Los problemas de un Aston Martin al que “le falta un poco de todo” y desesperan a Fernando Alonso: el piloto lanzó los guantes al suelo

El inicio de la pretemporada de Fórmula 1 en Sakhir ha puesto en evidencia los problemas que enfrenta Aston Martin con su monoplaza AMR26. El propio Lance Stroll, piloto canadiense del equipo, fue claro al analizar la situación. Según sus palabras: “Al Aston Martin le falta un poco de todo: motor, balance, agarre… y una buena parte se debe al propulsor”. Stroll no dudó en señalar que una parte importante de estas limitaciones proviene del propulsor, lo que compromete el potencial competitivo de la escudería.

La decepción dentro de Aston Martin es palpable. El AMR26 no ha cumplido con las expectativas que el equipo había depositado en él tras la temporada anterior. Fernando Alonso, quien comparte filas con Stroll, ha podido completar un número elevado de vueltas, acercándose al centenar durante la jornada de pruebas en el circuito de Sakhir. Sin embargo, para asegurar la fiabilidad del monoplaza, los técnicos han tenido que recurrir a soluciones de emergencia. Entre ellas, destaca la realización de múltiples orificios en la carrocería para evitar el sobrecalentamiento de la mecánica. Este procedimiento, aunque efectivo para controlar la temperatura, ha tenido un impacto negativo en la aerodinámica, afectando el comportamiento general del coche sobre la pista.

A pesar de los obstáculos, Alonso ha logrado extraer información valiosa para los ingenieros de Aston Martin. Su trabajo a lo largo del día se ha orientado a proporcionar datos sobre el funcionamiento del motor y el comportamiento de los neumáticos duros, aunque sus registros han quedado muy por detrás de los principales equipos de la parrilla. El piloto español, con su experiencia, ha alcanzado el límite de velocidad fijado por el equipo, llegando a los 316 kilómetros por hora. Esta cifra se encuentra lejos de la referencia establecida por otros equipos en la misma sesión.

La diferencia de rendimiento se reflejó de forma clara en los tiempos de vuelta. Fernando Alonso consiguió fijar su mejor crono en 1:38.248, un tiempo considerablemente más alto que el conseguido por Charles Leclerc. El monegasco de Ferrari lideró la jornada con un registro de 1:34.273, situando a la escudería italiana en el centro de las miradas gracias, también, a una velocidad punta de 338 kilómetros por hora alcanzada en la recta. Mientras tanto, el equipo británico se centra en recopilar datos y encontrar soluciones para mejorar en las próximas sesiones.

Durante el desarrollo de las pruebas, Fernando Alonso mostró signos de frustración. Según relató Antonio Lobato, periodista especializado en Fórmula 1, en un momento dado el asturiano arrojó sus guantes al suelo tras una tanda, un gesto que evidencia el nivel de exigencia y la tensión que se vive dentro del box de Aston Martin en estos días de trabajo intenso.

Las palabras de Lance Stroll

Las declaraciones de Lance Stroll han tenido un notable impacto en el entorno del equipo y entre los seguidores de la escudería. El piloto canadiense fue rotundo al señalar que el equilibrio del motor no responde de acuerdo a lo esperado, restando optimismo en torno a las posibilidades de Aston Martin para luchar por las victorias al inicio de la temporada. Stroll llegó a decir que lo único positivo del coche es la decoración, resaltando el diseño como el único aspecto que destaca en estos momentos. Además, subrayó: “Tenemos que tratar de encontrar cuatro segundos de rendimiento”.

La situación actual deja a Aston Martin en la necesidad de buscar soluciones rápidas y eficaces para revertir la tendencia negativa mostrada hasta el momento. La recopilación de datos y la experiencia de sus pilotos serán determinantes en las jornadas venideras, aunque la diferencia respecto a los equipos más competitivos sigue siendo un obstáculo importante. El arranque de la temporada se presenta complicado para la escudería británica, que deberá trabajar intensamente si quiere recuperar el terreno perdido y aspirar a mejores resultados.