Albacete - Real Madrid en octavos de final de la Copa del Rey, en directo: horario y dónde ver el partido en vivo

Los jugadores del Real Madrid (REUTERS/Susana Vera)

El estadio Carlos Belmonte será escenario este miércoles 14 de enero de un partido destacado en los octavos de final de la Copa del Rey. El Albacete recibe al Real Madrid en un duelo que genera expectativas por el contexto que rodea al club visitante. El foco está puesto en el debut de Álvaro Arbeloa como técnico principal del equipo blanco, tras la reciente salida de Xabi Alonso. La directiva tomó esta decisión luego de la derrota en la final de la Supercopa de España frente al Barcelona y ante la percepción de que el ambiente en el vestuario y los resultados recientes no eran los esperados, a pesar del buen rendimiento en la Liga y la Champions League.

El Real Madrid llega a Albacete con varias bajas de peso. Trent Alexander-Arnold y Éder Militao no viajaron por lesión, mientras Brahim Díaz está con su selección en la Copa África. En contraste, el equipo recupera a Fede Valverde, quien terminó con molestias la final de la Supercopa, y a Dani Carvajal, que vuelve tras una lesión de tres meses. Arbeloa decidió dar descanso a jugadores clave como Mbappé, Rodrygo, Antonio Rüdiger y Ferland Mendy, quienes no participaron del último entrenamiento. Así, jóvenes como Arda Güler y Franco Mastantuono tendrán la oportunidad de asumir un papel relevante en este encuentro.

La ilusión impulsa al Albacete, que viene de eliminar al Celta en penaltis tras un empate en los dieciseisavos de final. Antes, el equipo superó al Leganés y al UD San Fernando en rondas previas. Para este partido, el entrenador Rubén Albés incluyó en la convocatoria al delantero Samu Obeng, refuerzo invernal, y a Capi, recuperado de una gripe. Además, Jesús Vallejo figura en la alineación, enfrentando al club en el que estuvo ocho temporadas.