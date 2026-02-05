Betis - Atlético de Madrid, en directo: el partido de cuartos de final de la Copa del Rey en vivo

El Real Betis y el Atlético de Madrid se enfrentan este jueves 5 de febrero en La Cartuja, Sevilla, en los cuartos de final de la Copa del Rey. Ambos equipos buscan el último pase a semifinales, donde ya esperan Barcelona, Athletic Club y Real Sociedad. El duelo, a partido único, aumenta la tensión al no existir segunda oportunidad. Las decisiones tácticas de Manuel Pellegrini y Diego Simeone serán clave para decidir qué equipo avanza y mantiene vivas sus aspiraciones en el torneo, en uno de los choques más atractivos de esta fase del certamen.
También se conoce el once inicial del club verdiblanco: Adrián; Aitor Ruibal, Bartra, Llorente, Valentín; Deossa, Fornals, Marc Roca; Antony, Abde y Chimy Ávila.
Ya conocemos el once elegido por el Cholo Simeone: Musso; Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri; Giuliano, Koke, Barrios, Baena; Griezmann y Lookman.
El Real Betis Balompié y el Atlético de Madrid protagonizan este jueves 5 de febrero, uno de los enfrentamientos más esperados de los cuartos de final de la Copa del Rey. El escenario es el estadio de La Cartuja, en Sevilla, donde ambos conjuntos buscarán el último billete disponible para las semifinales del certamen, instancia en la que ya esperan Barcelona, Athletic Club y Real Sociedad. El formato de partido único añade un componente de tensión máxima, ya que no habrá oportunidad de revancha. Las estrategias de los entrenadores, Manuel Pellegrini por parte del Betis y Diego Pablo Simeone en el banquillo rojiblanco, podrían ser determinantes para definir cuál de los dos equipos avanza a la siguiente ronda.
¡Muy buenas tardes! Bienvenidos a su casa, bienvenidos a Infobae y a los cuartos de final de Copa del Rey entre el Betis y el Atlético de Madrid. El equipo verdiblanco recibe a los del Cholo Simeone en un partido por el pase a semifinales donde ya se encuentran Barcelona, Athletic Club y Real Sociedad