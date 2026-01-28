El Atlético de Madrid confirma su falta de pegada y se queda fuera del top-8 tras caer ante el Bodø/Glimt

Los jugadores del Atlético se lamentan tras el gol del Bodo (REUTERS/Susana Vera)

El Atlético de Madrid ha visto truncada su racha de trece triunfos consecutivos en su estadio tras caer ante el Bodo/Glimt por 1-2, lo que le obliga a disputar la ronda intermedia de dieciseisavos frente a un rival aún por determinar, bien el Brujas o el Galatasaray.

La diferencia entre lo producido sobre el terreno de juego y el resultado final ha acentuado el diagnóstico que arrastra el Atlético en las últimas fechas: la falta de pegada en momentos decisivos. Durante la primera parte en el Metropolitano, el Atlético ha acumulado un torrente de acciones ofensivas, pero sólo ha conseguido materializar uno de sus múltiples ataques.

Aunque ha dirigido el juego con intensidad y logrado someter a su adversario en prácticamente todos los compases iniciales, el equipo noruego ha sido quien ha aprovechado con mayor efectividad sus llegadas al área rival, logrando igualar el encuentro antes del descanso y culminando la remontada en la segunda mitad.

Las claves del partido y el giro en la segunda parte

En los primeros compases, la presión ejercida por el Bodo/Glimt ha puesto en aprietos al equipo local, obligando a intervenir a Giménez y dejando patente algún fallo en la salida de balón de Koke. Sin embargo, el Atlético ha reaccionado rápidamente, incrementando la presión y trasladando el juego hacia campo contrario.

Las acciones ofensivas se han sucedido: Sorloth ha inquietado por primera vez a Haikin tras un centro de Julián Álvarez; Baena ha cabeceado un balón que el árbitro ha invalidado por fuera de juego; y Julián Álvarez, de nuevo, se ha quedado sin celebrar su gol tras un córner por no haberse dado la orden arbitral correspondiente. En poco más de veinte minutos, el Atlético ha llegado a las inmediaciones del portero rival en seis ocasiones y ha visto cómo dos goles eran anulados.

El único tanto rojiblanco ha llegado al cuarto de hora, después de que Hancko centrara y Sorloth rematara de cabeza, estableciendo el 1-0. El delantero noruego ha sumado así su quinto tanto de 2026, mostrando la confianza que ha ido ganando en los últimos partidos.

Momento del gol de Sorloth (REUTERS/Susana Vera)

Sin embargo, la insistencia del Atlético en busca de ampliar la ventaja no ha encontrado premio, y ha sido el Bodo/Glimt quien ha restablecido el empate a través de Sjovold, que ha superado a Oblak desde el punto de penalti. Al borde del descanso, el Atlético ha rozado el segundo gol con un remate de Julián Álvarez y un disparo de Barrios al larguero, pero el marcador no se ha movido.

Ya en el segundo periodo el Atlético ha perdido parte de su capacidad ofensiva. Las ocasiones se han reducido y el equipo se ha mostrado menos dominante. Los cambios tácticos realizados por Simeone —la entrada de Almada por Baena y de Ruggeri por Giménez— no han revertido la situación antes de que, poco después, el Bodo/Glimt lograra el segundo tanto.

En el minuto 58, tras una jugada embarullada con hasta cinco rechaces en el área del Atlético, Hogh ha batido a Oblak con un disparo que ha pasado por debajo de las piernas de Almada. Esa ha sido la única oportunidad clara de los noruegos tras el empate, pero ha resultado decisiva. A pesar de nuevos intentos para empatar el partido, y del descontento de la grada expresado ante los cambios del técnico, el resultado no ha variado.

Esperando rival en dieciseisavos

El desenlace del choque ha dejado al Atlético con la obligación de pasar por la exigente ronda intermedia. El sorteo del próximo viernes será el que determine si el adversario en dieciseisavos es el Brujas o el Galatasaray. La derrota ante el Bodo/Glimt ha supuesto un final inesperado para una racha positiva en el Metropolitano y ha puesto de relieve la necesidad de mayor contundencia de cara a portería.

El balance de lanzamientos (catorce, con apenas un gol) y la evolución del partido, con una clara frustración por las numerosas oportunidades sin materializar, han marcado una noche que deja al Atlético sin poder conseguir el objetivo de clasificarse de forma directa para las siguientes rondas europeas.