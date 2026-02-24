A qué hora y dónde ver el partido de playoff de Champions entre el Atlético de Madrid y el Brujas

El partido de Champions entre el Brujas y el Atlético de Madrid (REUTERS/Maurice Van Steen)

El Atlético de Madrid se prepara para un encuentro decisivo en el estadio Metropolitano, donde va a recibir la visita del Brujas para disputar el partido de vuelta del playoff de la Liga de Campeones, con el pase a octavos en juego tras el empate a tres goles cosechado en el encuentro de ida en Bélgica. El equipo dirigido por Diego Pablo Simeone encara este enfrentamiento con la obligación de lograr una victoria para mantenerse con vida en la competición europea.

El conjunto rojiblanco llega a esta cita europea tras imponerse al Espanyol por 4-2 en LaLiga EA Sports, lo que le ha permitido consolidar una racha positiva en el Metropolitano, donde ha conseguido la victoria en quince de los últimos diecisiete partidos como local, y mantenerse en la pugna por los primeros puestos de la clasificación nacional.

Alexander Sorloth ha sido una de las figuras determinantes en el reciente triunfo gracias a sus dos goles, acompañado en la lista de goleadores por Giuliano y Lookman, ambos con un tanto cada uno; este último jugador, además, ha sido incorporado en el mercado de invierno y se ha destacado como una de las armas ofensivas más peligrosas para el Atlético en este tramo de la temporada.

Sorloth en el Atlético Madrid - Espanyol (AFP)

En el choque de ida disputado en el estadio Jan Breydel, el Atlético de Madrid desperdició sendas ventajas de 0-2 al descanso y 2-3 en los últimos minutos, lo que ha obligado a ambos equipos a buscar el triunfo en la capital para garantizar la clasificación. Diego Pablo Simeone ha reconocido: “Faltó contundencia defensiva”, al analizar uno de los puntos débiles demostrados por el grupo en Bélgica.

Para afrontar esta nueva cita crucial, el técnico no contará con Pablo Barrios ni con Nico González, ambos lesionados, aunque sí podrá disponer del resto de la plantilla, incluido Julián Álvarez, que descansó en el último duelo de Liga precisamente para llegar en plenitud de condiciones a la Champions.

Las amenazas del Brujas y las claves del enfrentamiento

Por su parte, el Brujas ha aterrizado en Madrid tras una victoria en la liga belga ante el OH Leuven por 2-1, un resultado que le permite mantenerse como tercero en la clasificación, a sólo tres puntos del líder, el Royale Union Saint-Gilloise.

El conjunto dirigido por Ivan Leko ha mostrado en la ida una propuesta de juego ofensiva y presión agresiva, con futbolistas destacados en la parcela ofensiva como Onyedika, Tresoldi, Tzolis y Vannaken, este último capitán y motor en el centro del campo. Sin embargo, el equipo belga también llega con la baja relevante de Raphael Onyedika, sancionado por acumulación de amonestaciones.

Nicolo Tresoldi celebra ante el Atlético (REUTERS/Maurice Van Steen)

El Atlético de Madrid ha cerrado la fase de grupos de la competición continental con 13 puntos, tras lograr cuatro victorias, un empate y tres derrotas, y su objetivo es seguir fortaleciendo el factor campo en el Metropolitano ante un rival que, pese a la fortaleza ofensiva, ha mostrado debilidades en defensa. El conjunto rojiblanco se encuentra actualmente en la cuarta posición de LaLiga con 48 puntos, tras catorce victorias, seis empates y cinco derrotas.

A qué hora y dónde ver el partido

El duelo entre Atlético de Madrid y Brujas, correspondiente a la vuelta del playoff de octavos de la Liga de Campeones, se disputa este martes 24 de febrero de 2026 a partir de las 18:45 horas en el estadio Metropolitano. La retransmisión en directo se realizará a través de Movistar Plus+, tanto en M+ Liga de Campeones (M60 y O115) como en LaLiga TV Bar.

El partido, que será arbitrado por el francés Clément Turpin, tiene una gran expectación ya que se trata de una eliminatoria que decidirá qué equipo logra el acceso a los octavos de final de la Liga de Campeones.