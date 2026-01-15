España Deportes

Las noches más amargas del Real Madrid en Copa del Rey: un repaso a sus eliminaciones más recordadas

Derrotas contra rivales de distintas categorías han marcado episodios imborrables en la historia del club blanco

Los jugadores del Real Madrid
Los jugadores del Real Madrid se lamentan tras un gol del Albacete (AP Photo/Jose Breton)

El Real Madrid ha vivido una nueva eliminación inesperada en la Copa del Rey tras caer derrotado ante el Albacete, equipo de Segunda División, en los octavos de final. En el debut de Álvaro Arbeloa como técnico del primer equipo, los blancos han visto cómo un tanto de Jefté Betancor en el tiempo añadido sentenciaba el duelo y hacía estallar el estadio Carlos Belmonte, colocando el 3-2 definitivo.

Esta derrota no solo supone la primera victoria histórica del Albacete ante el conjunto madrileño, sino que además agrava la crisis deportiva de un club que, en apenas una semana, ha perdido dos títulos —la Supercopa ante el FC Barcelona y la Copa del Rey— y ha agotado el trayecto de Xabi Alonso en el banquillo, cuyo paso no ha llegado a los seis meses.

El reciente tropiezo ante el Albacete engorda la lista de eliminaciones dolorosas del Real Madrid en la Copa del Rey, un torneo que, históricamente, se le ha resistido más de lo que cabría esperar. Hasta en doce ocasiones ha sido eliminado por equipos de categoría inferior, una serie de episodios que han marcado a varias generaciones de aficionados.

Las grandes eliminaciones del Real Madrid en Copa del Rey

El ‘Alcorconazo’ de la temporada 2009/10 persiste en la memoria colectiva como uno de los mayores desastres recientes sufridos por el Madrid en el torneo copero. El equipo entonces dirigido por Manuel Pellegrini afrontó la ida en Santo Domingo con jugadores de primer nivel como Benzema, Raúl, Guti o Van der Vaart.

Sin embargo, la escuadra del Alcorcón, con un doblete de Borja y un tanto de Ernesto, además de un gol en propia puerta de Arbeloa, logró un contundente 4-0. La vuelta en un Santiago Bernabéu lleno —más de 80.000 espectadores— apenas suavizó la humillación, ya que el Madrid solo pudo ganar 1-0, quedando fuera por un resultado global abultado. Este acontecimiento ha sido uno de los capítulos más destacados.

'Alcorconazo'. (@alexjota12/X)
'Alcorconazo'. (@alexjota12/X)

Otra eliminación significativa tuvo lugar la campaña anterior, en 2008/09, cuando el Real Madrid se estrelló en dieciseisavos ante el Real Unión de Irún, entonces en Segunda B. En el partido de ida, los vascos se impusieron por 3-2 en Stadium Gal. Ya en la vuelta, en el Bernabéu, un hat-trick de Raúl parecía suficiente, pero un gol de Eneko Romo en el minuto 89 dio el pase al Real Unión por el valor doble de los goles fuera de casa.

En la temporada 2000/01, el nuevo formato de la Copa —partido único y fuera de casa para los equipos de Primera— deparó una amarga sorpresa: el Real Madrid cayó ante el Toledo, recién descendido a Segunda B, en el estadio Salto del Caballo. Con goles tempraneros de Israel y Cidoncha para los locales, el Madrid, a pesar de acortar distancias por medio de Savio, fue incapaz de remontar el 2-1 en un choque en el que utilizaron muchos suplentes.

El Real Unión de Irún
El Real Unión de Irún tras vencer al Real Madrid (X / @JorgeBurilloo)

Siguiendo con el repaso histórico, la eliminación de la temporada 1997-98 a manos del Alavés, también de Segunda por aquel entonces, marcó un punto de inflexión. El conjunto vitoriano ganó 1-0 en Mendizorroza y, aunque sucumbió 2-1 en el Bernabéu, el valor doble de los goles fuera de casa les catapultó a cuartos. Aquella campaña, el Alavés selló además su ascenso a Primera División y, tres años más tarde, alcanzó la final de la Copa de la UEFA.

De las sanciones a las sorpresas más recientes

Los tropiezos en la Copa del Rey no se han limitado exclusivamente al terreno de juego. En 2015, el Real Madrid vivió una de las eliminaciones administrativas más sonadas por la alineación indebida de Denís Chéryshev. El futbolista ruso, recién fichado del Villarreal, arrastraba una sanción de la temporada anterior e intervino en la victoria contra el Cádiz en el Carranza. Pese a que Rafa Benítez lo sustituyó en el descanso, el club fue eliminado por alineación indebida.

Si se pone el foco en los años recientes, la derrota ante el Alcoyano en 2021 es otra muestra del historial adverso del Madrid ante rivales de menor categoría. El equipo de Zinedine Zidane, tras adelantarse por medio de Militao, vio cómo el conjunto alicantino igualaba el marcador en el minuto 80 y, ya en la prórroga, Casanova sentenciaba el partido. El Alcoyano, que militaba en Primera Federación, se impuso así en dieciseisavos.

Ambos equipos se midieron por los octavos de final

El historial de eliminaciones blancas en Copa incluye otros nombres como el Real Betis (temporada 1930/31), el Deportivo de la Coruña (1931/32 y 1970/71), el Valladolid (2004/05) y el Tenerife (1975/76), reflejando la dificultad de este torneo para los grandes. Este último golpe encajado en Albacete amplía la lista de noches negras del Real Madrid en una competición que continúa siendo impredecible y especialmente exigente para el club blanco.

