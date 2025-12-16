España Deportes

La Fórmula 1 regresa a Portugal: el circuito se sitúa en Portimao y fue uno de los Grandes Premios que entraron esporádicamente en el calendario durante la pandemia

La Fórmula 1 ha anunciado la incorporación del Autódromo Internacional del Algarve al calendario oficial para los años 2027 y 2028

Guardar
Una carrera de Fórmula 1
Una carrera de Fórmula 1 en el Circuito de Portimao, en Portugal (REUTERS/Marcelo Del Pozo)

La Fórmula 1 confirmó que el Gran Premio de Portugal regresará al calendario oficial en los años 2027 y 2028, con el Circuito Internacional del Algarve, en Portimao, como sede. Este anuncio se realizó tras el acuerdo alcanzado entre la máxima categoría del automovilismo, el gobierno portugués, la entidad Turismo de Portugal, y la promotora Parkalgar, Parques Tecnológicos e Desportivos, S.A., según informó la propia F1 este martes 16 de diciembre.

El circuito de Portimao ha sido protagonista en la Fórmula 1 en ediciones recientes gracias a situaciones extraordinarias. Durante la crisis sanitaria provocada por la pandemia de COVID-19, la categoría debió reorganizar su calendario original debido a la imposibilidad de disputar varios Grandes Premios fuera de Europa. De este modo, Portimao se incorporó como sede en 2020 y volvió a figurar en 2021, ocupando los espacios que no pudieron cubrir otros países afectados por las restricciones sanitarias. Finalizado ese contexto excepcional, el trazado portugués no fue renovado en el calendario, aunque sus administradores y las autoridades nacionales nunca desistieron en los esfuerzos para lograr el regreso a mediano plazo.

En agosto de este año, el primer ministro portugués, Luís Montenegro, había manifestado públicamente su propósito de asegurar la vuelta de la Fórmula 1 al país. En ese momento, Montenegro indicó que la voluntad de devolver la Fórmula 1 a Portimao formaba parte de las prioridades del gobierno nacional y de la estrategia de promoción internacional de Portugal. Menos de un semestre después, la organización del campeonato ratificó que en 2027 y 2028 Portimao recibirá dos nuevos Grandes Premios de Portugal, en lo que marcará la 19ª y 20ª edición del evento en el país.

El podio tras el GP
El podio tras el GP de Portugal celebrado en el circuito de Portimao, con Lewis Hamilton como ganador (REUTERS/Juan Medina)

El historial de la Fórmula 1 en territorio portugués es extenso y diverso. La mayoría de las carreras previas —trece en total— se celebraron entre 1984 y 1996 en el circuito de Estoril, cerca de Lisboa. Antes de esa etapa, Portugal figuró en el campeonato mundial de pilotos gracias a dos ediciones disputadas en la ciudad de Oporto (circuito urbano de Boavista) en 1958 y 1960. En 1959, el circuito de Monsanto, enclavado también en la capital portuguesa, fue sede de la única competencia de Fórmula 1 realizada allí. Con las dos futuras jornadas de Portimao, el evento completará veinte ediciones en el país.

El circuito situado en Portimao

El Circuito Internacional del Algarve, situado cerca de la ciudad de Portimao en el sur de Portugal, se extiende por 4,6 kilómetros de longitud. Desde su incursión en la Fórmula 1, Lewis Hamilton es el único piloto que ha subido a lo más alto del podio en este trazado, con victorias tanto en 2020 como en 2021. En ambas ediciones, Valtteri Bottas y Max Verstappen lo acompañaron en el podio, aunque invirtiendo entre sí los puestos de segundo y tercer lugar en cada ocasión.

Fernando Alonso explica en qué aspecto es superior Aston Martin al resto de equipos en los que ha estado en Fórmula 1: “Es el más determinado”.

Un hito fundamental en la trayectoria de este circuito fue la obtención de la licencia “Grado 1” por parte de la FIA, otorgada en pleno contexto de la pandemia. Esta categoría de homologación es la única que permite organizar competencias de Fórmula 1, ya que acredita el cumplimiento de estrictos estándares de seguridad y calidad exigidos para la máxima categoría del automovilismo mundial. La pista fue construida en 2008 y, desde entonces, sus responsables trabajaron de manera constante durante doce años para lograr el aval de la Federación Internacional del Automovilismo. A lo largo de ese período, Portimao también fue escenario de pruebas privadas de diversas escuderías de Fórmula 1, como ocurrió en 2008, 2009 y, ya más recientemente, con un test realizado por Mercedes en 2016.

La confirmación del regreso del GP de Portugal supone no solo la consolidación del circuito de Portimao como un destino recurrente para el automovilismo internacional, sino también el fortalecimiento del vínculo histórico del país con el mundo de la Fórmula 1, en un contexto de creciente interés mediático y deportivo por los Grandes Premios en la península ibérica.

Temas Relacionados

Autódromo Internacional del AlgarvePortugalFórmula 1F1F1 EspañaEspaña-DeportesEspaña Noticias

Últimas Noticias

La confesión de la leyenda del Chelsea John Terry: “Estaba en el piso 25. Se te pasan muchas cosas por la cabeza”

El capitán ha recordado la final de Champions de 2008 ante el Manchester United, donde falló un penalti decisivo

La confesión de la leyenda

La Justicia condena al PSG a pagar a Mbappé 60 millones de euros por los salarios y las primas impagadas

El delantero del Real Madrid comenzó la batalla legal demandando a su antiguo club por impagos

La Justicia condena al PSG

El refugio de Alcaraz para preparar el Open de Australia: jornadas ‘a medida’ sin distracciones, entrenamientos y fisioterapia

El próximo 12 de enero el primer Grand Slam de la temporada dará el pistoletazo de salida en Melbourne y el español ya se está preparando para conquistar el título australiano

El refugio de Alcaraz para

Un extenista avisa sobre lo que ocurrirá en el Open de Australia: “Djokovic tiene todas las posibilidades de volver a ganar”

El torneo de Australia será el primer Grand Slam de la temporada y muchos ya han empezado a hacer sus apuestas sobre quién será el ganador

Un extenista avisa sobre lo

Aston Martin empieza a ver los frutos de su trabajo de preparación de cara a 2026: es un candidato real al título en la nueva era de la Fórmula 1

El piloto español regresó a la sede de la escudería británica nada más terminar el último Gran Premio de la temporada, para empezar a trabajar en la temporada 2026

Aston Martin empieza a ver
MALDITOS NERDS
Resident Evil Requiem dividirá acción

Resident Evil Requiem dividirá acción y terror entre Leon y Grace, según su director

Capcom lanza un concurso para crear uno de los jefes del próximo Mega Man: Dual Override

Dragon Ball Z: Kakarot suma a Vegeta Mini y más contenido en un nuevo DLC de Dragon Ball Daima

King of Meat fracasa tras multimillonaria campaña publicitaria y el estudio Glowmade sufre despidos

Casey Hudson promete que Star Wars: Fate of the Old Republic estará listo antes de 2030

ENTRETENIMIENTO
Nick, hijo de Rob Reiner,

Nick, hijo de Rob Reiner, destrozó la casa de sus padres durante una crisis de drogas: “Estuve despierto durante días”

Rob Reiner y Anthony Geary coincidieron en la pantalla décadas antes de morir el mismo día

El paso del tiempo no hace excepciones en Hollywood, según George Clooney: “Las opciones se van reduciendo a medida que envejeces”

La hija de Rob Reiner compartió fotos junto a su padre en el mar antes de su muerte

Mariah Carey protagonizará la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

INFOBAE AMÉRICA

Polémica por las canciones creadas

Polémica por las canciones creadas con IA que aparecen en repertorios de artistas reales sin su autorización

El hombre que atropelló a una multitud en los festejos de la Premier en Liverpool fue condenado a 21 años y medio de cárcel

Un auto de lujo terminó en el fondo de una piscina municipal en el sur de Francia

El asesinato de Rob Reiner revive la historia de los crímenes que marcaron a Hollywood

Ecuador incrementará en 12 dólares su salario básico para el 2026