Al Atlético de Madrid se le atraganta el Galatasaray en Champions y no consigue pasar del empate

El partido entre el Galatasaray y Atlético de Madrid (REUTERS/Umit Bektas)

El Atlético de Madrid no pudo con el inflamable estadio Rams Park del Galatasaray. Con los primeros compases de partido, Giuliano adelantó a los rojiblancos gracias a un centro de Ruggeri. Tiraron de la misma estrategia para buscar el segundo, pero los bombardeos al área no tuvieron éxito. Al Galatasaray le costó, pero despertó justo a tiempo para elevar la tensión de su estadio e igualar el marcador, aunque fue con un gol en propia puerta de Marcos Llorente. El marcador no volvió a moverse y el árbitro certificó el final del duelo con un 1-1 en el marcador y reparto de puntos.

Los del Cholo Simeone acudían al encuentro en Estambul ante el Galatasaray tras registrar dos victorias consecutivas, una ante el Deportivo de La Coruña en Copa del Rey y otra en LaLiga ante el Alavés. Ambas por la mínima, con un 1-0 en el marcador. Marca de la casa: portería a cero y un gol para certificar la victoria. Los del Cholo no necesitan más. El duelo europeo ante el club turco, sin embargo, no se presentaba tan sencillo, dado que los de Okan Buruk no podían permitirse una derrota, la cual les podría situar fuera de los puestos de playoffs.

Con este sentir arrancó el partido, que rápidamente cedió la balanza hacia el lado rojiblanco. Con el pitido inicial todavía retumbando por los cuatro costados del Rams Park, Giuliano adelantó a los suyos en el marcador. Fue tras un balón largo para Sorloth, que no pudo aprovechar la situación ventajosa y cedió para Almada y este para Ruggeri, quien puso un centro al área para que Simeone mandara el balón al fondo de la red. Simeone hijo, aunque padre desde la banda, también remató la jugada. Con la ventaja en el marcador, los rojiblancos se lanzaron al ataque para intentar ampliar la distancia.

Los jugadores del Atlético de Madrid celebrando el gol de Giuliano (REUTERS/Murad Sezer)

Los bombardeos al área fueron los mejores aliados del Atlético de Madrid que no se cansó de poner centros desde la banda sin éxito. Pasados los primeros 20 minutos de partido, el Galatasaray despertó. Cuando más se acercaban a la portería de Oblak llevó el gol, aunque fue en propia puerta. Sallai llegó casi a línea de fondo y puso un centro atrás donde no llegó ninguno de sus compañeros. El que sí llegó fue Marcos Llorente que marcó en su propia portería. A partir de ese momento, fue una sucesión de llegadas al área por parte de ambos conjuntos. Sin demasiado peligro, sin demasiada intención. La primera mitad llegó a su fin sin que ninguno de los dos clubes pudiera deshacer las tablas.

El Atlético de Madrid no encuentra salvación

La segunda mitad arrancó con cambios en las filas rojiblancas. Almada cedió su puesto a Baena. Unos minutos más tarde fueron Koke, Barrios y Sorloth quienes se marcharon para que entraran Cardoso, Le Normand y Griezmann a intentar buscar la victoria. Nada más lejos de la realidad. El balón no quería entrar y las ocasiones no fueron lo suficientemente contundentes para ello.

No fue hasta los últimos minutos del duelo, cuando los rojiblancos se lanzaron al ataque para intentar buscar a la desesperada la victoria. Pusieron a trabajar a Çakir, se acercaron al gol, pero no llegó. Una falta al borde del área fue lo que el Atlético necesitaba. Estaba hecha para Griezmann, quien cogió el balón para intentar repetir el lanzamiento que endosó al Deportivo. A punto estuvo de conseguirlo, pero el portero turco detuvo el disparo. A partir de ese momento, las ocasiones fueron del Galatasaray mientras los rojiblancos achicaban aguas esperando que sonara el final del partido. Y sonó sin que ninguno pudiera deshacer el empate. Reparto de puntos para ambos conjuntos.