España Deportes

Jefté Betancor, de querer abandonar el fútbol a héroe del Albacete ante el Real Madrid

El delantero canario se ha labrado su carrera en equipos de divisiones menores en varios países europeos antes de recalar en el conjunto manchego

Guardar
Jefté celebrando un gol ante
Jefté celebrando un gol ante el Madrid (REUTERS/Pablo Morano)

El delantero canario Jefté Betancor se ha convertido en el protagonista indiscutible de la Copa del Rey tras eliminar al Real Madrid gracias a dos goles, el segundo de ellos en el tiempo añadido, que han permitido al Albacete firmar una de las grandes sorpresas del torneo.

Al filo del minuto noventa y cuatro, Betancor ha superado al guardameta Lunin para culminar la gesta, justo cuando todo apuntaba a que el encuentro se resolvería en la prórroga. Con este doblete, el atacante ha dejado al conjunto blanco fuera de la competición en el debut de Álvaro Arbeloa en el banquillo madridista.

La hazaña ha sido reconocida por el propio Betancor en declaraciones a RTVE tras el encuentro, donde ha compartido la intensidad del momento: “Es lo más grande que me ha pasado en el fútbol. Son las cosas con las que sueña uno cuando es pequeño. Hoy se ha dado y estoy muy feliz porque hemos trabajado como cabrones para eliminar a uno de los mejores equipos del mundo”.

Trayectoria internacional y llegada a Albacete

El encuentro ha tenido un desenlace vibrante. Tras anotar el 2-1 para el Albacete, el Real Madrid ha logrado empatar por medio de Gonzalo en el minuto 91. Sin embargo, apenas tres minutos después, Betancor ha vuelto a aparecer con un golpeo preciso, elevando el balón lejos del alcance de Lunin para sentenciar la eliminatoria.

El propio delantero ha recordado en unas declaraciones a RTVE cómo ha vivido este momento de máxima exigencia: “Hace años quise dejar el fútbol y hoy estoy soñando con esto. Es muy difícil hacer lo que hemos hecho. Hemos ido por todo. Y nos lo merecemos”.

A sus 32 años, Jefté Betancor encarna el perfil de futbolista perseverante, forjado en diferentes ligas europeas. Nacido en Las Palmas de Gran Canaria el 6 de julio de 1993, el ariete ha pasado por diversos equipos tanto en España como en el extranjero.

Jefté celebrando un gol durante
Jefté celebrando un gol durante su etapa en Rumanía (X / @AFernandez_che)

Sus inicios se remontan a la cantera de la UD Las Palmas y a un temprano debut profesional con el Hércules en la temporada 2011/2012. Durante su carrera, ha defendido la camiseta de clubes nacionales como Eldense, Arandina y Ontinyent, además de adquirir experiencia en las ligas de Austria, Rumanía y Chipre.

Su rendimiento más destacado ha llegado recientemente en el fútbol griego, donde ha brillado como máximo artillero del Panserraikos, anotando más de la mitad de los goles de su equipo (21), logro que le ha abierto las puertas del Olympiacos bajo la dirección de Mendilibar. Posteriormente, se ha incorporado al Albacete en calidad de cedido para afrontar la actual campaña.

El ‘verdugo’ del Real Madrid

En lo que va de temporada, Betancor suma cuatro goles en dieciocho partidos de LaLiga Hypermotion y había anotado previamente en copa frente al San Fernando y Celta. Tal y como ha precisado el propio futbolista, el resultado frente al Real Madrid supone un estímulo personal tras haber desaprovechado ocasiones claras en jornadas anteriores: “Necesitaba estos goles... porque el fin de semana había fallado ocasiones muy claras. Esta camiseta va para mis hijos. La voy a enmarcar”.

Ambos equipos se midieron por los octavos de final

La actuación heroica de Jefté Betancor ha situado al delantero entre los grandes nombres que han protagonizado eliminaciones históricas en competiciones coperas recientes, como los casos del “Alcorconazo” o del Alcoyano. El canario se consolida ahora como el “verdugo” del madridismo en una noche que, por sus propios méritos, quedará grabada en la memoria de la afición del Albacete.

Temas Relacionados

Real MadridAlbaceteCopa del ReyFútbolFútbol EspañaEspaña-DeportesEspaña Noticias

Últimas Noticias

Arbeloa se estrella en su primera prueba al frente del Real Madrid en el partido de Copa del Rey

El nuevo técnico del club blanco ha registrado una derrota en su primer partido al frente del banquillo

Arbeloa se estrella en su

Así te hemos contado la victoria del Albacete sobre el Real Madrid en Copa del Rey

Sigue el minuto a minuto del partido entre el equipo manchego y el club blanco

Así te hemos contado la

El Albacete elimina al Real Madrid de Copa del Rey y amarga el inicio de Arbeloa en el banquillo blanco

Javi Villar y Betancor fueron los autores de los tantos de la victoria del club manchego por 3-2

El Albacete elimina al Real

A qué hora y dónde ver el partido de Copa del Rey entre el Real Madrid y el Albacete

Álvaro Arbeloa afronta su primer partido como entrenador blanco en la competición copera, con el estadio Carlos Belmonte como escenario

A qué hora y dónde

El Real Madrid comparte la primera lista de convocados de Arbeloa para el partido de Copa del Rey: cuatro descansos sorpresa y cinco canteranos

El club blanco se enfrenta este miércoles al Albacete en la competición copera, la primera prueba del nuevo técnico blanco

El Real Madrid comparte la
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Exteriores aconseja a los españoles

Exteriores aconseja a los españoles alojados en Irán que abandonen el país: “Se recomienda no manifestarse públicamente sobre cuestiones políticas o religiosas”

Albares recibe a cuatro de los nueve españoles liberados por Delcy Rodríguez en Venezuela: “Ya están con sus familias en España”

La Fiscalía de la Audiencia Nacional acuerda tomar declaración como testigos protegidas a las denunciantes de Julio Iglesias

Estos son los siete magistrados que formarán el tribunal que juzgará a Ábalos, Koldo y Aldama: dos de ellos condenaron al ex fiscal general

España reclama a la Unión Europea “reaccionar” ante las amenazas de Trump a Groenlandia: “No puede ser un actor secundario”

ECONOMÍA

Super Once: esta es la

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del martes 14 de enero de 2026

David Jiménez, abogado: “Este es el error que todo el mundo comete cuando va a hacer una donación”

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Los 15 puestos de trabajo que más se demandarán en España durante 2026: Ingenieros de IA, analistas de logística y responsable de ingeniería civil

María Jesús Montero ya no estará en el Gobierno cuando se presenten los Presupuestos: cree que será después de las elecciones de Andalucía

DEPORTES

Arbeloa se estrella en su

Arbeloa se estrella en su primera prueba al frente del Real Madrid en el partido de Copa del Rey

Así te hemos contado la victoria del Albacete sobre el Real Madrid en Copa del Rey

El Albacete elimina al Real Madrid de Copa del Rey y amarga el inicio de Arbeloa en el banquillo blanco

A qué hora y dónde ver el partido de Copa del Rey entre el Real Madrid y el Albacete

El Real Madrid comparte la primera lista de convocados de Arbeloa para el partido de Copa del Rey: cuatro descansos sorpresa y cinco canteranos