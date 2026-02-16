España Deportes

El plan de Adrian Newey para salvar a Aston Martin y Fernando Alonso tras los problemas de pretemporada: “Sé cómo voy a sacaros de este lío”

El ambiente es complicado y el equipo enfrenta una realidad difícil, donde necesitan soluciones, dado que la temporada arranca el próximo 8 de marzo

El jefe de equipo de
El jefe de equipo de Aston Martin F1 Adrian Newey (REUTERS/Jakub Porzycki)

Aston Martin vive días marcados por la incertidumbre mientras avanza la pretemporada de la Fórmula 1. El equipo británico no ha conseguido mostrar avances alentadores con su nuevo monoplaza, el AMR26. Desde los primeros kilómetros recorridos en los Shakedown de Barcelona, los problemas técnicos y de rendimiento se acumulan, lo cual ha derivado en una pretemporada tensa y llena de preocupaciones en la sede de Silverstone. El ambiente es complicado y el equipo enfrenta una realidad difícil, donde las soluciones rápidas parecen lejanas.

En medio de este escenario complejo, Aston Martin ha depositado toda su confianza en una figura que destaca por su trayectoria y prestigio. Adrian Newey, ampliamente reconocido en el paddock como uno de los ingenieros más importantes de la historia de la Fórmula 1, se ha convertido en el principal referente del equipo ante la adversidad. Pese a las dificultades, la escudería confía en que el liderazgo y la experiencia de Newey permitirán encontrar el rumbo correcto para superar la crisis actual.

El equipo ha debido asimilar una serie de contratiempos en las últimas semanas. El AMR26 se encuentra lejos del nivel esperado y la distancia respecto a los equipos punteros, según los datos recogidos, ronda los cuatro segundos por vuelta. Esta brecha resalta la magnitud del desafío que enfrenta Aston Martin, especialmente considerando que otras escuderías han logrado progresos importantes en el desarrollo de sus autos para esta temporada. Además, el motor Honda, que impulsa al nuevo monoplaza, presenta complicaciones propias de una unidad de potencia en etapa temprana de desarrollo, lo que agrava la situación general.

El monoplaza de Aston Martin
El monoplaza de Aston Martin (REUTERS/Jakub Porzycki)

Adrian Newey, pese a este contexto adverso, no ha perdido la esperanza ni la determinación. Su mentalidad de ganador y su historial en la categoría pesan en el interior del equipo. Los integrantes de Aston Martin ven en él a una figura capaz de revertir situaciones difíciles, y esa confianza se ha mantenido a pesar de los malos resultados en la pretemporada. El mensaje que transmite Newey es claro: aún en medio de la tormenta, existe una hoja de ruta y la convicción de que el trabajo colectivo puede llevar al equipo a mejores resultados.

Entre los miembros de la escudería, el liderazgo de Adrian Newey no se cuestiona. Pedro de la Rosa, uno de los nombres de referencia en el entorno de Aston Martin, ha subrayado públicamente la claridad de ideas y la firmeza del ingeniero británico, destacando su capacidad para marcar el camino a seguir. En palabras del propio De la Rosa: “Adrian tiene muy claro lo que hay que hacer, su liderazgo es fuerte”. Esta confianza casi absoluta en sus métodos y decisiones se ha convertido en una especie de credo para la estructura de Silverstone, que sigue la línea de trabajo definida por Newey con la esperanza de alcanzar los objetivos a medio y largo plazo.

Las palabras de Adrian Newey

Las responsabilidades que acompañan al liderazgo se hacen más evidentes cuando los resultados no acompañan. Desde Sky Sports han informado sobre una reunión interna en la que Adrian Newey se dirigió de manera directa y franca a los integrantes del equipo. Durante ese encuentro, el ingeniero británico reconoció las dificultades actuales, pero también dejó en claro que cuenta con un plan para sacar adelante a Aston Martin. Su mensaje fue tajante: “Sé que esto no está funcionando ahora mismo, pero sé cómo voy a sacaros de este lío”, afirmó, transmitiendo determinación y confianza ante sus compañeros.

Esta intervención de Newey tuvo un tono positivo y dejó claro que el equipo debe seguir creyendo en la dirección tomada. La escudería, a pesar de los reveses de la pretemporada, considera que dispone de los recursos necesarios para revertir la situación y que la presencia de un referente como Newey es el mayor activo en estos momentos complicados.

