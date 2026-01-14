España Deportes

Arbeloa se estrella en su primera prueba al frente del Real Madrid en el partido de Copa del Rey

El nuevo técnico del club blanco ha registrado una derrota en su primer partido al frente del banquillo

El entrenador del Real Madrid
El entrenador del Real Madrid Álvaro Arbeloa (REUTERS/Pablo Morano)

Arbeloa no ha pasado la primera prueba. Era ante el Albacete, un partido a priori sencillo, pero en el Copa del Rey y a partido único todo puede ocurrir. Y ocurrió. El nuevo técnico del banquillo blanco solo se marcó dos propósitos a corto plazo, hacer que Vinicius “baile de nuevo” y ganar. Ni el primero ni el segundo. Los blancos fueron a remolque todo el partido a pesar de contar con la posesión. El balón no fluyó y el ritmo fue lento para desarmar a un equipo bien estructurado, cerrado, sin fisuras y seguro en defensa. El primer paso de Arbeloa como técnico del Real Madrid ha sido amargo, con la eliminación de la competición copera, pero todavía le quedan la liga y la Champions para tratar de rascar un título.

En las últimas horas, el Real Madrid ha vivido toda una vorágine. El lunes por la tarde, el club blanco anunció la destitución de Xabi Alonso como entrenador y tan solo unos minutos después que sería Álvaro Arbeloa su sustituto. El martes a las 11:30 de la mañana ya estaba dirigiendo su primer entrenamiento y después su primera rueda de prensa. Este miércoles ha protagonizado su primer partido oficial y, lejos de cumplir con las expectativas y alzarse con la victoria, hizo todo lo contrario: una derrota amarga que le sitúa en la palestra y hunde las ilusiones de la grada madridista de dar la vuelta a la temporada.

Los inicios no son fáciles, suele decirse, y a Arbeloa le ha tocado vivirlo en primera persona. La Copa del Rey no es una competición sencilla y menos desde que es a partido único. Bajo este formato, cualquier cosa puede ocurrir. El torneo del KO esta noche se ha cobrado a una gran víctima, aunque no ha sido la primera esta temporada, pero sí tiene una relevancia especial, dada la situación que atraviesa el Real Madrid.

Los jugadores del Real Madrid
Los jugadores del Real Madrid en la Copa del Rey (AP Photo/Jose Breton)

El nuevo entrenador blanco dejó claro desde el primer momento que no se iba a dejar amilanar por nada ni nadie. Que iba a seguir sus instintos y su estrategia. Pero esta noche su libreto no acertó con el planteamiento. Dio descansos a los habituales del once inicial y que más minutos llevaban en las piernas, para apostar por la cantera. Hasta cinco jugadores de las categorías inferiores aparecieron en la lista de convocados. Quizá no era la noche para rotaciones, ni para dar descanso. Era un partido que bien podía haber sido digno de una final. No por los equipos, sino por las sensaciones y lo que estaba en juego: mantenerse en la lucha por un título. Ese es ahora el objetivo de Arbeloa, seguir aspirando a ganarlo todo. La Copa ya está fuera de su alcance, solo quedan la Liga y la Champions.

Arbeloa y la ilusión de los aficionados

Roma no se construyó en un día, el Real Madrid tampoco y menos en las condiciones que Arbeloa ha asumido las riendas del plantel. El nuevo técnico necesita entrenamientos, paciencia y, sobre todo, tiempo para hacerse con la plantilla. Esa que no fue capaz de liderar Xabi Alonso. Necesita conseguir lo que el donostiarra no logró: implantar un estilo de juego agresivo, enérgico y con una presión asfixiante en una plantilla liderada por el libre albedrío.

Un repaso a la corta etapa de Xabi Alonso como entrenador del Real Madrid: desde un inicio prometedor hasta la derrota en la Supercopa.

El mazazo contra el Albacete y su eliminación de Copa del Rey pone a Arbeloa contra las cuerdas ya desde el primer día, con una grada exigente que no da descanso y una directiva que pide resultados inmediatos. El próximo duelo será bajo el escrutinio del Santiago Bernabéu ante el Levante, donde necesita obligatoriamente una victoria que le sirva como un soplo de aire fresco en medio de la tormenta en la que ya está metido.

