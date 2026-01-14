España Deportes

Albacete - Real Madrid en octavos de final de la Copa del Rey, en directo: horario y dónde ver el partido en vivo

Sigue el minuto a minuto del partido entre el equipo manchego y el club blanco

Los jugadores del Real Madrid
Los jugadores del Real Madrid (REUTERS/Susana Vera)

El estadio Carlos Belmonte será escenario este miércoles 14 de enero de un partido destacado en los octavos de final de la Copa del Rey. El Albacete recibe al Real Madrid en un duelo que genera expectativas por el contexto que rodea al club visitante. El foco está puesto en el debut de Álvaro Arbeloa como técnico principal del equipo blanco, tras la reciente salida de Xabi Alonso. La directiva tomó esta decisión luego de la derrota en la final de la Supercopa de España frente al Barcelona y ante la percepción de que el ambiente en el vestuario y los resultados recientes no eran los esperados, a pesar del buen rendimiento en la Liga y la Champions League.

El Real Madrid llega a Albacete con varias bajas de peso. Trent Alexander-Arnold y Éder Militao no viajaron por lesión, mientras Brahim Díaz está con su selección en la Copa África. En contraste, el equipo recupera a Fede Valverde, quien terminó con molestias la final de la Supercopa, y a Dani Carvajal, que vuelve tras una lesión de tres meses. Arbeloa decidió dar descanso a jugadores clave como Mbappé, Rodrygo, Antonio Rüdiger y Ferland Mendy, quienes no participaron del último entrenamiento. Así, jóvenes como Arda Güler y Franco Mastantuono tendrán la oportunidad de asumir un papel relevante en este encuentro.

La ilusión impulsa al Albacete, que viene de eliminar al Celta en penaltis tras un empate en los dieciseisavos de final. Antes, el equipo superó al Leganés y al UD San Fernando en rondas previas. Para este partido, el entrenador Rubén Albés incluyó en la convocatoria al delantero Samu Obeng, refuerzo invernal, y a Capi, recuperado de una gripe. Además, Jesús Vallejo figura en la alineación, enfrentando al club en el que estuvo ocho temporadas.

19:22 hsHoy

También se sabe el once del Albacete: Lizoain; Aguado, Javi Moreno, Neva, Dani B; Meléndez, Pacheco, Javi Villar, Capi, Lazo y Escriche.

19:19 hsHoy

Ya se conoce el once del Real Madrid, el primero de Álvaro Arbeloa como entrenador: Lunin; David Jiménez, Asencio, Huijsen, Fran García; Cestero, Güler, Valverde; Mastantuono, Vinicius y Gonzalo.

19:11 hsHoy

El Albacete será la primera prueba de Arbeloa como nuevo entrenador del Real Madrid: los partidos que empezarán a medirle

El extécnico del Castilla toma las riendas del primer equipo y ya tiene su primera cita en el calendario con tan solo un día de entrenamiento

El nuevo entrenador del Real
El nuevo entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa

En las últimas horas, el Real Madrid ha vivido toda una vorágine. El lunes por la tarde, el club blanco anunció la destitución de Xabi Alonso como entrenador y tan solo unos minutos después que sería Álvaro Arbeloa su sustituto. El martes a las 11:30 de la mañana ya estaba dirigiendo su primer entrenamiento y después su primera rueda de prensa. Ahora afronta su primera prueba como nuevo líder del plantel blanco ante el Albacete en Copa del Rey. Será allí, en el torneo del KO, con todos los focos apuntándole, donde comenzará su escrutinio como entrenador.

Leer la nota completa
18:46 hsHoy

A qué hora y dónde ver el partido de Copa del Rey entre el Real Madrid y el Albacete

Álvaro Arbeloa afronta su primer partido como entrenador blanco en la competición copera, con el estadio Carlos Belmonte como escenario

Los jugadores del Real Madrid
Los jugadores del Real Madrid (EUTERS/Susana Vera)

El estadio Carlos Belmonte acoge este miércoles 14 de enero, un enfrentamiento de alto interés en los octavos de final de la Copa del Rey: Albacete recibe al Real Madrid en un partido que marca el inicio de una nueva etapa en el club blanco. La atención recae especialmente en el banquillo visitante, donde Álvaro Arbeloa debuta como entrenador principal tras la salida de Xabi Alonso tras la derrota en la final de la Supercopa de España ante el Barcelona. El relevo de Alonso se produce en un contexto en el que, a pesar de que el Real Madrid ocupa una posición destacada en la Liga y continúa en la pelea por la Champions League, los últimos resultados y el clima en el vestuario no convencieron a la directiva.

Leer la nota completa
18:25 hsHoy

¡Muy buenas tardes! Bienvenidos a su casa, bienvenidos a Infobae y a los octavos de final de Copa del Rey entre el Albacete y el Real Madrid. Se trata de un duelo que llega marcado por la reciente destitución de Xabi Alonso. Ahora es Álvaro Arbeloa quien asume el cargo y el partido de copa será su primera prueba al frente del banquillo blanco.

