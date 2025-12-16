La Fórmula 1 regresa a Portugal: el circuito se sitúa en Portimao y fue uno de los Grandes Premios que entraron esporádicamente en el calendario durante la pandemia

Una carrera de Fórmula 1 en el Circuito de Portimao, en Portugal (REUTERS/Marcelo Del Pozo)

La Fórmula 1 confirmó que el Gran Premio de Portugal regresará al calendario oficial en los años 2027 y 2028, con el Circuito Internacional del Algarve, en Portimao, como sede. Este anuncio se realizó tras el acuerdo alcanzado entre la máxima categoría del automovilismo, el gobierno portugués, la entidad Turismo de Portugal, y la promotora Parkalgar, Parques Tecnológicos e Desportivos, S.A., según informó la propia F1 este martes 16 de diciembre.

El circuito de Portimao ha sido protagonista en la Fórmula 1 en ediciones recientes gracias a situaciones extraordinarias. Durante la crisis sanitaria provocada por la pandemia de COVID-19, la categoría debió reorganizar su calendario original debido a la imposibilidad de disputar varios Grandes Premios fuera de Europa. De este modo, Portimao se incorporó como sede en 2020 y volvió a figurar en 2021, ocupando los espacios que no pudieron cubrir otros países afectados por las restricciones sanitarias. Finalizado ese contexto excepcional, el trazado portugués no fue renovado en el calendario, aunque sus administradores y las autoridades nacionales nunca desistieron en los esfuerzos para lograr el regreso a mediano plazo.

En agosto de este año, el primer ministro portugués, Luís Montenegro, había manifestado públicamente su propósito de asegurar la vuelta de la Fórmula 1 al país. En ese momento, Montenegro indicó que la voluntad de devolver la Fórmula 1 a Portimao formaba parte de las prioridades del gobierno nacional y de la estrategia de promoción internacional de Portugal. Menos de un semestre después, la organización del campeonato ratificó que en 2027 y 2028 Portimao recibirá dos nuevos Grandes Premios de Portugal, en lo que marcará la 19ª y 20ª edición del evento en el país.

El podio tras el GP de Portugal celebrado en el circuito de Portimao, con Lewis Hamilton como ganador (REUTERS/Juan Medina)

El historial de la Fórmula 1 en territorio portugués es extenso y diverso. La mayoría de las carreras previas —trece en total— se celebraron entre 1984 y 1996 en el circuito de Estoril, cerca de Lisboa. Antes de esa etapa, Portugal figuró en el campeonato mundial de pilotos gracias a dos ediciones disputadas en la ciudad de Oporto (circuito urbano de Boavista) en 1958 y 1960. En 1959, el circuito de Monsanto, enclavado también en la capital portuguesa, fue sede de la única competencia de Fórmula 1 realizada allí. Con las dos futuras jornadas de Portimao, el evento completará veinte ediciones en el país.

El circuito situado en Portimao

El Circuito Internacional del Algarve, situado cerca de la ciudad de Portimao en el sur de Portugal, se extiende por 4,6 kilómetros de longitud. Desde su incursión en la Fórmula 1, Lewis Hamilton es el único piloto que ha subido a lo más alto del podio en este trazado, con victorias tanto en 2020 como en 2021. En ambas ediciones, Valtteri Bottas y Max Verstappen lo acompañaron en el podio, aunque invirtiendo entre sí los puestos de segundo y tercer lugar en cada ocasión.

Un hito fundamental en la trayectoria de este circuito fue la obtención de la licencia “Grado 1” por parte de la FIA, otorgada en pleno contexto de la pandemia. Esta categoría de homologación es la única que permite organizar competencias de Fórmula 1, ya que acredita el cumplimiento de estrictos estándares de seguridad y calidad exigidos para la máxima categoría del automovilismo mundial. La pista fue construida en 2008 y, desde entonces, sus responsables trabajaron de manera constante durante doce años para lograr el aval de la Federación Internacional del Automovilismo. A lo largo de ese período, Portimao también fue escenario de pruebas privadas de diversas escuderías de Fórmula 1, como ocurrió en 2008, 2009 y, ya más recientemente, con un test realizado por Mercedes en 2016.

La confirmación del regreso del GP de Portugal supone no solo la consolidación del circuito de Portimao como un destino recurrente para el automovilismo internacional, sino también el fortalecimiento del vínculo histórico del país con el mundo de la Fórmula 1, en un contexto de creciente interés mediático y deportivo por los Grandes Premios en la península ibérica.