Revelaron cómo será el sonido de los motores de los nuevos autos de Fórmula 1: “La banda sonora para 2026″

Honda, que a partir del próximo año será proveedor del equipo Aston Martin, difundió el rugido de su unidad de potencia

Honda, proveedor de Aston Martin el próximo año, difundió el audio

El sonido del motor de los autos de la nueva era de la Fórmula 1 es una realidad. Aston Martin y su flamante proveedor Honda presentaron el rugido de su nueva unidad de potencia. La revelación ofreció a los aficionados un adelanto de la tecnología que definirá la máxima categoría a partir de 2026, en el marco del cambio de reglamento técnico que transformará la competición.

La presentación del sonido se realizó mediante un video publicado en las cuentas oficiales de Honda Racing y Aston Martin, donde se escuchó el primer rugido del V6 turbo híbrido de nueva generación. Este avance representa un hito técnico y simboliza el regreso oficial de Honda como proveedor exclusivo de motores, tras su salida formal de la Fórmula 1 en 2021 y su posterior colaboración semioficial con Red Bull, con la que obtuvo títulos mundiales entre 2022 y 2024.

El nuevo reglamento técnico de 2026 introduce modificaciones sustanciales en la arquitectura de los motores. Entre los cambios más relevantes figura la eliminación del MGU-H, el componente encargado de recuperar energía térmica, y la adopción de una distribución equitativa de la potencia entre el motor de combustión interna y el sistema eléctrico, en una proporción 50/50. Además, los combustibles serán 100% renovables, lo que refuerza el compromiso de la categoría con la sostenibilidad y la innovación tecnológica. Para Honda, este escenario representa una oportunidad para demostrar su capacidad de adaptación y desarrollo en un entorno de máxima exigencia.

La alianza entre Honda y Aston Martin marca el fin de la relación del equipo de Silverstone con Mercedes, proveedor de motores desde la época de Force India. A partir de 2026, la escudería que tiene como pilotos al dos veces campeón del mundo Fernando Alonso y Lance Stroll, contará con un motor exclusivo, una situación que no vivía desde su asociación con McLaren en la era híbrida. Esta exclusividad implica un desarrollo conjunto y una integración total entre ambas partes, con prioridad absoluta en recursos y tecnología. El objetivo es claro: posicionar a Aston Martin como un contendiente real al título, aprovechando la experiencia y el conocimiento acumulado por Honda en los últimos años.

Adrian Newey, el gurú del
Adrian Newey, el gurú del diseño que llegó a Aston Martin para revolucionar al equipo

El proyecto de Aston Martin 2026 también se destaca por la incorporación de Adrian Newey, reconocido diseñador británico que liderará la creación del nuevo monoplaza bajo el mando de Lawrence Stroll, el multimillonario propietario de la escudería. Newey, tras una exitosa trayectoria en Red Bull, ya asumió el reto de diseñar un coche adaptado a las nuevas regulaciones, en colaboración estrecha con el gigante automotriz de Japón. La combinación de ambos promete elevar el nivel competitivo del equipo, respaldada por una fuerte inversión en infraestructura, como lo son el nuevo campus tecnológico y el túnel de viento de última generación instalado en Silverstone.

En el plano deportivo, las expectativas son elevadas. Koji Watanabe, presidente de Honda Racing Corporation, manifestó que el objetivo de la marca es conquistar el campeonato mundial junto a Aston Martin. Por su parte, Toto Wolff, jefe de Mercedes, señaló públicamente a Honda como uno de los principales rivales para 2026, reconociendo la capacidad del fabricante japonés para construir motores ganadores, como lo demostró en su etapa con Red Bull y Max Verstappen, logrando cuatro títulos de pilotos y dos de constructores entre 2021 y 2024. Aunque el nuevo reglamento supone un reinicio técnico, la experiencia reciente de la empresa nipona bajo presión se perfila como un factor diferencial frente a rivales como Mercedes, que no conquista un título de Constructores desde 2021.

El debut del nuevo motor Honda contempla un test privado en el circuito de Barcelona, en España, del 26 al 30 de enero, seguido de dos sesiones oficiales de pretemporada en Bahréin durante febrero. La primera carrera del año será el 8 de marzo con el Gran Premio de Australia en Albert Park, donde Aston Martin y Honda buscarán consolidar su apuesta por la victoria.

Con una inversión sin precedentes, una alianza exclusiva y la incorporación de figuras clave, Aston Martin y Honda se preparan para desafiar el orden establecido en la Fórmula 1. El objetivo es ambicioso: alcanzar la cima del campeonato y dejar una huella en la nueva era de la máxima categoría.

Fernando Alonso y Lance Stroll
Fernando Alonso y Lance Stroll (REUTERS/Andrew Boyers)

