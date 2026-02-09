Sofía Val, la patinadora española que busca emocionar vestida de inteligencia artificial en los Juegos Olímpicos de Invierno: “Pienso: ‘No eres Sofía, eres una IA’”

Los deportistas de patinaje artístico Sofía Val y Asaf Kazimov. (Ester Ayerdi para Hielo Español)

Llegó al patinaje artístico por casualidad, a través de una pista situada en las calles de Madrid. Entonces no sabía que se convertiría en su pasión. Con 13 años decidió dar el salto a la danza, aunque no sabía lo difícil que sería encontrar a la pareja adecuada. Entrenó con varios compañeros hasta que finalmente llegó Asaf Kazimov. Juntos aterrizan ahora en Milán para debutar en sus primeros Juegos Olímpicos. Ella, disfrazada de inteligencia artificial, y él, de su creador: así buscarán emocionar al público y jurado. “Al final, la IA toma poder sobre el creador, algo que está pasando en el mundo”, considera Sofía Val en una entrevista con Infobae.

Sofía Val dio sus primeros pasos sobre el hielo cuando era tan solo una niña de cinco años. “Mis padres me llevaron a una pista de Navidad en Madrid, esas que ponen durante las fiestas, y fue la primera vez que probé a patinar. Luego empecé en la Nevera de Majadahonda con amigas del colegio”, recuerda la deportista. Los monitores rápidamente detectaron que tenía aptitudes para el patinaje. “Nadie en mi familia patina, pero mi madre siempre tuvo interés y pensaron que era una buena extraescolar”, asegura.

El salto de la madrileña a la disciplina de danza sobre hielo llegó tras varios años en la modalidad individual. “Hasta los 13 años competía en la modalidad individual, pero quise probar la danza sobre hielo y me fui a Francia en verano. En dos o tres semanas supe que me quería cambiar”. Para ese momento, ya había sido campeona de España en varias ocasiones, pero la conexión que sintió con la danza fue determinante. “Incluso mis padres dudaban de si era una decisión impulsiva, pero yo estaba convencida”, relató. Al ver la seguridad de su hija, no dudaron en mostrarle su apoyo. “Creo que fue la mejor decisión que pude tomar, porque es lo que más me gusta del mundo. Desde que lo probé sabía que era lo que tenía que hacer”, afirma.

Sofia Val y Asaf Kazimov. (Ester Ayerdi para Hielo Español)

Su pareja para esa nueva aventura no tardó en llegar. Con él estuvo casi tres años en la categoría junior, entrenando en Francia. Tras él, llegó un chico ruso, pero la relación “no terminó de cuajar”. Fue a su regreso a Madrid cuando finalmente encontró a Asaf Kazimov. “Somos como uno en el hielo”. Con él, la conexión fue instantánea. “Yo creo que la clave es que tenemos la misma forma de trabajar y de ver el patinaje, porque al final siempre va a haber muchos obstáculos”. La temporada que han vivido juntos, la olímpica, les ha unido todavía más, dado que han tenido que trabajar muy duro. “Es la única persona que te va a entender al 100 % porque trabajáis juntos y sabe perfectamente cuando estás supercansada. Lo sabe todo porque te acompaña en todo”.

“Ahora ya estamos en la parte más emocionante de la temporada, que son los Juegos Olímpicos. Entonces estamos muy emocionados, pero a la vez muy cansados. Sabíamos que era una oportunidad, era en septiembre o nada”. Y ese esfuerzo dio sus frutos porque consiguieron la plaza olímpica, pero todos los nervios vividos durante tanto tiempo también les han “desgastado mucho”. “Yo creo que el trabajo siempre merece la pena y siempre lo tienes que hacer. No solo merece la pena por habernos clasificado, sino por todo lo que hemos mejorado como deportistas, como atletas y como personas gracias a ese objetivo”. Y añade: “Y que una plaza olímpica no se gana todos los días”.

Sofía Val y la inteligencia artificial al ritmo de Muse

El programa largo que presentarán en los Juegos Olímpicos tiene un componente innovador. Utilizan música de Muse y una narrativa inspirada en la inteligencia artificial. “Asaf hace de creador y yo soy la inteligencia artificial. Él acaba enamorándose de su propia creación, que soy yo. Al final, la IA toma poder sobre el creador, algo que está pasando en el mundo”, describió Val. La interpretación incluye detalles en el vestuario y la coreografía para transmitir la historia, además de un trabajo específico para que cada gesto tenga sentido narrativo.

Sofia Val y Asaf Kazimov. (Ester Ayerdi para Hielo Español)

Según explica Sofía a este medio, los abrazos, las miradas, todos esos detalles son los que hacen que la historia se pueda ver reflejada. Transformarse en una especie de robot también le ayuda a reducir los nervios: “Cuando estoy nerviosa pienso: ‘No eres Sofía, eres una IA’. Eso me ayuda a centrarme y a dejar los nervios fuera”, explicó. Respecto a los Juegos, acuden con la idea en mente de llegar a la final para el programa largo, pero sobre todo para ganar experiencia. “Vivir unos primeros juegos sin tanta presión como espero en los próximos, en los que ya buscaremos plazas más altas”.

El futuro de la pareja pasa por consolidarse en la élite del patinaje internacional. “Queremos que este sea solo el primer ciclo olímpico. Nuestro objetivo a largo plazo es una medalla en un campeonato grande, como Europa o el mundo”, apuntó Val. La clave, según la deportista, es avanzar paso a paso y no perder de vista el disfrute y la mejora constante. “Intentamos tomárnoslo año a año y con calma, porque es lo único que te garantiza seguir”, explicó. Para Sofía es importante saber esperar “el momento de gloria” e ir paso a paso mejorando en cada competición.

Tres de los cuatro integrantes del equipo no lograron subir al trineo y uno de ellos terminó golpeándose contra un poste

El patinaje y Sofía Val

El significado del patinaje en la vida de Sofía Val va más allá de la competición. “No sabría decir qué sería mi vida sin patinar. Me gusta dibujar y estudio Psicología en la universidad, pero el patinaje es mi pasión. Me siento afortunada de haber encontrado lo que me llena desde pequeña y haber tenido la suerte de dedicarme a ello”, confesó. La patinadora subrayó la importancia del apoyo familiar y del entorno para hacer posible una carrera deportiva de alto nivel.

El viaje de Sofía Val y Assaf Kasimov a los Juegos Olímpicos de Invierno marca un hito para el deporte español y supone un paso adelante en la visibilidad de la danza sobre hielo. La pareja encara el desafío con ilusión, ambición y el respaldo de una historia de trabajo y superación que ya ha dejado huella en la pista. Sofía, disfrazada de IA, buscará emocionar junto a su creador, Asaf, al ritmo de Muse.