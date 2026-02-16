España Deportes

El Girona vence al Barcelona y el Real Madrid recupera el liderato

El Girona aprovechó los errores del Barcelona y sentenció el partido en los minutos finales tras un duelo lleno de intensidad y ocasiones fallidas

El centrocampista del Girona Fran
El centrocampista del Girona Fran Beltrán (i) celebra el segundo gol de su equipo durante el partido de LaLiga de fútbol que Girona FC y FC Barcelona disputan este lunes en el estadio de Moltilivi. EFE/David Borrat.

El Girona ha propiciado una derrota especialmente dolorosa al Barcelona en un duelo que ha tenido consecuencias relevantes tanto en la lucha por la permanencia como en la zona europea de la clasificación.

Este triunfo del conjunto que dirige Míchel Sánchez no solo ha cortado la dinámica negativa de tres jornadas sin ganar, sino que ha acentuado las dudas sobre el equipo de Hansi Flick, todavía con la reciente goleada sufrida frente al Atlético de Madrid (4-0) en la ida de las semifinales de la Copa del Rey.

A pesar de que el Barcelona ha inaugurado el marcador a través de Pau Cubarsí en una primera parte muy activa, el Girona ha sabido igualar el encuentro por medio de Thomas Lemar. El guardameta Joan García ha evitado la desventaja con intervenciones de mérito, pero finalmente Fran Beltrán ha sentenciado en el minuto 87.

Con este resultado, el Girona se afianza fuera de la zona de descenso, ahora a cinco puntos, y reduce la distancia con la octava plaza europea a solo dos puntos. Paralelamente, el Barcelona se mantiene a la misma distancia que le separa del Real Madrid, nuevo líder de LaLiga.

Primera mitad sin goles

El desarrollo inicial ha estado marcado por un ritmo elevado y opciones claras en ambas áreas. Lamine Yamal ha protagonizado el primer aviso con un disparo que se ha ido desviado tras asistencia de Raphinha, quien ha regresado al once después de superar una lesión. Gerard Martín también ha ocupado el carril izquierdo, sustituyendo a Balde en la defensa.

El dominio posicional del conjunto azulgrana no se ha visto recompensado en el marcador debido a cierta falta de fluidez para superar la presión de un Girona muy ordenado. Los locales, por su parte, han sabido explotar las transiciones rápidas y los errores visitantes. Gerard Martín ha evitado una ocasión manifiesta de Viktor Tsygankov, mientras que Raphinha ha inquietado el área rival tras recibir uno de los habituales pases al espacio de Lamine Yamal.

Pau Cubarsí se lamenta tras
Pau Cubarsí se lamenta tras la derrota (REUTERS/Bruna Casas)

El intercambio de llegadas ha sido constante: Vladyslav Vanat, asistido por Tsygankov, ha rematado centrado cuando lo tenía todo a su favor, y también se ha quedado muy cerca de conectar un pase de Bryan Gil. Poco antes del descanso, tanto Raphinha como Lamine Yamal han estrellado sendos disparos en el poste izquierdo de Paulo Gazzaniga. El penalti fallado por Yamal, provocado por un pisotón de Daley Blind sobre Dani Olmo, ha confirmado la falta de acierto en los metros finales.

El Girona aprovecha su oportunidad

El Barcelona ha buscado dar un giro al guion tras el descanso, pero el Girona se ha mantenido firme en sus planteamientos tácticos y ha seguido generando peligro a la contra. El primer tanto ha llegado en el minuto 59 con un remate de cabeza de Cubarsí, tras un centro preciso de Jules Koundé, que se ha colado por la escuadra e imposible de detener para Gazzaniga. Sin embargo, la reacción local ha sido inmediata: apenas dos minutos después, Thomas Lemar ha empujado a placer un pase de la muerte de Vanat, llevando la euforia a la grada de Montilivi.

Soccer Football - LaLiga -
Soccer Football - LaLiga - Girona v FC Barcelona - Estadi Montilivi, Girona, Spain - February 16, 2026 Girona's Fran Beltran celebrates scoring their second goal REUTERS/Bruna Casas

En la fase final del partido, los cambios han aportado intensidad: Flick ha dado entrada a Balde y Roony Bardghji, mientras que Míchel ha recurrido a Fran Beltrán y Joel Roca. Joan García ha resultado decisivo una vez más al evitar el tanto gerundense en varias ocasiones, incluyendo una doble intervención ante Iván Martín y Vanat, además de ganarle un mano a mano a Joel Roca.

El Barcelona ha buscado el empate con insistencia a través de Lewandowski, Roony y Lamine Yamal, que ha rozado el gol con un disparo que se ha marchado junto al poste. No obstante, el partido se ha declinado en el minuto 86 gracias a un tanto raso de Fran Beltrán, pegado al palo derecho, que ni siquiera Joan García ha podido detener. El Girona ha sentenciado así un duelo vital para sus aspiraciones.

El extremo español convirtió el 3-0 definitivo por La Liga

En los últimos compases, el equipo azulgrana ha estado cerca de igualar en un remate forzado de Ronald Araújo y ha visto cómo se anulaba un tanto de Lewandowski por fuera de juego, pero la mejor ocasión ha correspondido a Joel Roca, quien ha fallado el tercer gol local y, finalmente, ha sido expulsado por una dura entrada sobre Lamine Yamal.

