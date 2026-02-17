Benfica - Real Madrid, en directo: el partido de playoff de Champions en vivo

El Real Madrid viaja a Portugal para enfrentar al Benfica en el partido de ida del playoff de acceso a los octavos de final de la Champions League. El duelo tendrá lugar en el Estadio Da Luz y representa una ocasión clave para el equipo español de mejorar su imagen en Europa, tras la reciente derrota sufrida ante el conjunto dirigido por José Mourinho.
El Real Madrid afronta una semana de máxima exigencia en el calendario internacional, marcada por su desplazamiento a Portugal para disputar el partido de ida del playoff de acceso a los octavos de final de la Champions League frente al Benfica. El encuentro se celebrará en el Estadio Da Luz y supone una nueva oportunidad para el conjunto blanco de reivindicarse en Europa, especialmente después del más reciente antecedente entre ambos equipos, que terminó con victoria para el conjunto dirigido por José Mourinho.
¡Muy buenas tardes! Bienvenidos a su casa, bienvenidos a Infobae y al partido de Champions entre el Benfica y el Real Madrid. Se trata del partido de ida de playoffs entre el club portugués y el equipo español.