muy por detrás de los principales equipos de la parrilla. El piloto español, con su experiencia, ha alcanzado el límite de velocidad fijado por el equipo, llegando a los 316 kilómetros por hora. Esta cifra se encuentra lejos de la referencia establecida por otros equipos en la misma sesión.

El monoplaza de Aston Martin
El monoplaza de Aston Martin (REUTERS/Hamad I Mohammed)

La diferencia de rendimiento se reflejó de forma clara en los tiempos de vuelta. Fernando Alonso consiguió fijar su mejor crono en 1:38.248, un tiempo considerablemente más alto que el conseguido por Charles Leclerc. El monegasco de Ferrari lideró la jornada con un registro de 1:34.273, situando a la escudería italiana en el centro de las miradas gracias, también, a una velocidad punta de 338 kilómetros por hora alcanzada en la recta. Mientras tanto, el equipo británico se centra en recopilar datos y encontrar soluciones para mejorar en las próximas sesiones.

Durante el desarrollo de las pruebas, Fernando Alonso mostró signos de frustración. Según relató Antonio Lobato, periodista especializado en Fórmula 1, en un momento dado el asturiano arrojó sus guantes al suelo tras una tanda, un gesto que evidencia el nivel de exigencia y la tensión que se vive dentro del box de Aston Martin en estos días de trabajo intenso.

Las palabras de Lance Stroll

Las declaraciones de Lance Stroll han tenido un notable impacto en el entorno del equipo y entre los seguidores de la escudería. El piloto canadiense fue rotundo al señalar que el equilibrio del motor no responde de acuerdo a lo esperado, restando optimismo en torno a las posibilidades de Aston Martin para luchar por las victorias al inicio de la temporada. Stroll llegó a decir que lo único positivo del coche es la decoración, resaltando el diseño como el único aspecto que destaca en estos momentos. Además, subrayó: “Tenemos que tratar de encontrar cuatro segundos de rendimiento”.

Fernando Alonso explica en qué aspecto es superior Aston Martin al resto de equipos en los que ha estado en Fórmula 1: “Es el más determinado”.

La situación actual deja a Aston Martin en la necesidad de buscar soluciones rápidas y eficaces para revertir la tendencia negativa mostrada hasta el momento. La recopilación de datos y la experiencia de sus pilotos serán determinantes en las jornadas venideras, aunque la diferencia respecto a los equipos más competitivos sigue siendo un obstáculo importante. El arranque de la temporada se presenta complicado para la escudería británica, que deberá trabajar intensamente si quiere recuperar el terreno perdido y aspirar a mejores resultados.

Temas Relacionados

Lance StrollAston MartinFernando AlonsoFórmula 1F1F1 EspañaEspaña-DeportesEspaña Noticias

Últimas Noticias

A qué hora y dónde ver el partido de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona

Los rojiblancos y los azulgranas se enfrentan en semifinales de Copa del Rey con el estadio Metropolitano como primer escenario

A qué hora y dónde

El día que el FC Barcelona plantó al Atlético de Madrid en unas semifinales de Copa del Rey

Este jueves el club azulgrana y el equipo rojiblanco vuelven a enfrentarse en unas semifinales de la competición copera

El día que el FC

Así te hemos contado la victoria de la Real Sociedad sobre el Athletic en Copa del Rey

Sigue el minuto a minuto del partido entre los leones y los ‘txuri-urdines’

Así te hemos contado la

La Real Sociedad se impone por la mínima al Athletic en el primer duelo de semifinales de la Copa del Rey

Un gol de Turrientes fue suficiente para dar la victoria a los ‘txuri-urdines’ en San Mamés por 0-1

La Real Sociedad se impone

El expiloto Button confía en Fernando Alonso y Aston Martin para 2026: “Puede pelear por un campeonato del mundo”

Para esta temporada 2026, Aston Martin ha logrado colocarse a la altura de las escuderías que aspiran al título

El expiloto Button confía en Fernando
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pedro Sánchez se queja a

Pedro Sánchez se queja a Italia por convocar una reunión previa a la cumbre informal de la UE y excluir a España

Las claves de la audiencia de Ábalos y Koldo en el Supremo: la batalla por la competencia, la petición de un polígrafo y el pulso por la supuesta conformidad de Aldama

El submarino S-81 ‘Isaac Peral’ se una a la misión de la OTAN ‘Noble Shield’ en el Mediterráneo

Procedente el despido de un técnico de ambulancias de Cataluña por acoso sexual a una estudiante menor de edad durante sus prácticas

Cae una “macroestructura” en Almería con 3.500 kilos de droga y un “arsenal de guerra” que trataron de usar contra los agentes de Policía

ECONOMÍA

Así impactará la subida del

Así impactará la subida del salario mínimo en las empleadas del hogar que trabajan a tiempo completo, parcial y por horas

El precio medio del alquiler se dispara un 46% en cinco años y empuja a los inquilinos a la periferia

Juan Roig vende ya el 20% de lo que se come en España con los platos preparados de Mercadona, más que bares y cafeterías

David Jiménez, abogado: “Para Hacienda, donar un piso es como venderlo”

Una empresa cierra cuatro días y quiere que sus trabajadores lo paguen con vacaciones: “Esto es ilegal”

DEPORTES

Thomas Partey, futbolista del Villarreal,

Thomas Partey, futbolista del Villarreal, investigado por dos nuevos cargos de violación

A qué hora y dónde ver el partido de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona

El día que el FC Barcelona plantó al Atlético de Madrid en unas semifinales de Copa del Rey

Así te hemos contado la victoria de la Real Sociedad sobre el Athletic en Copa del Rey

La Real Sociedad se impone por la mínima al Athletic en el primer duelo de semifinales de la Copa del Rey