Sale a la luz la cifra que habría ofrecido Sergio Ramos para comprar el Sevilla FC

Sergio Ramos en las oficinas del Sevilla FC (EFE/José Manuel Vidal)

La posibilidad de que Sergio Ramos encabece una operación para hacerse con la propiedad del Sevilla Fútbol Club ha comenzado a captar la atención tanto de la prensa deportiva como de los aficionados del fútbol español. El zaguero, que debutó como profesional en el Sevilla antes de consolidarse como figura internacional en el Real Madrid y la selección de España, estaría al frente de un grupo de inversores extranjeros que, según informó The Athletic, ha presentado una oferta valorada en aproximadamente 400 millones de euros para adquirir el control total de la entidad sevillista.

De acuerdo con la información publicada por el medio británico, Ramos no sería el principal inversor de la iniciativa, aunque sí representaría la imagen pública del proyecto y tendría un papel destacado en las negociaciones. El fondo detrás de la propuesta sería de origen estadounidense y la intención sería adquirir el 100% del capital social del club andaluz. No obstante, la operación está condicionada a la realización de una auditoría externa que determine con precisión el estado actual de la deuda del Sevilla, un aspecto considerado fundamental para definir el valor real de la transacción.

La oferta encabezada por Sergio Ramos se produce tras su regreso al Sevilla para la temporada 2023-2024 y, posteriormente, después de su paso por el club mexicano Rayados de Monterrey. Aunque su implicación en esta potencial compra ha sorprendido a la opinión pública, fuentes cercanas al entorno del jugador consideran que su vinculación emocional con el club y su interés por asegurar su futuro institucional han sido factores determinantes para dar este paso.

Uno de los elementos más complejos de la negociación gira en torno al préstamo que CVC Capital Partners concedió a varios clubes de LaLiga en 2021, incluido el Sevilla. Según The Athletic, la principal incógnita radica en cómo será considerada esta financiación: si se incluye como parte de la deuda del club o si se mantiene al margen del cálculo. La posición oficial del Sevilla y de LaLiga es que se trata de un “préstamo participativo” y, por tanto, no debe sumarse a los pasivos tradicionales, aunque la interpretación final de este punto podría modificar de forma sustancial los términos de la oferta presentada por Ramos y sus socios.

El defensa español Sergio Ramos (EFE)

La propuesta del grupo liderado por el exdefensor internacional no es la única que ha recibido el Sevilla en los últimos meses. Según el mismo medio, existen al menos otras dos iniciativas de compra. Una de estas ofertas, de origen extranjero, se mantiene en suspenso tras una due diligence, mientras que la otra, conocida como la “Tercera Vía”, está impulsada por los empresarios Lappí y Quintero, quienes llevan tiempo interesados en incrementar su peso en el accionariado del club.

Los 400 millones de euros de la oferta de Sergio Ramos

El contenido de la propuesta liderada por Ramos y los fondos estadounidenses se centra en el denominado “valor empresarial” del Sevilla, es decir, los 400 millones de euros ofertados estarían destinados exclusivamente a la adquisición de las acciones y no incluyen una ampliación de capital para sanear las cuentas o inyectar fondos frescos en el balance del club. Esta circunstancia representa un desafío para la directiva actual, cuyo objetivo prioritario es utilizar una eventual venta para fortalecer la estructura financiera de la institución y dotarla de recursos que permitan impulsar un nuevo ciclo de éxitos deportivos.

El futbolista Sergio Ramos ya está en Sevilla para firmar con el club hispalense y ha dicho estar emocionado y a la espera de hacer las primeras pruebas: "Un sueño cumplido, era el momento", ha afirmado.

La directiva del Sevilla, por su parte, ha optado por mantener la mayor discreción posible en torno a las negociaciones. El club atraviesa una etapa de transición, tanto en lo deportivo como en lo institucional, y la posibilidad de un cambio de propietarios añade incertidumbre sobre el futuro inmediato de la entidad. La decisión final dependerá del resultado de la auditoría y de la postura que adopten los principales accionistas frente a las distintas alternativas.