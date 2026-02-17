Insultos racistas contra Vinicius en el partido de Champions entre el Real Madrid y el Benfica

Los jugadores del Real Madrid durante el partido de Champions (REUTERS/Pedro Nunes)

El enfrentamiento entre Benfica y Real Madrid, correspondiente a la fase de playoff para acceder a los octavos de final de la Champions League, quedó marcado por un episodio que obligó a detener el juego en el minuto 50. La suspensión temporal se debió a la activación del protocolo antirracismo en el Estadio da Luz, una medida adoptada por la UEFA para responder ante incidentes discriminatorios en el fútbol europeo. Este protocolo se activó tras el gol de Vinicius que adelanta a los blancos en el marcador.

El árbitro francés François Letexier tomó la decisión de interrumpir el partido tras cruzar los brazos en forma de “X”, el gesto oficial que indica la aplicación del protocolo. La secuencia que culminó en esta decisión comenzó pocos minutos después de que Vinicius Júnior, delantero del Real Madrid, anotara un gol. Tras marcar, el futbolista brasileño realizó su habitual celebración en el córner, un baile que suele acompañar a sus tantos y que se ha convertido en parte de su identidad sobre el campo.

La reacción a esa celebración no se hizo esperar. Letexier se acercó a Vinicius para advertirle sobre su comportamiento durante el festejo, mostrando su desacuerdo con la forma en que el jugador celebró el gol. Posteriormente, el árbitro sancionó al brasileño con tarjeta amarilla a raíz de las protestas que siguieron a la advertencia inicial. Este episodio elevó la tensión en el terreno de juego, ya que varios futbolistas del conjunto portugués rodearon a Vinicius para expresar su malestar por la celebración.

Gianluca Prestianni y Vinicius Junior (REUTERS/Rodrigo Antunes)

Gianluca Prestianni, jugador argentino del Benfica, fue uno de los que se dirigió directamente a Vinicius Júnior. En medio del intercambio verbal, Vinicius corrió hacia el árbitro principal para denunciar que estaba recibiendo insultos racistas por parte de Prestianni. La gravedad de la acusación llevó a Letexier a activar el protocolo antirracismo, una serie de pasos estipulados por la UEFA que buscan erradicar cualquier conducta racista o discriminatoria en el fútbol.

El protocolo antirracismo

La detención del partido generó una situación de incertidumbre tanto en el césped como en las gradas. Los futbolistas se agruparon alrededor del árbitro, mientras los cuerpos técnicos de ambos equipos aguardaban instrucciones. El protocolo obliga a que el árbitro, tras recibir una denuncia de este tipo, paralice el encuentro y consulte con los delegados de la UEFA y los responsables de los clubes implicados. Además, contempla la posibilidad de emitir mensajes a través de la megafonía del estadio para advertir y recordar la importancia de mantener un comportamiento respetuoso.

Durante el lapso en que el encuentro permaneció suspendido, el foco de la atención se centró en las conversaciones entre los árbitros, los capitanes y los responsables de la organización. Los aficionados presentes en el Estadio da Luz siguieron con atención el desarrollo de los acontecimientos, mientras las cámaras de la transmisión internacional enfocaban tanto al terreno de juego como a las reacciones en los banquillos. Los jugadores mostraron distintos gestos de apoyo y solidaridad, especialmente hacia Vinicius Júnior, quien se mantuvo en diálogo con sus compañeros y técnicos.