España Deportes

El manager de Makhachev pone en entredicho el tiempo fuera de la competición de Topuria: “Todos le dan espacio y respeto, pero cuando sale a hablar...”

Desde que Ilia Topuria anunció que permanecería alejado de la competición durante el primer trimestre del año 2026, no han parado de surgir opiniones al respecto

Guardar
El luchador hispanogeorgiano Ilia Topuria
El luchador hispanogeorgiano Ilia Topuria (Europa Press)

Ilia Topuria, monarca indiscutido del peso ligero en la UFC, enfrenta uno de los momentos más delicados desde su llegada a la élite de las artes marciales mixtas. La presión mediática y deportiva quedó en segundo plano desde que el luchador hispanogeorgiano comunicó públicamente que debía apartarse temporalmente de la actividad para atender asuntos familiares. “No voy a pelear en el primer trimestre del año que viene. Estoy pasando por un momento difícil en mi vida personal”. Unas palabras que sorprendieron a fanáticos y a la organización, forzando a la UFC a implementar medidas para no paralizar la división.

El parón de Topuria tuvo un efecto inmediato en la categoría de las 155 libras. La promotora estadounidense tomó la determinación de organizar un combate por el título interino, una solución que busca mantener la dinámica competitiva y evitar el estancamiento de la división mientras el campeón atraviesa su situación personal. La decisión generó opiniones divididas en la comunidad de las MMA, donde la figura de Topuria siempre ha estado envuelta en debates tanto por su calidad deportiva como por su personalidad fuera del octágono.

Aunque apartado de la competición oficial, Ilia Topuria no se ha distanciado del entrenamiento ni de la exposición pública. Ambas cuestiones permanecen presentes en su día a día gracias a las redes sociales, donde se ha podido observar que el campeón sigue trabajando en el gimnasio y participando en distintas actividades mediáticas. Esta actitud, sin embargo, no ha sido bien recibida por muchos de sus adversarios, quienes consideran que, aunque el campeón tiene derecho a resolver sus asuntos familiares, su presencia mediática debería limitarse en tanto no esté en condiciones de defender el cinturón.

Ali Abdelaziz (@AliAbdelaziz00)
Ali Abdelaziz (@AliAbdelaziz00)

Uno de los que expresó abiertamente su desconcierto fue Ali Abdelaziz, manager de Islam Makhachev, quien recurrió a la red social X para enviar un mensaje directo a Topuria. “Estoy un poco confundido. Todos le están dando espacio y respeto para que resuelva sus problemas familiares. Y deberían. Pero cuando sale a hablar de Khabib, Islam, Arman, sin motivo alguno, y ni siquiera está peleando, no sé si la gente debería seguir dejándolo pasar”, escribió el empresario egipcio, dejando claro su malestar ante la actitud del campeón.

La figura de Ali Abdelaziz tiene un peso considerable en las MMA. Exluchador profesional, el egipcio ha construido una carrera como representante de algunos de los más grandes campeones de la UFC, incluyendo a Khabib Nurmagomedov, Kamaru Usman, Henry Cejudo y Kayla Harrison, actual campeona del peso gallo femenino. Además, Abdelaziz dirige la carrera de rivales directos de Topuria, como Justin Gaethje y el propio Islam Makhachev, ahora en la cima del peso wélter.

El combate entre Makhachev y Topuria

El combate entre Topuria y Makhachev es, desde hace meses, uno de los más deseados por los seguidores de la UFC. El hispano-georgiano manifestó su interés en enfrentarse al daguestaní tras conseguir el cinturón del peso pluma en febrero de 2024. Sin embargo, el ruso ha seguido su propio camino y se consolidó recientemente en la categoría de las 170 libras. Todo apunta a que, una vez que Topuria resuelva sus cuestiones personales y regrese a la actividad, el cruce entre ambos podría convertirse en una de las peleas más esperadas del calendario.

Entrevista a Ilia Topuria.

La situación de Topuria ha puesto de manifiesto una vez más el delicado equilibrio entre la vida personal y la carrera profesional de los atletas de élite. Mientras tanto, la UFC busca mantener el interés en la división ligera y ofrece alternativas competitivas a los fanáticos, sin perder de vista el regreso de uno de sus campeones más carismáticos y controvertidos. Las declaraciones de figuras como Abdelaziz, sumadas a la expectación en torno al futuro de Topuria, han dado forma a un entorno cargado de tensión y expectativa, en el que cada movimiento del campeón es seguido con atención tanto por sus rivales como por el público.

Temas Relacionados

Ilia TopuriaMakhachevUFCUFC EspañaEspaña-DeportesEspaña Noticias

Últimas Noticias

El curioso entrenamiento de Alcaraz para practicar el saque con su nuevo entrenador Samu López

El tenista español está tratando de mejorar su saque de cara a la primera cita del año: el Open de Australia

El curioso entrenamiento de Alcaraz

El infierno que vive Mathieu Van der Poel en el mundo del ciclismo por culpa de los aficionados: cerveza, orina o botellazos

Desde hace más de dos años, el ciclista neerlandés ha sido protagonista de diversas polémicas en las competiciones

El infierno que vive Mathieu

El FBI descubre que un exatleta olímpico tenía guardadas motos de Márquez, Lorenzo o Rossi valoradas en 34 millones de euros

La colección está compuesta por cerca de 50 motos de Gran Premio, cuya propiedad se atribuye a Ryan James Wedding, exatleta canadiense

El FBI descubre que un

El deporte español se despide de 2025 bajo un aura de éxito: de Alcaraz y María Pérez a Aitana Bonmatí, Paula Ostiz o Ilia Topuria

En 2025, el deporte español ha vivido un año repleto de triunfos repartidos en múltiples disciplinas, con protagonistas que han sabido dejar huella tanto a nivel colectivo como individual

El deporte español se despide

La leyenda del tenis Tom Woodbridge habla sobre la ruptura entre Alcaraz y Ferrero: “Va a ser muy difícil para Carlos ganar un ‘major’ el año que viene”

Por primera vez desde que irrumpió en la élite del tenis, el joven murciano afrontará una temporada sin la compañía de Juan Carlos Ferrero en su box

La leyenda del tenis Tom
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Mueren dos españoles en un

Mueren dos españoles en un accidente de tráfico en Arabia Saudí

El nuevo sistema de entrenamiento de combate del Ejército con aviones turcos y gestionado por Airbus

El PP cita a Ábalos en el Senado el 8 de enero: “No es un actor secundario, es el hombre para todo de Sánchez”

El Gobierno escoge a Indra para desarrollar 49 nuevos drones para el Ejército al considerarla la “única empresa capacitada”

Muere a los 79 años el exdirigente socialista Francisco Fernández Marugán

ECONOMÍA

Estos son los ganadores del

Estos son los ganadores del sorteo 4 de Super Once del 30 diciembre

Cuidado si coges un taxi en Nochevieja: te pueden cobrar un suplemento de hasta 6 euros, según la OCU

Cuál es el precio máximo y mínimo de la luz en España este miércoles 31 de diciembre

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 3 de las 14:00

Cómo es la ayuda por hijo a cargo en 2026: el BOE detalla todos los requisitos necesarios

DEPORTES

El curioso entrenamiento de Alcaraz

El curioso entrenamiento de Alcaraz para practicar el saque con su nuevo entrenador Samu López

El infierno que vive Mathieu Van der Poel en el mundo del ciclismo por culpa de los aficionados: cerveza, orina o botellazos

El FBI descubre que un exatleta olímpico tenía guardadas motos de Márquez, Lorenzo o Rossi valoradas en 34 millones de euros

El deporte español se despide de 2025 bajo un aura de éxito: de Alcaraz y María Pérez a Aitana Bonmatí, Paula Ostiz o Ilia Topuria

La leyenda del tenis Tom Woodbridge habla sobre la ruptura entre Alcaraz y Ferrero: “Va a ser muy difícil para Carlos ganar un ‘major’ el año que viene”