España Deportes

Benfica - Real Madrid, en directo: el partido de playoff de Champions en vivo

Sigue el minuto a minuto del partido entre el equipo portugués y el club blanco

Guardar
El partido de Champions entre
El partido de Champions entre el Benfica y el Real Madrid (REUTERS/Pedro Nunes)

El Real Madrid viaja a Portugal para enfrentar al Benfica en el partido de ida del playoff de acceso a los octavos de final de la Champions League. El duelo tendrá lugar en el Estadio Da Luz y representa una ocasión clave para el equipo español de mejorar su imagen en Europa, tras la reciente derrota sufrida ante el conjunto dirigido por José Mourinho.

18:47 hsHoy

A qué hora y dónde ver el partido de Champions entre el Benfica y el Real Madrid

El partido entre el equipo portugués y el club blanco tendrá lugar en el Estadio Da Luz este martes 17 de febrero

El partido de Champions entre
El partido de Champions entre el Benfica y el Real Madrid (REUTERS/Pedro Nunes)

El Real Madrid afronta una semana de máxima exigencia en el calendario internacional, marcada por su desplazamiento a Portugal para disputar el partido de ida del playoff de acceso a los octavos de final de la Champions League frente al Benfica. El encuentro se celebrará en el Estadio Da Luz y supone una nueva oportunidad para el conjunto blanco de reivindicarse en Europa, especialmente después del más reciente antecedente entre ambos equipos, que terminó con victoria para el conjunto dirigido por José Mourinho.

Leer la nota completa
18:31 hsHoy

¡Muy buenas tardes! Bienvenidos a su casa, bienvenidos a Infobae y al partido de Champions entre el Benfica y el Real Madrid. Se trata del partido de ida de playoffs entre el club portugués y el equipo español.

Temas Relacionados

BenficaReal MadridChampionsFútbolFútbol EspañaEspaña-DeportesEspaña Noticias

Últimas noticias

Alcaraz cumple en su debut en Doha y se impone al francés Rinderknech para seguir avanzando en el torneo

El tenista español se impuso al francés por 2-0 (6-4 y 7-6)

Alcaraz cumple en su debut

A qué hora y dónde ver el partido de Champions entre el Benfica y el Real Madrid

El partido entre el equipo portugués y el club blanco tendrá lugar en el Estadio Da Luz este martes 17 de febrero

A qué hora y dónde

El Girona vence al Barcelona y el Real Madrid recupera el liderato

El Girona aprovechó los errores del Barcelona y sentenció el partido en los minutos finales tras un duelo lleno de intensidad y ocasiones fallidas

El Girona vence al Barcelona

El exigente calendario de Carlos Alcaraz en Doha: un maratón de cinco partidos sin descanso

El tenista español debutará en Doha este martes ante Arthur Rinderknech

El exigente calendario de Carlos

Así es la sede en la que se instalará Noruega durante el Mundial 2026: Greensboro, en Carolina del Norte, un lugar para “recargar energía”

La selección noruega eligió Greensboro como sede, debido a la calidad de vida que ofrece la ciudad

Así es la sede en

ÚLTIMAS NOTICIAS

Entre la amistad y el

Entre la amistad y el trabajo, Diego Peretti y Federico D’Elía volvieron a actuar juntos después de Los Simuladores

Baja de la edad de imputabilidad: garantismo no es abolicionismo

El 67% de los latinoamericanos ya guarda sus datos en la nube, pero pocos los protegen

Juliette Binoche conmueve al Festival de Berlín con su personaje en ‘Queen At Sea’

Los elefantes marinos llegan a las playas de Buenos Aires, Uruguay y Brasil: por qué ocurre y cómo protegerlos

INFOBAE AMÉRICA

Estados Unidos estimó que las

Estados Unidos estimó que las ventas de petróleo venezolano podrían superar los USD 10.000 millones al año

El Pentágono en alerta por usuarios civiles que publican en tiempo real vuelos secretos de EEUU hacia Medio Oriente

Una explosión derrumbó un edificio de la policía militar rusa cerca de San Petersburgo: al menos dos muertos

Mulino reitera veto a empresas europeas mientras Panamá siga en lista negra

Miles de iraníes desafían al régimen en actos para homenajear a manifestantes asesinados en las protestas

DEPORTES

Insólito: había ganado el punto,

Insólito: había ganado el punto, pero un grito cambió la decisión y perdió el partido en el Río Open

River Plate enfrentará a Ciudad de Bolívar en su debut en la Copa Argentina: hora, TV y formaciones

El argentino Nicolás Varrone tuvo su primer día de pretemporada en la Fórmula 2 y sorprendió: fue el segundo más rápido

Escandalosa confesión de Branco sobre el famoso partido del “bidón” entre Argentina-Brasil en Italia 90: “Me sentía borracho”

La colección de camisetas de Paulo Dybala: las dos de Boca Juniors que atesora y cómo comprobó que tenía una “trucha” de Maradona