Así es el Estadio de Atlanta, el campo en el que debutará España en el Mundial 2026: con un techo retráctil y casi dos mil millones de dólares de coste

El Mercedes-Benz Stadium donde debutará España en el Mundial 2026 (REUTERS/Megan Varner)

El Mundial 2026 ya tiene un punto de inicio para la selección española, que afrontará su primer encuentro frente a Cabo Verde el 15 de junio. La ciudad elegida para este debut es Atlanta, en Estados Unidos, donde los de Luis de la Fuente dará sus primeros pasos en el torneo. El partido se celebrará en el Mercedes Benz Stadium, un recinto que destaca tanto por su capacidad como por sus avances tecnológicos y sostenibilidad, y que en los últimos años se ha consolidado como uno de los estadios más modernos del país.

El Mercedes Benz Stadium se inauguró hace algo más de cinco años y desde entonces ha llamado la atención de expertos y aficionados por su innovador techo retráctil. La construcción de este sistema supuso una inversión aproximada de dos mil millones de dólares y representa una de las grandes hazañas de la ingeniería deportiva en Norteamérica. El techo está compuesto por ocho enormes paneles móviles, conocidos como ‘pétalos’, que pueden desplazarse para abrir o cerrar la cubierta del estadio según lo requieran las circunstancias del evento o las condiciones meteorológicas. Cuando los paneles se abren, el efecto visual desde el exterior es el de una estructura que rota sobre sí misma, aunque en realidad cada plancha se desplaza en línea recta.

El Mercedes-Benz Stadium, donde España jugará sus dos primeros partidos del Mundial 2026 (John David Mercer-USA TODAY)

La funcionalidad del techo retráctil es uno de los puntos fuertes del estadio. De acuerdo con la descripción técnica, la cubierta proporciona una protección total cuando las condiciones no resultan favorables para la práctica deportiva. En caso de lluvia o viento fuerte, el techo puede cerrarse y crear una superficie impenetrable contra viento y lluvia, funcionando como un escudo perfecto para el desarrollo de los partidos. El mecanismo de apertura y cierre utiliza ocho bogies mecanizados que desplazan cada una de las planchas a lo largo de hasta 60 metros, asegurando así la eficiencia y seguridad del proceso.

El Mercedes-Benz Stadium donde debutará España en el Mundial 2026 (REUTERS / Angie Walton)

Un estadio ecológico como escenario del Mundial 2026

El estadio es la sede habitual de dos equipos emblemáticos de Atlanta: los Atlanta United de la Major League Soccer (MLS) y los Atlanta Falcons de la National Football League (NFL). Su capacidad máxima alcanza los 71.000 espectadores, lo que lo sitúa entre los recintos deportivos más grandes de la región. Además, el Mercedes Benz Stadium ha marcado un hito en sostenibilidad, ya que fue el primer estadio deportivo en el mundo en obtener la certificación LEED Platinum, la máxima distinción en eficiencia energética y construcción sostenible. De acuerdo con los datos oficiales, el estadio ha conseguido reducir su consumo energético en un 29% en comparación con instalaciones tradicionales. En caso de lluvia, el sistema de recogida de agua transforma el techo en una superficie de captación, permitiendo reciclar el agua caída y utilizarla para generar energía.

El cuidado por el medio ambiente se refleja en cada aspecto del estadio, desde el diseño arquitectónico hasta los sistemas de gestión de residuos y energía. Estos avances han permitido que el recinto sea reconocido como uno de los más sostenibles de Estados Unidos y un ejemplo para futuras construcciones deportivas a nivel internacional.

En este contexto, la selección española tendrá la oportunidad de estrenar su participación en el Mundial 2026 en un entorno que combina innovación, confort y espectacularidad. El Mercedes Benz Stadium, con su techo retráctil y su enfoque en la sostenibilidad, ofrecerá las condiciones ideales para que los jugadores puedan centrarse únicamente en el rendimiento deportivo, sin preocuparse por posibles inclemencias del tiempo. Además, el ambiente que se vivirá en Atlanta, con capacidad para albergar a decenas de miles de aficionados, promete convertir el debut de España en una cita inolvidable.

La expectativa en torno a este primer partido es alta, no solo por el rival y la importancia del torneo, sino también por el escenario en que se desarrollará. Será la primera vez que la selección española dispute un partido oficial bajo un techo con estas características, lo que añade un elemento más de interés al inicio de la competición. El Mercedes Benz Stadium, con su ingeniería avanzada y su compromiso ambiental, está listo para recibir a ‘la roja’ en su camino mundialista.