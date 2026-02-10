España Deportes

Qué está pasando con las medallas en los Juegos Olímpicos de Invierno: el deterioro precoz de las preseas hace saltar las alarmas

El director de operaciones de los Juegos de Milán-Cortina 2026 ya ha explicado que están investigando el problema

Guardar
Las medallas de los Juegos
Las medallas de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano Cortina 2026 (REUTERS/Alberto Lingria)

Las medallas entregadas en los Juegos Olímpicos vuelven a estar bajo escrutinio público. Tras los incidentes ocurridos durante los Juegos Olímpicos de París, en los que varios medallistas de bronce reportaron que sus preseas se deterioraron en poco tiempo y, en algunos casos, tuvieron que ser reemplazadas, el asunto ha resurgido en la edición invernal de Milán-Cortina. En esta ocasión, la atención se centra en las cintas de las medallas de oro, que en varios casos se desprendieron pocas horas después de la ceremonia de premiación.

Entre las afectadas se encuentran deportistas estadounidenses como Breezy Johnson y Alysa Liu, quienes narraron los inconvenientes que sufrieron con sus medallas en la rueda de prensa posterior a la obtención del oro. Breezy Johnson, ganadora en la disciplina de esquí alpino femenino, mostró ante los presentes cómo la medalla y la cinta se separaron, y cómo la pieza interna que debía asegurar la unión resultó ineficaz. “Ahí está la medalla, ahí está la cinta. Y aquí está la pequeña pieza que se supone que va dentro de la cinta para sujetar la medalla, y sí, se desprendió”, relató Johnson ante los medios.

Alysa Liu, integrante del equipo estadounidense de patinaje artístico, vivió una situación similar. Después de obtener el primer lugar en el evento por equipos, Liu recurrió a sus redes sociales para mostrar que la cinta de su medalla de oro se había soltado poco después de recibirla. El caso de Liu se sumó rápidamente a las denuncias públicas, generando preocupación no solamente en el equipo de Estados Unidos sino también en otros participantes.

La estadounidense Breezy Johnson posa
La estadounidense Breezy Johnson posa con su medalla de oro tras ganar el descenso femenino de los Juegos Olímpicos de Invierno (AP Foto/Robert F. Bukaty)

El problema no se limitó al país norteamericano. El equipo alemán, que consiguió la medalla de bronce en la prueba de biatlón, también reportó que las cintas de sus medallas presentaron el mismo inconveniente. La difusión de estos casos por parte de atletas de distintas disciplinas y nacionalidades puso en evidencia que no se trata de episodios aislados, sino de una posible falla en la fabricación o el diseño de las preseas entregadas en estos Juegos Olímpicos de Invierno.

Frente a la acumulación de quejas, Andrea Francisi, director de operaciones de los Juegos de Milán-Cortina 2026, respondió públicamente. Francisi confirmó que los organizadores tomaron conocimiento de la situación y que ya se encuentran llevando a cabo una investigación para identificar el origen del problema. “Somos plenamente conscientes de la situación”, declaró Francisi. “Estamos investigando exactamente cuál es el problema. Vamos a prestar especial atención a las medallas, y obviamente esto es algo que queremos que esté perfecto en el momento de la entrega, porque es uno de los momentos más importantes para los deportistas”.

Le valió una medalla a Estados Unidos en la prueba por equipos

Las medallas de los Juegos Olímpicos de París

El antecedente más inmediato se remonta a los Juegos de París 2024, donde se recibieron 220 pedidos de reemplazo de medallas debido al desgaste. Esta cifra equivale aproximadamente al 4 % del total de preseas entregadas en esa edición. El hecho de que una proporción significativa de medallistas haya necesitado una nueva presea por problemas de durabilidad generó dudas sobre los controles de calidad y los materiales empleados.

La reiteración de problemas en dos ediciones consecutivas de los Juegos Olímpicos ha llevado a los responsables a prometer una revisión exhaustiva de los procesos de producción y control de calidad de las preseas. Tanto los atletas participantes como las federaciones deportivas esperan que se tomen medidas efectivas para garantizar que las medallas estén a la altura de las expectativas y del significado que tienen para quienes las reciben.

Temas Relacionados

Juegos Olímpicos de InviernoMedallasMilánEspaña-DeportesEspaña Noticias

Últimas Noticias

Así es el Estadio BBVA, el escenario donde debutará Túnez en el Mundial 2026: nuevo césped y un sistema de oxigenación para mantener el terreno a punto

Túnez debutará en la cita mundialista el 21 de junio ante Japón y lo hará en el estadio situado en Monterrey

Así es el Estadio BBVA,

Daniel Milagros, un pionero del patinaje de velocidad en España en los Juegos Olímpicos de Invierno: “En el hielo pueden pasar mil cosas”

El patinador de velocidad atiende a ‘Infobae’ antes de debutar por primera vez en una cita olímpica y en una categoría donde España nunca ha competido

Daniel Milagros, un pionero del

Vietnam está construyendo el estadio más grande del mundo: 135.000 espectadores y estará listo para 2028

El objetivo es convertir el estadio en un referente global, tanto en tamaño como en tecnología y diseño

Vietnam está construyendo el estadio

Un árbitro asturiano es detenido por una presunta agresión sexual a una prostituta a la que engañó haciéndose pasar por policía

Los agentes encontraron en su casa uniformes y distintivos policiales

Un árbitro asturiano es detenido

Las palabras de Joan Laporta tras dimitir como presidente del FC Barcelona: “Me voy con ganas de volver a veros”

Esta acción responde a lo que marcan los estatutos del club, que exigen que quienes deseen presentarse a las elecciones deben dejar sus cargos previamente

Las palabras de Joan Laporta
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Estados Unidos vuelve a cuestionar

Estados Unidos vuelve a cuestionar que España cumpla con la OTAN sin elevar el gasto en defensa: “Enséñenos a todos cómo hacerlo”

Las primeras multas por no utilizar la baliza V16 ya están llegando: este es el precio que deberás pagar

Denuncian que un preso de la cárcel de Zaballa (Álava) murió tras estar tres horas pidiendo asistencia médica, pero, según los funcionarios, solo hubo una llamada

Podemos se desmarca de la nueva coalición de izquierdas que proponen los partidos de Sumar: “Esto forma parte de su proyecto”

Felipe González asegura que votará en blanco por la falta de “autocrítica” en el PSOE y el partido responde que ahora es “una referencia del PP”

ECONOMÍA

Uber anuncia la llegada a

Uber anuncia la llegada a España de vehículos sin conductor en 2026

La prestación universal por hijo que propone el Gobierno otorgará hasta 200 euros a las familias con menores a su cargo

Telefónica vende el 100% de su filial en Chile por más de 1.030 millones de euros

Calendario de la Renta 2025-2026: Hacienda confirma las fechas para presentar la declaración

Siete de cada 10 empresas aún no tiene fichaje digital cinco meses después de aprobarse su tramitación urgente

DEPORTES

Así es el Estadio BBVA,

Así es el Estadio BBVA, el escenario donde debutará Túnez en el Mundial 2026: nuevo césped y un sistema de oxigenación para mantener el terreno a punto

Daniel Milagros, un pionero del patinaje de velocidad en España en los Juegos Olímpicos de Invierno: “En el hielo pueden pasar mil cosas”

Vietnam está construyendo el estadio más grande del mundo: 135.000 espectadores y estará listo para 2028

Un árbitro asturiano es detenido por una presunta agresión sexual a una prostituta a la que engañó haciéndose pasar por policía

Las palabras de Joan Laporta tras dimitir como presidente del FC Barcelona: “Me voy con ganas de volver a veros”