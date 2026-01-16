Cuartos de final de la Copa del Rey 2025/2026: equipos clasificados, sorteo y fechas

Los jugadores del FC Barcelona (REUTERS/Vincent West)

La Copa del Rey ha definido ya los ocho equipos que disputarán los cuartos de final en la edición 2025/26, después de que esta semana se hayan resuelto los últimos encuentros de octavos. Tras una serie de partidos tensos y resultados inesperados, se ha confirmado la identidad de los clubes que competirán en la antepenúltima ronda, entre los que figura una presencia inesperada que ha marcado la actual temporada del torneo.

El Atlético de Madrid ha sido el primero en asegurar su clasificación, después de un partido muy ajustado en Riazor, donde logró imponerse por la mínima diferencia al Deportivo. En ese encuentro, fue Antoine Griezmann quien marcó el tanto decisivo mediante un lanzamiento de falta directo a la escuadra. Junto a ellos, el Athletic Club selló también su pase en la prórroga ante la Cultural Leonesa, mientras que la Real Sociedad necesitó llegar hasta la tanda de penaltis ante Osasuna para superar su eliminatoria.

El Albacete celebrando la clasificación (REUTERS/Pablo Morano)

Sin embargo, la nota más llamativa ha llegado de la mano del Albacete, que ha protagonizado la mayor gesta de la edición al eliminar al Real Madrid, gracias a dos goles de Jefté. Betis y Deportivo Alavés han aprovechado el factor campo para avanzar a la siguiente ronda y dejar por el camino a Elche y Rayo Vallecano, respectivamente.

Fechas de la próxima ronda

Las últimas plazas de los cuartos de final han quedado definidas tras los encuentros en los que Valencia y Barça han eliminado a Burgos y Racing de Santander. Con estos resultados, ya se ha configurado el cuadro definitivo de la ronda, que contará con 7 conjuntos de primera división y 1 de segunda.

Los cuartos de final de la Copa del Rey 2025/26 se disputarán entre los días 3 y 5 de febrero. Se espera que los cuatro partidos se repartan a lo largo de esas tres jornadas: martes, miércoles y jueves. No obstante, la Real Federación Española de Fútbol aún no ha confirmado oficialmente la distribución exacta de los horarios, por lo que estos detalles están a la espera de su concreción.

El sorteo que determinará los emparejamientos de cuartos de final se celebrará el próximo lunes, 19 de enero, en el salón de actos Luis Aragonés de la Ciudad Deportiva de Las Rozas, que es el escenario habitual para este tipo de eventos organizados por la Real Federación Española de Fútbol. El acto dará comienzo a las 13:00 horas (CET).

Dónde ver el sorteo

El evento podrá seguirse en directo y de forma gratuita a través de las plataformas oficiales de la Real Federación Española de Fútbol, que retransmitirán la ceremonia en streaming. Además, Teledeporte y la plataforma RTVE Play ofrecerán la cobertura en abierto, así como Movistar+, que también emitirá el sorteo para sus abonados.

Durante este tramo de la competición copera, Infobae también ofrecerá un seguimiento del sorteo y una cobertura sobre los encuentros y los resultados para mantener a los aficionados al tanto de las últimas noticias del torneo.

Ambos equipos se midieron por los octavos de final

La ronda de cuartos de final de la Copa del Rey reúne a los ocho mejores equipos de la competición, que han superado una intensa eliminatoria de octavos. Los clubes clasificados y que buscarán un hueco en semifinales son: Atlético de Madrid, Athletic Club, Real Sociedad, Albacete, Betis, Deportivo Alavés, Valencia y Barça.