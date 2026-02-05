Betis - Atlético de Madrid, en directo: el partido de cuartos de final de la Copa del Rey en vivo

A qué hora y dónde ver el partido de Copa del Rey entre el Betis y el Atlético de Madrid Este jueves, el club verdiblanco se enfrentará a los rojiblancos por la lucha del pase a semifinales

Un partido entre el Betis y el Atlético de Madrid (REUTERS/Marcelo Del Pozo)

El Real Betis Balompié y el Atlético de Madrid protagonizan este jueves 5 de febrero, uno de los enfrentamientos más esperados de los cuartos de final de la Copa del Rey. El escenario es el estadio de La Cartuja, en Sevilla, donde ambos conjuntos buscarán el último billete disponible para las semifinales del certamen, instancia en la que ya esperan Barcelona, Athletic Club y Real Sociedad. El formato de partido único añade un componente de tensión máxima, ya que no habrá oportunidad de revancha. Las estrategias de los entrenadores, Manuel Pellegrini por parte del Betis y Diego Pablo Simeone en el banquillo rojiblanco, podrían ser determinantes para definir cuál de los dos equipos avanza a la siguiente ronda.