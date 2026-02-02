Riccardo Patrese habla sobre el estado de salud de Michael Schumacher: “Ya no sabe que es siete veces campeón del mundo”

Michael Schumacher (John Marsh/ Reuters)

Doce años han transcurrido desde que Michael Schumacher, uno de los pilotos más exitosos en la historia de la Fórmula 1, sufrió un accidente de esquí que marcó un antes y un después en su vida. El heptacampeón mundial, que acumuló títulos y récords a lo largo de su carrera, se enfrenta desde entonces a una dura realidad a raíz del grave daño cerebral ocasionado por aquel percance en los Alpes franceses, en diciembre de 2013. Desde ese momento, el entorno del expiloto alemán ha mantenido con enorme discreción toda la información relativa a su estado de salud, limitando al mínimo las filtraciones y apariciones públicas.

Durante la última semana se han conocido novedades sobre la situación de Schumacher, que durante años ha estado rodeada de secretismo. Uno de los pocos que ha tenido acceso a información directa sobre su estado es Riccardo Patrese, antiguo compañero de ‘Schumi’ en el equipo Benetton en la temporada 1993. El piloto italiano, en declaraciones al portal Hochgepokert, compartió nuevos detalles sobre el presente del expiloto alemán, asegurando que Schumacher ya “no sabe que es siete veces campeón del mundo”. Su testimonio ha tenido gran repercusión en medios deportivos y entre la comunidad de seguidores del alemán.

Patrese detalló que, aunque Schumacher no es consciente de la magnitud de su trayectoria deportiva, aún mantiene cierta conexión con su entorno inmediato. Según sus palabras, “está en su propio mundo, pero reconoce a la gente a su alrededor, rostros familiares”. Esta afirmación sugiere que, a pesar de las importantes secuelas neurológicas, el expiloto alemán puede identificar a quienes lo acompañan a diario, lo que supone un alivio relativo para quienes siguen de cerca su evolución.

El expiloto italiano, que actualmente tiene 71 años, explicó también que la situación de Michael Schumacher se ha mantenido estable en los últimos años, sin cambios significativos. Patrese expresó: “(Michael) sigue con nosotros, y solo podemos esperar que mejore. De verdad esperamos que mejore un poco cada día, un poco más, un poco más. Me alegra mucho saber que Michael está mejor, pero que yo sepa, su situación no ha cambiado en varios años”. Estas palabras reflejan la esperanza y el deseo de recuperación que comparten muchos de sus antiguos compañeros, amigos y aficionados en todo el mundo.

El estado de salud de Schumacher

Patrese remarcó el lazo personal que lo une a Schumacher, mostrando una preocupación genuina por su salud: “Espero que Michael mejore cada día porque es un buen amigo mío. Y me entristece mucho que esté en esta situación. Espero que mejore. Esa es la esperanza de todos sus fans, y la mía aún más como amigo”, agregó. La situación del expiloto alemán ha generado una ola de solidaridad y apoyo que se ha extendido más allá del ámbito deportivo, alcanzando a miles de personas que valoran su legado y su lucha.

En su testimonio, Patrese recordó los momentos críticos que siguieron al accidente de Schumacher. “Sabía que hubo algunos avances positivos hace seis años porque hubo un momento en que todos pensaron que podría morir. Pero sobrevivió al accidente”, relató el expiloto italiano. Tras el accidente, Schumacher fue sometido a diversas intervenciones y permaneció en coma inducido durante varias semanas. Su recuperación ha sido larga y compleja, marcada por el esfuerzo de su familia y de un equipo médico especializado, que han buscado preservar al máximo su calidad de vida.

La familia Schumacher, encabezada por Corinna, esposa del expiloto, ha optado por resguardar la intimidad del entorno y evitar la exposición mediática. Las informaciones sobre el estado de Michael son escasas y siempre filtradas cuidadosamente, manteniendo la línea de privacidad que han defendido desde el primer momento. Solo en raras ocasiones, amigos cercanos o antiguos compañeros como Patrese comparten detalles sobre su evolución.

A pesar del tiempo transcurrido y la gravedad de las secuelas, el nombre de Schumacher sigue muy presente en el mundo de la Fórmula 1 y el deporte en general. Su historia y sus logros permanecen en la memoria colectiva, y su caso continúa despertando empatía y respeto. La esperanza de una mejoría, por leve que sea, sigue uniendo a familiares, amigos y seguidores que mantienen vivo el recuerdo de uno de los grandes campeones del automovilismo.