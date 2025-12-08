España Deportes

Charles Leclerc tras el GP de Abu Dhabi donde Norris se proclamó campeón mundial de Fórmula 1: “La decepción tras un año como este me está afectando”

La escudería italiana ha cerrado la temporada con una amplia distancia de puntos frente a los primeros puestos, una situación que ha afectado al piloto de Mónaco

Guardar
El piloto de Ferrari Charles
El piloto de Ferrari Charles Leclerc (REUTERS/Jakub Porzycki)

Ferrari ha cerrado su participación en el Campeonato Mundial de Fórmula 1 de 2025 afrontando el que posiblemente sea uno de sus balances más negativos desde el inicio de la llamada era de efecto suelo en la máxima categoría. Desde la implementación de este paquete reglamentario en 2022, el equipo de Maranello ha visto cómo sus expectativas se han visto frustradas en reiteradas ocasiones, pero el desenlace de 2025 ha superado los registros más pesimistas.

En 2022, Ferrari partía como una de las formaciones llamadas a desafiar a los favoritos. La ilusión se fue evaporando a medida que los problemas técnicos y las decisiones estratégicas desacertadas se acumulaban, aunque el equipo todavía estuvo inmerso en la lucha por el campeonato durante buena parte del año. Sin embargo, en 2025 ni siquiera se llegó a vivir esa etapa de esperanza: desde los compases iniciales del calendario, la escudería italiana asumió que no contaría con un monoplaza capaz de plantar cara a los equipos dominantes.

La temporada actual quedará en la memoria de Ferrari más por las dificultades y carencias que por algún momento de inspiración. Conscientes de la distancia que les separaba de las victorias, los responsables técnicos decidieron suspender el desarrollo del monoplaza apenas en abril. A partir de ese momento, la estrategia giró en torno a limitar daños y apostar por el futuro, una decisión que, según fuentes internas, supuso un golpe anímico importante al interior de la fábrica. Los empleados y los propios pilotos tuvieron que aceptar la realidad de disputar una temporada con pocas expectativas, más allá de la supervivencia y sin el estímulo que genera luchar por podios y victorias.

El monoplaza de Ferrari (EUTERS/Rula
El monoplaza de Ferrari (EUTERS/Rula Rouhana)

Frederic Vasseur, jefe de la escudería, fue directo al reconocer hace unos días las secuelas de este enfoque: la plantilla terminó “quemada” por el esfuerzo sin recompensa, reflejo de la presión acumulada y la falta de resultados tangibles. Esta atmósfera de desgaste definió el clima de trabajo en Maranello, donde la resignación fue ganando terreno a medida que avanzaban las carreras y los progresos de los rivales resultaban inalcanzables.

El papel de los pilotos tampoco escapó de la frustración. Lewis Hamilton, gran incorporación para esta etapa, apenas logró despuntar y nunca consiguió el rendimiento competitivo que se esperaba de su experiencia y talento. Mientras tanto, Charles Leclerc, referente del equipo, experimentó una temporada de altibajos emocionales que culminó tras cruzar la meta en Abu Dhabi en la cuarta posición.

Las palabras de Charles Leclerc

Fue tras esa última carrera donde Leclerc expresó abiertamente el impacto psicológico que arrastró durante todo el año: “La decepción después de un año como este me está afectando, necesito un parón, desconectar de las carreras y luego volver a centrarme para el año que viene”. Sus palabras, en una entrevista con DAZN, revelan el nivel de desgaste mental en el seno de Ferrari. Además, Leclerc añadió: “Ha sido duro, y acabar cuarto en la última carrera donde lo hemos hecho todo perfecto es decepcionante”, ilustrando así la impotencia de cumplir en lo técnico y táctico sin que los resultados acompañen. El monegasco también reconoció que solo en Mónaco, su trazado natal, percibió posibilidades de luchar por algo importante.

Presentación del nuevo coche de Ferrari, SF-14 (Ferrari)

A pesar del difícil contexto, Leclerc ofreció una valoración positiva sobre la actitud del conjunto: “Pero estoy orgulloso del trabajo que hemos hecho como equipo, creo que es un paso en la dirección adecuada”. Miró hacia adelante con cierto optimismo al afirmar: “Esperemos que [el 50-50 del año que viene] sea el 50 bueno, es por lo que estamos trabajando”. Finalmente, ratificó su confianza en el esfuerzo colectivo: “Veremos si todo el trabajo duro que estamos realizando da sus réditos. El trabajo duro siempre acaba dando réditos, lo único que espero es que sea más pronto que tarde”.

Temas Relacionados

Charles LeclercFerrariGP de Abu DhabiFórmula 1F1F1 EspañaEspaña-DeportesEspaña Noticias

Últimas Noticias

Cabo Verde, el rival de España en la fase de grupos del Mundial 2026 que recluta jugadores a través de LinkedIn

La selección africana tiene tan solo 500.000 habitantes, por lo que tuvo que recurrir a las redes sociales para encontrar futbolistas

Cabo Verde, el rival de

Lando Norris se proclama campeón del mundo de Fórmula 1 en el GP de Abu Dhabi

El piloto británica terminó la carrera del GP de Abu Dhabi en el tercer puesto, suficiente para proclamarse campeón

Lando Norris se proclama campeón

El mentor de las hermanas Williams se rinde ante Carlos Alcaraz: “Es el mejor jugador que a su edad haya jugado al tenis”

El tenista español acaba de récord un año lleno de títulos y éxito y son muchos los que se han rendido ante él

El mentor de las hermanas

Juan Roig promete un millón de euros a quien bata el récord en la Maratón de Valencia: ni Korir ni Jepkosgei (ganadores de la carrera) han podido hacerlo

El dueño de Mercadona prometió un millón de euros para el atleta que consiguiera batir el récord mundial en la Maratón de Valencia

Juan Roig promete un millón

Un amigo de Topuria habla sobre la decisión del campeón de alejarse un tiempo de la competición: “Seguro que arreglará estos problemas y volverá aún más fuerte”

El luchador hispanogeorgiano anunció hace días que se mantendrá alejado de la competición durante el primer trimestre del año 2026

Un amigo de Topuria habla
MALDITOS NERDS
Splitgate 2 renace como Splitgate:

Splitgate 2 renace como Splitgate: Arena Reloaded para PC y consolas

Netflix cierra acuerdo millonario para adquirir Warner Bros., incluyendo HBO Max y Warner Bros. Games

REVIEW | Kirby Air Riders - Un pequeño gran videojuego

Let it Die: Inferno lanza un comunicado para aclarar su uso de Inteligencia Artificial

Sega enfrenta polémica tras decisión de usar IA generativa en áreas específicas de sus juegos

ENTRETENIMIENTO
Lisa de BLACKPINK protagonizará una

Lisa de BLACKPINK protagonizará una película de Netflix junto a Don Lee

Brooke Mueller reclama más de 15 millones de dólares a Charlie Sheen por manutención infantil

Gene Simmons atribuyó la muerte de Ace Frehley a su estilo de vida: “Pasó de una mala decisión a otra”

Así fue la reacción del elenco de “Stranger Things” ante el impactante giro de Will Byers

RM, integrante de BTS, reveló que el grupo de K-Pop contempló la posibilidad de separarse

INFOBAE AMÉRICA

Mujeres al abordaje: así fue

Mujeres al abordaje: así fue la increíble vida de Mary Read y Anne Bonny, las piratas más famosas del Caribe

Detectives de enfermedades: la historia detrás de los científicos que investigan crisis ambientales y brotes letales

La boda que lo cambió todo: cómo un vestido blanco de 1840 marcó la moda nupcial por casi dos siglos

Luego de tres días de bloqueo, el Consejo Nacional Electoral de Honduras anunció el reinicio del escrutinio de las elecciones

Zelensky se reúne con los aliados europeos en Londres luego de que Trump lo cuestionara por demorar la respuesta a su plan de paz