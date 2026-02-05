Betis - Atlético de Madrid, en directo: el partido de cuartos de final de la Copa del Rey en vivo

España Deportes

El partido entre el Betis
El partido entre el Betis y el Atlético de Madrid (REUTERS/Marcelo Del Pozo)

El Real Betis y el Atlético de Madrid se enfrentan este jueves 5 de febrero en La Cartuja, Sevilla, en los cuartos de final de la Copa del Rey. Ambos equipos buscan el último pase a semifinales, donde ya esperan Barcelona, Athletic Club y Real Sociedad. El duelo, a partido único, aumenta la tensión al no existir segunda oportunidad. Las decisiones tácticas de Manuel Pellegrini y Diego Simeone serán clave para decidir qué equipo avanza y mantiene vivas sus aspiraciones en el torneo, en uno de los choques más atractivos de esta fase del certamen.

18:58 hsHoy

Alineación del Betis

También se conoce el once inicial del club verdiblanco: Adrián; Aitor Ruibal, Bartra, Llorente, Valentín; Deossa, Fornals, Marc Roca; Antony, Abde y Chimy Ávila.

18:50 hsHoy

Alineación del Atlético de Madrid

Ya conocemos el once elegido por el Cholo Simeone: Musso; Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri; Giuliano, Koke, Barrios, Baena; Griezmann y Lookman.

18:48 hsHoy

Un partido entre el Betis
18:34 hsHoy

¡Muy buenas tardes! Bienvenidos a su casa, bienvenidos a Infobae y a los cuartos de final de Copa del Rey entre el Betis y el Atlético de Madrid. El equipo verdiblanco recibe a los del Cholo Simeone en un partido por el pase a semifinales donde ya se encuentran Barcelona, Athletic Club y Real Sociedad

