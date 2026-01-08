Valverde y una falta para la historia sobre Morata que dieron la victoria al Real Madrid en Supercopa de 2020 ante el Atlético

Valverde derriba a Morata en la acción que supuso su expulsión en la final de la Supercopa de España (AFP)

El Real Madrid y el Atlético de Madrid tienen una gran cita este jueves 8 de enero: la Supercopa de España. Los dos equipos madrileños volverán a protagonizar un derbi, esta vez, con Arabia Saudí como escenario, donde se jugarán el pase a la final del torneo. Ambos conjuntos quieren sumar el primer título del año con esta competición y para ello deberán ganar el partido de semifinales que les dé acceso a la gran final. Una final en la que hace exactamente seis años se enfrentaron los blancos y los rojiblancos y fue Fede Valverde quien decantó la balanza para los suyos con una falta sobre Álvaro Morata.

Corría el año 2020, la pandemia del coronavirus todavía no se había extendido por el mundo, aunque ya habían aparecido los primeros casos. Yeda había sido elegida como escenario para acoger la final de la Supercopa de España entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid. Por entonces, los dos equipos madrileños ya habían protagonizado varias finales y una vez más volvían a verse las caras en una. El duelo entre ambos contó con ocasiones para los dos conjuntos. Nada reseñable, nada destacado. Solo dos equipos intentando no cometer errores que les llevaran a perder el partido.

Sin la iniciativa del Real Madrid ni del Atlético Madrid sobre el terreno que evidencia un empeño por querer conquistar el duelo en el tiempo reglamentario, los minutos fueron pasando sin que nadie se adelantara en el marcador. Zidane y el Cholo parecieron pensar la misma estrategia: mantener la portería a cero e intentar cazar una ocasión a la contra (o como fuera). Para ello, los blancos optaron por situar a cinco jugadores en el centro del campo, un esquema que ya había sido probado con éxito. No en aquella ocasión, donde no hubo ritmo, claridad ni velocidad en la circulación de balón. Por su parte, el equipo rojiblanco sacó a relucir toda una muralla defensiva. Sin fisuras y con intensidad, como en sus mejores noches.

El partido entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid en la Supercopa de España de 2020 (EFE/Juanjo Martín)

En los primeros minutos del partido, Sergio Ramos cometió un fallo en la salida y dejó el balón en poder de Joao Félix, quien tuvo la oportunidad de abrir el marcador. El atacante portugués no logró aprovechar la ventaja y su remate careció de fuerza y dirección. Por su parte, Luka Jović generó una sola ocasión importante durante todo el encuentro, cuando intentó sorprender con un disparo cruzado que tampoco terminó en gol. El resultado final quedó marcado por las actuaciones de Jan Oblak y Thibaut Courtois, los responsables de que el partido se llegara a los penaltis. Aunque cerca estuvo el Atlético de hacer el gol de la victoria.

Fue en el minuto 115 de partido. Los rojiblancos armaron un contraataque y mandaron un balón largo y a la espalda de la defensa blanca para Álvaro Morata. El delantero esprintó. Era la ocasión de oro: un mano a mano con Courtois, donde podía llegar el gol de la victoria. Pero Fede Valverde, colosal en sus esfuerzos, corrió tras él y se tiró a por los pies de Morata para tratar de detenerle. Y lo hizo. Ocasión evitada, aunque ello le costara la roja. Durante el resto de minutos antes de la temida tanda de penaltis, los blancos defendieron el resultado. Y lo consiguieron.

Sergio Ramos tras marcar el penalti de la victoria en la Supercopa de España 2020 (REUTERS/Waleed Ali)

Un héroe llamado Valverde

Ya en la tanda de penaltis, el Real Madrid no dio opciones y sacó a relucir su pegada. Tras 120 minutos de escasas ocasiones y poca puntería, los blancos afinaron el punto de mira desde los once metros. Abrió la tanda Carvajal, que mandó el balón al fondo de la red, pero Saúl estrelló su disparo en el palo. Modric acertó también para los blancos y Courtois atajó el lanzamiento de Thomas. Trippier fue el único que marcó de los rojiblancos, ya que solo necesitaban que Sergio Ramos transformara su lanzamiento para llevarse el título y lo hizo.

El gol del capitán sirvió para que el Real Madrid se llevara la final y levantara el trofeo de la Supercopa de España 2020. Sin embargo, si esa noche hubo un héroe fue Fede Valverde. Él se sacrificó por su equipo para que otros pudieran alcanzar la gloria. Incluso se llevó el premio a mejor jugador de la final. Tras la final, al ser preguntado por la acción, explicó: “Le he pedido disculpas a Morata. No está bien lo que hice, pero solo podía hacer eso. Estoy feliz por el título, pero me queda esa espinita. Mis compañeros y el cuerpo técnico me han apoyado. Simeone también se acercó y eso no lo hace cualquiera”.

Zidane, por entonces técnico del Real Madrid, también respaldó la acción: “Es una falta grosera, pero había que hacerla en ese momento. Lo ha hecho bien”. Con esa acción, el jugador uruguayo se sacrificó y evitó el mano a mano entre Courtois y Morata, que podría haber acabado en gol y con él, en victoria para los rojiblancos. Sin embargo, la historia no se escribió así. Los blancos fueron los que se alzaron con el título en los penaltis. Un título que aspiran volver a levantar esta temporada y para ello primero tienen que vencer al Atlético en la semifinal.