Benfica - Real Madrid, en directo: el partido de playoff de Champions en vivo

A qué hora y dónde ver el partido de Champions entre el Benfica y el Real Madrid El partido entre el equipo portugués y el club blanco tendrá lugar en el Estadio Da Luz este martes 17 de febrero

El partido de Champions entre el Benfica y el Real Madrid (REUTERS/Pedro Nunes)

El Real Madrid afronta una semana de máxima exigencia en el calendario internacional, marcada por su desplazamiento a Portugal para disputar el partido de ida del playoff de acceso a los octavos de final de la Champions League frente al Benfica. El encuentro se celebrará en el Estadio Da Luz y supone una nueva oportunidad para el conjunto blanco de reivindicarse en Europa, especialmente después del más reciente antecedente entre ambos equipos, que terminó con victoria para el conjunto dirigido por José Mourinho.