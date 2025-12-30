El manager de Makhachev pone en entredicho el tiempo fuera de la competición de Topuria: “Todos le dan espacio y respeto, pero cuando sale a hablar...”

El luchador hispanogeorgiano Ilia Topuria (Europa Press)

Ilia Topuria, monarca indiscutido del peso ligero en la UFC, enfrenta uno de los momentos más delicados desde su llegada a la élite de las artes marciales mixtas. La presión mediática y deportiva quedó en segundo plano desde que el luchador hispanogeorgiano comunicó públicamente que debía apartarse temporalmente de la actividad para atender asuntos familiares. “No voy a pelear en el primer trimestre del año que viene. Estoy pasando por un momento difícil en mi vida personal”. Unas palabras que sorprendieron a fanáticos y a la organización, forzando a la UFC a implementar medidas para no paralizar la división.

El parón de Topuria tuvo un efecto inmediato en la categoría de las 155 libras. La promotora estadounidense tomó la determinación de organizar un combate por el título interino, una solución que busca mantener la dinámica competitiva y evitar el estancamiento de la división mientras el campeón atraviesa su situación personal. La decisión generó opiniones divididas en la comunidad de las MMA, donde la figura de Topuria siempre ha estado envuelta en debates tanto por su calidad deportiva como por su personalidad fuera del octágono.

Aunque apartado de la competición oficial, Ilia Topuria no se ha distanciado del entrenamiento ni de la exposición pública. Ambas cuestiones permanecen presentes en su día a día gracias a las redes sociales, donde se ha podido observar que el campeón sigue trabajando en el gimnasio y participando en distintas actividades mediáticas. Esta actitud, sin embargo, no ha sido bien recibida por muchos de sus adversarios, quienes consideran que, aunque el campeón tiene derecho a resolver sus asuntos familiares, su presencia mediática debería limitarse en tanto no esté en condiciones de defender el cinturón.

Uno de los que expresó abiertamente su desconcierto fue Ali Abdelaziz, manager de Islam Makhachev, quien recurrió a la red social X para enviar un mensaje directo a Topuria. “Estoy un poco confundido. Todos le están dando espacio y respeto para que resuelva sus problemas familiares. Y deberían. Pero cuando sale a hablar de Khabib, Islam, Arman, sin motivo alguno, y ni siquiera está peleando, no sé si la gente debería seguir dejándolo pasar”, escribió el empresario egipcio, dejando claro su malestar ante la actitud del campeón.

La figura de Ali Abdelaziz tiene un peso considerable en las MMA. Exluchador profesional, el egipcio ha construido una carrera como representante de algunos de los más grandes campeones de la UFC, incluyendo a Khabib Nurmagomedov, Kamaru Usman, Henry Cejudo y Kayla Harrison, actual campeona del peso gallo femenino. Además, Abdelaziz dirige la carrera de rivales directos de Topuria, como Justin Gaethje y el propio Islam Makhachev, ahora en la cima del peso wélter.

El combate entre Topuria y Makhachev es, desde hace meses, uno de los más deseados por los seguidores de la UFC. El hispano-georgiano manifestó su interés en enfrentarse al daguestaní tras conseguir el cinturón del peso pluma en febrero de 2024. Sin embargo, el ruso ha seguido su propio camino y se consolidó recientemente en la categoría de las 170 libras. Todo apunta a que, una vez que Topuria resuelva sus cuestiones personales y regrese a la actividad, el cruce entre ambos podría convertirse en una de las peleas más esperadas del calendario.

La situación de Topuria ha puesto de manifiesto una vez más el delicado equilibrio entre la vida personal y la carrera profesional de los atletas de élite. Mientras tanto, la UFC busca mantener el interés en la división ligera y ofrece alternativas competitivas a los fanáticos, sin perder de vista el regreso de uno de sus campeones más carismáticos y controvertidos. Las declaraciones de figuras como Abdelaziz, sumadas a la expectación en torno al futuro de Topuria, han dado forma a un entorno cargado de tensión y expectativa, en el que cada movimiento del campeón es seguido con atención tanto por sus rivales como por el público.