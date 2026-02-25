A qué hora y dónde ver el partido de Champions entre el Real Madrid y el Benfica

Nicolas Otamendi y Vangelis Pavlidis disputan un balón con Antonio Rudiger (REUTERS/Rodrigo Antunes)

El Real Madrid intentará asegurar este miércoles su clasificación a los octavos de final de la Champions League frente al Benfica en el Estadio Santiago Bernabéu, después de imponerse por la mínima en Lisboa. El encuentro llega precedido por la polémica tras la denuncia de un insulto racista durante el partido de ida, lo que añade un componente social y disciplinario al decisivo choque deportivo.

La controversia surgió cuando Vinicius Junior acusó a Gianluca Prestianni, delantero argentino del Benfica, de haberle dirigido un insulto racista cubriéndose la boca con la camiseta. El delantero brasileño alertó al árbitro de inmediato, lo que provocó la detención del partido durante cerca de diez minutos mientras se activaba el protocolo antirracismo.

Vinícius y Prestianni (Europa Press)

En ese momento no se tomaron medidas disciplinarias por falta de pruebas, y Prestianni negó haber pronunciado el insulto. Sin embargo, la UEFA decidió suspender provisionalmente al jugador argentino por un partido, bajo acusación de comportamiento discriminatorio según el artículo 14 del Reglamento Disciplinario, por lo que no estará disponible para el encuentro de vuelta en Madrid, a la espera de la decisión final tras el recurso presentado por su club.

Ventaja mínima y bajas clave

En lo deportivo, el Real Madrid afronta el partido con una ventaja mínima obtenida en el Estádio da Luz gracias a un gol de Vinícius Junior en la segunda parte. El tanto, celebrado con intensidad, generó una reacción de descontento entre la afición y jugadores del Benfica. Pese a mostrar superioridad durante el partido de ida, la eliminatoria permanece abierta y el equipo dirigido por Álvaro Arbeloa deberá defender la ventaja en su estadio frente a un adversario que aún tiene opciones de remontar.

El Real Madrid llega al encuentro con varias ausencias importantes. No estarán disponibles Dean Huijsen, Jude Bellingham ni Éder Militao, todos lesionados. A estas bajas se suma Rodrygo, quien cumplirá sanción tras ser expulsado en el partido de ida. Por otro lado, Raúl Asencio podrá volver a la convocatoria tras haber cumplido sanción en el encuentro anterior.

Gol de Vinícius en el partido de ida (REUTERS/Pedro Nunes)

En el Benfica, Nuno Félix está descartado por lesión, mientras que la presencia de Aursnes, Soares y Veloso es incierta. Además, el club portugués no podrá contar con su entrenador, José Mourinho, quien fue expulsado en el tramo final de la ida, impidiendo su regreso al banquillo del Bernabéu doce años después de su salida.

El contexto liguero añade presión al Real Madrid, que perdió su último partido de liga ante Osasuna por 2-1, resultado que le costó el liderato en el campeonato nacional. A pesar de este traspié, el equipo mantiene la confianza en su fortaleza como local y en una estadística favorable: no pierde en su estadio desde el 10 de diciembre de 2025, cuando fue derrotado por el Manchester City.

A qué hora y dónde ver

El choque de vuelta podrá verse en directo a partir de las 21:00 (hora peninsular española) por televisión a través de Movistar Plus+, dentro del paquete básico en el dial 7 y en los canales M+ Liga de Campeones (60, 115), Orange TV (115) u Orange Fútbol 1 (107). Otras opciones disponibles incluyen los canales M+ Liga de Campeones 3 (62, 118) y M+ Liga de Campeones 4 (180, 119), para seguir la retransmisión completa del evento en el formato Multichampions.

Este encuentro supone el tercer enfrentamiento consecutivo entre Real Madrid y Benfica en la máxima competición continental. En la fase anterior, el Benfica se impuso por 4-2 y relegó al conjunto blanco a la repesca, mientras que en el actual playoff el equipo dirigido por Arbeloa ha tomado la delantera. El balance entre ambos equipos es de máxima igualdad, con una victoria para cada uno hasta el momento.