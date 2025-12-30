El deporte español se despide de 2025 bajo un aura de éxito: de Alcaraz y María Pérez a Aitana Bonmatí, Paula Ostiz o Ilia Topuria

Los éxitos del deporte español en 2025 (montaje Infobae)

En 2025, el deporte español ha vivido un año repleto de triunfos repartidos en múltiples disciplinas, con protagonistas que han sabido dejar huella tanto a nivel colectivo como individual. Un año más, España se despide de un año lleno de éxito, de medallas, copas, trofeos y títulos. Carlos Alcaraz, Aitana Bonmatí, Ilia Topuria, Paula Ostiz o María Pérez son algunos de los nombres que han llegado la bandera española a lo más alto del podio. En Infobae hemos querido hacer un repaso de todos los éxitos deportivos de este 2025.

Aitana Bonmatí y el dominio del fútbol femenino

El fútbol femenino español ha prolongado su época dorada gracias a figuras como Aitana Bonmatí, quien volvió a alzarse con el Balón de Oro por tercera vez. Este galardón, el quinto consecutivo para España considerando los dos obtenidos previamente por Alexia Putellas, consolida la reputación internacional del fútbol femenino nacional. La propia Bonmatí afirmó que este reconocimiento era fruto “del trabajo no solo individual, sino del esfuerzo colectivo y de la calidad del fútbol que se juega en España”. Además, a título individual la catalana también se hizo con su tercer premio The Best consecutivo.

Aitana Bonmati con el Balón de Oro femenino (REUTERS/Benoit Tessier)

La selección dirigida por Montse Tomé consiguió llegar a la final de la Eurocopa, donde cayó ante Inglaterra, evidenciando una vez más el nivel del combinado nacional. Cata Coll detuvo dos penaltis en una tanda agónica que finalmente favoreció al conjunto británico. Tras este torneo, Tomé cerró su ciclo como seleccionadora, dando paso a Sonia Bermúdez, quien tomó el relevo en el banquillo. La recompensa llegó meses más tarde, cuando el equipo, con gran parte del mismo bloque, levantó su segunda Nations League consecutiva en un Metropolitano con ambiente de fiesta.

Carlos Alcaraz, el número uno del tenis mundial

Carlitos brilló este 2025, como nunca. El joven murciano terminó el curso como número uno del mundo, con ocho títulos en su haber y dos Grand Slams, uno en Roland Garros y otro en el Abierto de Estados Unidos. Ambos trofeos llegaron tras enfrentamientos intensos contra Jannik Sinner, su gran rival de la temporada. El año, sin embargo, terminó con un giro inesperado: la separación profesional entre Alcaraz y su entrenador Juan Carlos Ferrero, anunciada en diciembre tras varios años de éxitos compartidos. Ahora es Samu López quien ha tomado las riendas.

El tenista español Carlos Alcaraz con la copa de Roland Garros (Susan Mullane / REUTERS)

Marc Márquez: regreso y récords en MotoGP

Marc Márquez ha logrado lo que parecía imposible: volver a la cima después de años marcados por lesiones y cambios de equipo. En 2025, el piloto de Cervera se coronó campeón del mundo de MotoGP por séptima vez, sumando así nueve títulos mundiales en total. Márquez igualó la cifra de Valentino Rossi en la categoría reina, y resumió su hazaña con estas palabras: “Más que un número, este título es el resultado de seis años de lucha y superación”.

El piloto español Marc Marquez (REUTERS/Kim Kyung-Hoon)

Para lograrlo, Márquez dejó atrás el Repsol Honda y apostó por el equipo Gresini y la moto Ducati, una decisión que resultó clave en su regreso al podio más alto.

María Pérez, la reina de la marcha

La andaluza María Pérez ha continuado su reinado en la marcha atlética, logrando en Tokio el oro mundial tanto en los 20 como en los 35 kilómetros. De esta forma, Pérez se ha convertido en la primera atleta que revalida ambos títulos mundiales, tras sus victorias en Budapest 2023. Además, sumó dos títulos más en la Copa de Europa de Podebrady y en el Europeo por Equipos celebrado en La Coruña. “Tener cuatro medallas en dos Mundiales no es fácil. Es un premio también de mi entrenador (Jacinto Garzón), de todo el atletismo español y la marcha atlética, que se merecía un reconocimiento”, destacó la atleta, que ha establecido un nuevo récord de puntos en el ranking de marcha de World Athletics.

Maria Perez (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Iris Tió y Dennis González: revolución en la natación artística

Iris Tió ha liderado la nueva etapa dorada de la natación artística española. Tras lograr el bronce por equipos en París, se llevó el oro en solitario en el Mundial de Singapur y sumó dos títulos más en dúo libre y dúo libre mixto, superando registros de leyendas como Gemma Mengual y Ona Carbonell.

Los nadadores españoles Iris Tió y Dennis González celebran su oro en dúo mixto libre en la Superfinal de la Copa del Mundo junto a Andrea Fuentes (Europa Press)

En la rama masculina, Dennis González ha hecho historia al convertirse en el primer hombre en subir al podio en una final de natación artística por equipos. En Singapur, ganó el oro en dúo libre mixto junto a Tió, además de obtener platas y bronces en otras modalidades, consolidando el avance de la disciplina en la igualdad de género.

Paula Ostiz, la gran irrupción del ciclismo

Con solo 18 años, Paula Ostiz ha irrumpido en el ciclismo internacional de ruta. Este año, Ostiz se colgó el oro mundial en ruta y la plata en contrarreloj, además de conquistar el oro europeo en crono y en línea. Todo ello en la categoría junior, lo que la proyecta hacia el profesionalismo absoluto en la próxima temporada. La joven navarra ha declarado que encara el salto a la élite “con humildad y muchas ganas de aprender, sabiendo que el nivel es altísimo”.

La ciclista Paula Ostiz (Europa Press)

Andrés Temiño: redención en el tiro con arco

El zaragozano Andrés Temiño se redimió en 2025 tras haber renunciado a los Juegos de París por la presión. Este año consiguió el oro en el Mundial de Corea, tanto en individual como en equipo mixto con Elia Canales. En semifinales superó a Kim Je Deok, tricampeón olímpico local, y en la final se impuso al brasileño Marcus D’Almeida con una flecha de diez en un desempate memorable.

El español Andrés Temiño al ganar el oro mundial en arco recurvo (Europa Press)

Álex Palou: dominio absoluto en la IndyCar

El automovilismo español ha celebrado otro hito gracias a Álex Palou. El piloto catalán lideró la IndyCar con ocho victorias en 17 pruebas y se proclamó campeón de las 500 Millas de Indianápolis, entrando en la historia del motor nacional. Palou, con tres títulos previos (2021, 2023 y 2024), se acerca al récord absoluto de triunfos en la competición.

Alex Palou (Randy Sartin /REUTERS)

Felipe Perrone y el waterpolo masculino

Tras la eliminación en cuartos de final de los Juegos Olímpicos de París 2024, la selección española masculina de waterpolo afrontó el año 2025 con renovada determinación. El equipo logró reponerse de ese revés y alcanzó uno de los mayores logros de su historia al coronarse campeón del mundo en Singapur. Este triunfo se suma a los títulos obtenidos por España en Perth 1998, Fukuoka 2001 y Budapest 2022, ampliando a cuatro el número de oros mundiales en el palmarés nacional. En los últimos años, el conjunto español también sumó una plata en Gwangju 2019 y bronces en Fukuoka 2023 y Doha 2024.

La selección española de waterpolo (REUTERS/Edgar Su)

El camino hacia el título en Singapur estuvo marcado por una trayectoria impecable: el equipo nacional superó a Japón, Australia y Hungría en la fase de grupos, mostró su fortaleza frente a Montenegro en cuartos de final con un contundente 14-5, y eliminó a Grecia en semifinales tras imponerse en una disputada tanda de penaltis (11-9). En la final, volvió a cruzarse con Hungría y se impuso por 15-13, asegurando así el campeonato con un pleno de victorias. El título mundial en Singapur tuvo un significado especial, ya que coincidió con la despedida de Felipe Perrone, figura emblemática del waterpolo español, quien cerró una carrera internacional de dos décadas repleta de éxitos y récords.

Ilia Topuria: impacto mundial en la UFC

Ilia Topuria protagonizó uno de los momentos más destacados de 2025 al imponerse con contundencia en el combate por el título mundial del peso ligero de UFC. El enfrentamiento, celebrado en Las Vegas, apenas duró algo más de dos minutos antes de que el hispanogeorgiano derribara a Charles Oliveira con una serie de golpes decisivos. El nocaut en el primer asalto confirmó su dominio en el octágono y cumplió con la expectativa que él mismo había creado en la previa.

Entrevista a Ilia Topuria.

Con este triunfo, Topuria sumó su segunda corona mundial en disciplinas diferentes, ya que en 2024 había obtenido el cinturón en la categoría pluma. Solo nueve peleadores en la historia de la UFC habían conseguido títulos en dos divisiones, pero ninguno había logrado esa hazaña manteniéndose invicto. La contundencia de su actuación quedó reflejada en la secuencia final: una combinación precisa de golpes dejó a Oliveira sin opciones y a Topuria consagrado entre los grandes nombres del deporte internacional de este año.